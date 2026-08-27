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Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

El histórico dirigente fue despedido a través de un sentido comunicado de las actuales autoridades. Fue mentor del trabajo colectivo de la institución

27 de agosto 2026 · 20:03hs
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El histórico dirigente mutualista Augusto Duri falleció este miércoles. Fue miembro fundador y presidente de la Biblioteca Constancio C. Vigil.

El histórico dirigente mutualista Augusto Duri falleció este miércoles. Fue miembro fundador y presidente de la Biblioteca Constancio C. Vigil.

El socio fundador de la Biblioteca Constancio C. Vigil e histórico dirigente rosarino Augusto Duri falleció este miércoles y las autoridades de la institución lo despidieron con dolor y un recuerdo imborrable para quien fue un presidente histórico de la comisión directiva de La Vigil.

"Augusto, fundamental en la construcción de La Vigil, dedicó gran parte de su vida al trabajo colectivo que convirtió a la biblioteca en una institución fundamental para el barrio y para la ciudad, un proyecto cultural, educativo y social profundamente ligado a su comunidad", comienza el texto posteado en las redes sociales de La Vigil.

El texto agrega que su legado "no sólo deja una huella imborrable en la historia, su compromiso y dedicación también acompañaron la lucha por la recuperación y el presente de La Vigil. Su aporte atravesó a las generaciones que hoy seguimos construyendo". Por último las autoridades acompañan con afecto a su familia, compañeros de militancia que "compartieron el camino".

Figura indisoluble de La Vigil, Duri fue parte de la génesis de un proyecto tan innovador como revolucionario para toda la comunidad de barrio Tablada y el resto de la población. El dirigente y miembro fundador había sido parte de la creación de la biblioteca proceso que comenzó a partir de 1953 y, cuando la entidad constituyó formalmente su primera comisión directiva un 11 de noviembre de 1959. En su fundación lo tuvo como el primer presidente de la entidad.

La Vigil tuvo una expansión inimaginable pero real. Tuvo escuela, editorial, observatorio, teatro y hasta un tradicional sorteo entre sus socios que aún es recordado en la memoria colectiva de la ciudad.

El golpe de Estado de 1976 acorraló a la biblioteca. Y en febrero de 1977, siendo el propio Duri presidente de La Vigil, fue intervenida por la dictadura arrasando con su patrimonio cultural y educativo.

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