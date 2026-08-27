Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores. 

Juan José Gómez es un nombre que se repite en el expediente abierto a Los Menores. Había recalado en la barra de Newell's tras el crimen de Pillín

El asesinato de Juan José Gómez, conocido como Juancito o Jota Jota en el ámbito de la barra brava de Rosario Central, es parte del conflicto que se acentuó tras el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte en noviembre de 2024. Hecho que derivó en otros asesinatos de referentes de la hinchada y motivó incluso el desplazamiento de barras de Central al paravalanchas de Newell's. Sin embargo, es una trama que va más allá de las barras y alcanza al oscuro mundo del crimen organizado en un sigiloso pero constante proceso de reestructuración .

Una foto revelada por La Capital en julio de 2025 muestra a Juancito Gómez y Juan Domingo "Cascarita" Ramírez en la tribuna de Newell's tras haber sido corridos de Los Guerreros. Los dos ya fueron asesinados y esa foto forma parte del expediente abierto a la compleja estructura criminal conocida como Los Menores, que incluye a soldaditos de los barrios rosarinos, un jefe prófugo hace más de dos años y funcionarios policiales . Banda que, además, copó la barra de Central tras el crimen de Pillín.

El asesinato de Juancito inquieta porque era una persona del círculo más íntimo de Pillín . Otros referentes de la barra canalla fueron tildados de traidores bajo la sospecha de que habían entregado a Bracamonte. Pero Juancito no, y además de ser relegado de Los Guerreros quedó en la mira de la banda Los Menores como consta en la causa. Su pertenencia al barrio Puente Gallego y su cercanía al recluso Leandro "Pollo" Vinardi, ligado a la barra de Newell's, le permitió encontrar reparo en la pesada leprosa bajo el ala de Daniel "Zapa" Vallejos, detenido desde septiembre pasado.

Pero Juancito Gómez parecía no resignarse ni olvidar. En la causa a Los Menores lo mencionan como quien había puesto precio a la cabeza de Luis "Gordo" Palavecino, desde diciembre pasado detenido como organizador de esa banda. Para entonces, Juancito ya estaba preso por haber sido parte del autoatentado organizado por Norma Acosta para balear su propia casa con la intención de incriminar a la policía provincial.

Un crimen posible

En julio pasado, Juancito Gómez recuperó la libertad tras firmar un juicio abreviado. Su rol en el autoatentado de Norma Acosta fue contactar a la persona que consiguió a los gatilleros, vinculados a la barra de Newell's. En ese contexto, aceptó la pena de tres años de prisión condicional por el delito de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego en carácter de partícipe primario. En ese marco, había quedado bajo la órbita de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Postpenitenciaria.

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Haber quedado libre, de alguna manera, precipitó su desenlace. Este miércoles por la noche, cerca de las 23, fue acribillado en Garibaldi al 2400, lejos del domicilio que había fijado ante la Justicia en el barrio Puente Gallego. Desde Fiscalía indicaron que, de acuerdo a testimonios primarios, al menos dos personas lo interceptaron en la vía pública y le dispararon cinco veces. Cuando lo ingresaron en un auto particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez ya estaba muerto.

Gómez era joven, apenas 26 años. Pero se había ganado la confianza de Pillín Bracamonte y conocía los pormenores de las internas vinculadas a la barra brava de Rosario Central. Un conflicto que se precipitó a fines de 2023 cuando comenzó a correr el rumor de una facción -respaldada por la reestructuración del crimen organizado- que buscaba desplazar a Pillín. Lo que finalmente se logró el 9 de noviembre de 2024 tras una emboscada todavía bajo investigación y con demasiados puntos oscuros.

La sombra de Los Menores

La causa por asociación ilícita a la banda Los Menores continúa con su presunto jefe, Matías Gazzani, prófugo aun con un ofrecimiento de recompensa millonaria para quien aporte información. Pero muchos otros miembros de la organización están detenidos. Entre ellos Luis "Gordo" Palavecino, imputado como organizador, a quien el expediente lo ubica como alguien cercano a Santino Alvarado, hijo del narco Esteban Alvarado, otra sombra permanente en el crimen local más allá de su condena a prisión perpetua.

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En esa causa, se profundiza en el desplazamiento de barras canallas que terminaron en la hinchada de Newell's tras el asesinato de Pillín. Y así se asoma un conflicto entre el Gordo Palavecino y Juancito Gómez, cercanos en otros tiempos pero enemistados desde 2025. De acuerdo a la información trascendida en las audiencias contra la banda, Palavecino se enteró que Juancito le había puesto precio a su cabeza. "El Juancito que era amiguito mío, el hermano de Gamuza, anda poniendo una monedita por mí", escribió Palavecino a un contacto.

Según dedujeron de los peritajes al teléfono de Palavecino, fue el hijo de Esteban Alvarado quien le avisó que lo buscaban: se enteró porque "el pibe que iba a hacer el trabajo" era amigo suyo. Era un asunto serio y que podía implicar un vuelto para Juancito, según otro mensaje enviado por Palavecino: "Es el de lentecitos, ese gil, está con Pollo Vinardi. Ahí lo andamos buscando pero encima no se regala".