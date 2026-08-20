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Estrenos de cine en Rosario: terror, suspenso y la nueva de Hugh Jackman

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 20 de agosto. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

20 de agosto 2026 · 07:05hs
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Hugh Jackman protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario 

Hugh Jackman protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario 
Hugh Jackman protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario 

Hugh Jackman protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario 

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>>Leer más: Un drama criminal sudafricano la rompe en Netflix

Estrenos del jueves 20 de agosto

-“La noche del demonio: están entre nosotros”, Estados Unidos. 106 minutos

Llega a los cines “La noche del demonio: están entre nosotros", la nueva película de terror dirigida por el estadounidense Jacob Chase y protagonizada por Amelia Eve, Brandon Perea y Lin Shaye

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

- “La muerte de Robin Hood”, Estados Unidos. 122 minutos

Entre los estrenos de la cartelera de Rosario, Hugh Jackman vuelve a la pantalla grande como Robin Hood en “La muerte de Robin Hood”, una mirada oscura y dramática sobre el legendario personaje.

Dirigida por Michael Sarnoski y coprotagonizada por Jodie Comer y Bill Skarsgård, la película presenta a un Robin Hood atormentado por los demonios de una vida marcada por el crimen y los asesinatos. Tras quedar gravemente herido en una sangrienta batalla, es llevado a un misterioso castillo, donde una mujer le ofrecerá una última oportunidad de redención.

>>Leer más: La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 20 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

  • "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.
  • "El final de la calle OAK" (Suspenso): Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.
  • "Paw Patrol: La dino película" (Aventuras): Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.
  • “El Día D: Bajo presión” (Acción): En las tensas 72 horas previas al Día D, con el destino del mundo pendiendo de un hilo, Bajo presión sigue al general Dwight D. Eisenhower y al capitán James Stagg mientras enfrentan una decisión imposible: lanzar la invasión marítima más grande y peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo.
  • Canelones (Comedia): Inspirada en un hecho real. En una sola noche, Daniel Olesnik secuestra a Chichita —la madre del escritor Hernán Casciari— para saldar una vieja deuda de sangre. Un thriller asfixiante de venganza, con Darío Barassi y Verónica Llinás.
  • "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.
  • "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.
  • "Minions & Monstruos" (aventuras): Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.
  • "Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

>> Leer más:Netflix: las tres miniseries imperdibles para maratonear el fin de semana

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

>> Leer más: Día sin Mundial: qué series y películas ver para pasar la abstinencia de partidos

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