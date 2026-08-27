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Supermercados de Rosario evalúan quitar los descuentos con Modo: ¿qué cambió?

El presidente de la cámara local, Sergio Cassinerio, dijo que es "imposible" sostener las promociones con las nuevas condiciones que plantean algunos bancos

27 de agosto 2026 · 15:00hs
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Las ventas en los supermercados crecieron 1

Las ventas en los supermercados crecieron 1,1 por ciento en junio.

El reciente incremento de la morosidad y los problemas financieros en Argentina empeoró el panorama a la hora de buscar descuentos en la ciudad. Este jueves trascendió que los supermercados de Rosario están pensando en eliminar las promociones con Modo, una de las billeteras virtuales más utilizadas.

El presidente de la cámara que reúne a las empresas y autoservicios locales, Sergio Cassinerio, explicó a través de La Red Rosario que "los bancos se empiezan a ver complicados" para sostener los beneficios frente al incumplimiento creciente de sus clientes. Ante esta situación y el amesetamiento de las ventas, los comerciantes tampoco tienen margen para hacerse cargo de garantizar las condiciones actuales del servicio.

El titular de la entidad sostuvo que el aumento de la morosidad desequilibró a las entidades financieras que crearon a uno de los principales rivales de Mercado Pago en la competencia por captar el dinero de los consumidores. Mientras tanto, la crisis ya inclinó la balanza a favor de las tarjetas de crédito como el principal medio de pago en las cajas.

¿Por qué quieren quitar los descuentos con Modo?

En el últimpo tiempo, Modo ganó terreno a la hora de las compras con promociones que llegan a reducir hasta un 25% el gasto en comparación con el monto final del ticket. "El descuento que se ofrecía, se compartía en un 50% con el banco y el resto era del comercio", puntalizó Cassinerio.

El presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar) planteó que los proveedores de las tarjetas y las cuentas "se han corrido prácticamente" del acuerdo con el que se impulsó este servicio. Al respecto, estimó que varias entidades financieras "no van a participar más" para sostener el sistema de incentivo a las ventas.

>> Leer más: Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas de hasta $2.615 millones por abusos

Si la retirada se concreta, el costo de los negocios locales se duplicará a la hora de mantener los beneficios vigentes. Ante este posible desenlace, el referente del sector comentó: "Estamos pensando seriamente que tal vez sea el final de este tipo de descuentos porque es imposible absorberlo".

El titular de Casar reconoció que la decisión puede tener un gran impacto entre los consmidores. "La gente está muy pendiente y con una especie de grilla en la cual sabe qué día utilizar tal tarjeta y qué día utilizar otra porque tiene más de un plástico. Tiene tres y hasta cuatro plásticos y va jugando con eso", manifestó.

Más ventas con tarjetas de crédito, menos con efectivo

En cuanto a las condiciones actuales del negocio, el supermercadista rosarino ratificó que "la utilización del dinero está en caída libre hace rato". De acuerdo a sus cálculos, las compras con efectivo no superan el 15 % del volumen de operaciones en la ciudad. El resto se reparte entre distintos medios de pago físicos y digitales.

Cassinerio remarcó que las ventas con tarjeta de crédito "pueden estar en el orden del 55 %" del total registrado en Rosario. Es decir, algo más de la mitad del dinero de los clientes.

>> Leer más: Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo

Para completar la descripción del panorama en los supermercados, el empresario aclaró que las compras por internet "están dentro de los valores de siempre" e incluso bajaron en algunos casos. "No es que lo que se pierde por un canal, se gana por otro", subrayó.

¿Cuánto crecieron las ventas en supermercados de Santa Fe?

Los últimos indicadores oficiales son compatibles con esta lectura. Según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), las ventas tuvieron un aumento interanual del 1,1 % durante junio en Santa Fe. El relevamiento también determinó que el volumen de facturación se redujo un 0,9 % en relación con el mes anterior.

De acuerdo al reporte del organismo estatal, la comercialización de productos de almacen creció un 3,6 % y fue la que tuvo el mayor incremento del período analizado con respecto a mayo. En segundo lugar se ubicaron las bebidas (3,5), seguidas por la indumentaria, el calzado y los textiles para el hogar (2,7).

El resto de los rubros analizados tuvo una variación negativa en junio. La caída más pronunciada fue la de los dispositivos electrónicos y artículos para el hogar, con un 8,4 %. Luego aparecen los elementos de limpieza y perfumería (4,4), panadería (3,9) y alimentos preparados y rotisería (3,8).

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