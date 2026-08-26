Murió Tim Curry, el actor que personificó al payaso Pennywise en la primera película de It

El destacado intérprete británico tenía 80 años. También es recordado por su papel en "The Rocky Horror Picture Show" y en "Mi pobre angelito"

El británico Tim Curry, una de las figuras más recordadas del cine de terror y la cultura pop, falleció en Los Ángeles a los 80 años . El actor murió en su viviend a después de atravesar durante más de una década graves problemas de salud.

Según trascendió, la policía encontró al actor sin vida en su casa este martes alrededor de las 23.23. Las autoridades indicaron que no se sospecha de ningún acto delictivo en relación con su muerte.

Tim Curry alcanzó la fama mundial gracias a su papel del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show , estrenada en 1975. El personaje se convirtió en uno de los grandes hitos de su carrera, después de que Curry lo interpretara previamente en las versiones teatrales de The Rocky Horror Show.

A lo largo de su trayectoria, Curry participó de numerosas producciones de cine, televisión y teatro. Entre sus personajes más recordados se encuentran Rooster Hannigan en Annie, el Señor de la Oscuridad en Leyenda, Wadsworth en Clue y Pennywise en la miniserie y película de IT , estrenada en 1990 y basada en la novela de Stephen King. También trabajó en la segunda parte de Mi pobre angelito.

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El actor también desarrolló una extensa carrera como intérprete de voz y participó en distintas producciones animadas. Fue el Capitán Garfio en Peter Pan y los piratas, Hexxus en FernGully, Nigel Thornberry en Los Thornberrys y Darth Sidious en Star Wars: The Clone Wars, consolidando una trayectoria que se extendió durante varias décadas.

La salud de Tim Curry

Con 40 años de carrera, la salud de Tim Curry comenzó a deteriorarse durante 2011, cuando comenzó a cancelar múltiples de sus proyectos. En 2012 sufrió un derrame cerebral que lo alejó para siempre de Hollywood y de la vista pública.

El derrame de Tim Curry le provocó una parálisis parcial que lo mantuvo en silla de ruedas y le imposibilitó actuar en los últimos años.