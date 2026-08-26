La Capital | Policiales | Femicidio

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro

Martín Bachero fue imputado por asesinar a su expareja, Carina Candelas, dentro del local donde ella trabajaba, en la esquina de Zeballos y Dorrego

26 de agosto 2026 · 17:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

La jueza de primera instancia María Melania Carrara dispuso la prisión preventiva para Martín Bachero como autor del femicidio en el que resultara víctima Carina Candelas el pasado 19 de agosto en una farmacia ubicada en Zeballos y Dorrego.

Este miércoles se formalizó la audiencia imputativa contra Bachero en el Centro de Justicia Penal. La fiscal Laura Riccardo, de la Unidad especializada en violencias altamente lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, le imputó al hombre de 55 años el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido contra la persona con quien mantuvo una relación de pareja, por haberlo cometido con alevosía y por realizarse contra una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, por mediar violencia de género en grado consumado, en calidad de autor.

La jueza Carrara hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (90 días).

Femicidio en una farmacia del centro de Rosario

La Fiscalía que investiga el hecho le atribuye a Bachero haber llegado a las 9.30 del 19 de agosto a bordo de su auto a la farmacia donde Carina trabajaba, ubicada en Zeballos y Dorrego, portando un cuchillo de cocina con una hoja de 25 centímetros.

Al llegar, ingresó a la farmacia y se dirigió hacia el sector de administración y depósito, ubicado en la parte posterior del local, donde se encontraba trabajando Carina, quien en ese momento estaba sentada de espaldas a la entrada, desayunando en su escritorio.

El imputado tomó de sorpresa a Carina y comenzó a exigirle explicaciones a los gritos por supuestas infidelidades. Mientras ella intentaba apaciguar la situación solicitándole que se calmara, Bachero la agarró del cabello, la tiró violentamente de la silla y comenzó a asestarle puñaladas en distintas partes de su cuerpo. Al oír los gritos de auxilio, una empleada se dirigió hasta donde ambos se encontraban e intervino activamente abalanzándose sobre el hombre para detener la agresión física.

>> Leer más: Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Bachero apuñaló en múltiples oportunidades a la víctima, provocándole lesiones fatales en la zona del tórax y del abdomen. Una vez finalizado el ataque, arrojó el cuchillo y se dio a la fuga del comercio por calle Zeballos en su vehículo.

Minutos después del hecho, Bachero fue aprehendido por personal policial en edificio de Colón al 2000, donde habitaba.

Violencia de género

Días atrás, la fiscal Riccardo aseguró que la investigación se encauzaba hacia el femicidio."Él (por Bachero) la venía molestando", señaló.

>> Leer más: Femicidio en el centro: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Al lugar del crimen llegaron la hermana y sobrina de Candelas, que sumaron su testimonio a los de las compañeras de la víctima. Riccardo contó que las familiares relataron "episodios de hostigamiento" y reconoció que no encontró testimonios que indiquen "amenazas desde el punto de vista de lo penal".

En el comercio había dos clientas que, según la fiscal, no vieron el hecho en sí, pero fueron las que llamaron al 911.

Noticias relacionadas
Alisson está internada en el Heca luego de ser víctima de un intento de femicidio

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700

La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de femicidio.

La Justicia de Bolivia ordenó la prisión preventiva para Fernando Cerimedo

El intento de femicidio se registró este jueves en Paraguay al 1700.

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

Ver comentarios

Las más leídas

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Lo último

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro

Martín Bachero fue imputado por asesinar a su expareja, Carina Candelas, dentro del local donde ella trabajaba, en la esquina de Zeballos y Dorrego

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro
Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos
La Ciudad

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Ovación
Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

Los puestos en los que Almirón podría meter mano en Central para el partido con Gimnasia

Los puestos en los que Almirón podría meter mano en Central para el partido con Gimnasia

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Policiales
Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

La Ciudad
Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio
Policiales

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas
Política

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes
Información General

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo
Policiales

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires
Política

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba
La Ciudad

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años
Policiales

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas
La Ciudad

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Por qué no hay que pisar cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas
Información General

Por qué no hay que pisar cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario
Policiales

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario

Pelea de tránsito frente a Tribunales: un colectivero, un automovilista y su esposa a las piñas
La Ciudad

Pelea de tránsito frente a Tribunales: un colectivero, un automovilista y su esposa a las piñas

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue
La Ciudad

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue

Insólito hallazgo en Australia: pensó que encontró oro pero era un meteorito de 17 kilos
Información General

Insólito hallazgo en Australia: pensó que encontró oro pero era un meteorito de 17 kilos

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli
Política

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli

Descubren el gen que pone un freno a la absorción de nitrógeno en las plantas
Agro

Descubren el gen que pone un freno a la absorción de nitrógeno en las plantas