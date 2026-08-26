Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro

Martín Bachero fue imputado por asesinar a su expareja, Carina Candelas, dentro del local donde ella trabajaba, en la esquina de Zeballos y Dorrego

La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

La jueza de primera instancia María Melania Carrara dispuso la prisión preventiva para Martín Bachero como autor del femicidio en el que resultara víctima Carina Candelas el pasado 19 de agosto en una farmacia ubicada en Zeballos y Dorrego.

Este miércoles se formalizó la audiencia imputativa contra Bachero en el Centro de Justicia Penal. La fiscal Laura Riccardo, de la Unidad especializada en violencias altamente lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, le imputó al hombre de 55 años el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido contra la persona con quien mantuvo una relación de pareja, por haberlo cometido con alevosía y por realizarse contra una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, por mediar violencia de género en grado consumado, en calidad de autor.

La jueza Carrara hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (90 días).

La Fiscalía que investiga el hecho le atribuye a Bachero haber llegado a las 9.30 del 19 de agosto a bordo de su auto a la farmacia donde Carina trabajaba , ubicada en Zeballos y Dorrego, portando un cuchillo de cocina con una hoja de 25 centímetros.

Al llegar, ingresó a la farmacia y se dirigió hacia el sector de administración y depósito, ubicado en la parte posterior del local, donde se encontraba trabajando Carina, quien en ese momento estaba sentada de espaldas a la entrada, desayunando en su escritorio.

El imputado tomó de sorpresa a Carina y comenzó a exigirle explicaciones a los gritos por supuestas infidelidades. Mientras ella intentaba apaciguar la situación solicitándole que se calmara, Bachero la agarró del cabello, la tiró violentamente de la silla y comenzó a asestarle puñaladas en distintas partes de su cuerpo. Al oír los gritos de auxilio, una empleada se dirigió hasta donde ambos se encontraban e intervino activamente abalanzándose sobre el hombre para detener la agresión física.

>> Leer más: Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Bachero apuñaló en múltiples oportunidades a la víctima, provocándole lesiones fatales en la zona del tórax y del abdomen. Una vez finalizado el ataque, arrojó el cuchillo y se dio a la fuga del comercio por calle Zeballos en su vehículo.

Minutos después del hecho, Bachero fue aprehendido por personal policial en edificio de Colón al 2000, donde habitaba.

Violencia de género

Días atrás, la fiscal Riccardo aseguró que la investigación se encauzaba hacia el femicidio."Él (por Bachero) la venía molestando", señaló.

>> Leer más: Femicidio en el centro: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Al lugar del crimen llegaron la hermana y sobrina de Candelas, que sumaron su testimonio a los de las compañeras de la víctima. Riccardo contó que las familiares relataron "episodios de hostigamiento" y reconoció que no encontró testimonios que indiquen "amenazas desde el punto de vista de lo penal".

En el comercio había dos clientas que, según la fiscal, no vieron el hecho en sí, pero fueron las que llamaron al 911.