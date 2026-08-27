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Las Leonas derrotaron a Australia y jugarán su tercera final de un Mundial de hockey

Vencieron 1 a 0 con el tanto de Agustina Jankunas y definirán el Mundial 2026 el sábado ante Países Bajos

27 de agosto 2026 · 18:17hs
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El festejo de Las Leonas tras vencer a Australia y conseguir el pasaje a la final del Mundial

El festejo de Las Leonas tras vencer a Australia y conseguir el pasaje a la final del Mundial, en la que enfrentarán a Países Bajos.

Las Leonas están otra vez en una final del mundo. En un partido jugado bajo la lluvia, la selección argentina femenina de hockey derrotó 1-0 a Australia en las semifinales y definirá al campeón del Mundial 2026 contra la poderosa Países Bajos.

El gol de Las Leonas lo marcó Agustina Jankunas en el último cuarto. Argentina contó con intervenciones decisivas de la arquera Cristina Cosentino para sostener la ventaja en los minutos finales.

La final contra Países Bajos se jugará este sábado a las 11 de la Argentina. Si ganan, Las Leonas obtendrán su tercer título mundial.

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Australia quiso asumir la iniciativa en el partido, pero Argentina se acomodó rápido y el partido se hizo parejo. El primero y segundo cuartos terminaron sin goles, aunque Argentina desperdició una gran oportunidad mediante un corner corto ejecutado por Raposo, que fue directo al palo. La bocha quedó luego para Jankunas, quien no pudo conectar con precisión.

En el tercer cuarto, Las Leonas comenzaron a manejar mejor la posesión y a instalarse con mayor frecuencia en campo rival. Australia resistió con una defensa firme, mientras Argentina acumulaba corners cortos y generaba cada vez más peligro.

El gol del triunfo de Las Leonas

Argentina insistió hasta encontrar la jugada que cambió la semifinal. Fue apenas comenzado el último cuarto, y luego de una serie de corners cortos, cuando sorprendió con una acción preparada.

Agustina Gorzelany inició la jugada, encontró a Sofía Cairo y la volante envió el centro para que Agustina Jankunas apareciera en el lugar indicado y definiera para el 1-0.

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En el tramo final, Cosentino sostuvo el triunfo ante el asedio australiano. A los 53 minutos, la arquera argentina rechazó con el pie un remate peligroso y, poco después, volvió a lucirse con un gran guantazo para evitar el empate.

En los últimos minutos, Australia sacó a su arquera y pasó a atacar con 11 jugadoras de campo. El mayor susto llegó cuando faltaban apenas 50 segundos: una bocha terminó dentro del arco argentino después de un rebote en Cosentino, pero el tanto no fue convalidado tras la revisión del video.

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