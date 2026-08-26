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Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

La iniciativa oficialista, con el apoyo de bloques aliados, se impuso por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. Ahora será girada al Senado. Milei celebró la media sanción

26 de agosto 2026 · 19:23hs
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Tras un debate largo e intenso

Tras un debate largo e intenso, Diputados dio media sanción a la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Con el respaldo de sectores aliados, el oficialismo logró este miércoles aprobar con una mayoría holgada la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), definida por el propio presidente Javier Milei como la medida legislativa “más importante” de la actual etapa de su gobierno.

La iniciativa recogió 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. Y ahora será girada al Senado.

El proyecto oficialista busca consolidar el principio de la emisión cero por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

Debate por el Banco Central

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, quien aseguró que la reforma busca que el Banco Central “no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política” y para que “volver a tener un peso fuerte para que el país, de una vez por todas, avance y que los argentinos vuelvan a recuperar la capacidad de ahorrar, progresar, planificar a largo plazo y vivir la vida que tienen”.

Agregó que “el mal uso del Banco Central tuvo como consecuencia que pasó a convertirse en una extensión del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo de turno”.

“Eliminaremos los adelantos transitorios, prohibiremos los préstamos al gobierno nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario”, sostuvo.

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Itai Hagman, aseguró que con la reforma se busca “blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba”. Y dijo que con esta modificación “se garantizan que las tasas de interés usurarias permitan que algunos especuladores sigan abusándose de la gente”.

“Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas en el país”, agregó.

Destacó que hay 6 millones de personas atravesadas por el problema del endeudamiento y la mora, y otros tantos millones que no están en mora “pero con la soga al cuello” y, por eso, debería discutirse "cómo aliviar a esas familias”.

El diputado de Encuentro Federal Miguel Angel Pichetto afirmó: “Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Ejecutivo pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo”.

“El señor (Santiago) Bausili, ¿realmente cree que pueden tomarle el pelo a la gente? Hablar de autonomía cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía, y tienen esa tarea de trader desde hace muchos años. ¿De qué autonomía me hablan? Pretenden plantear este debate de la carta orgánica y mantenerlo al titular del BCRA, que es el socio y amigo de Luis Caputo”, agregó.

Con la nueva carta Orgánica del BCRA aprobada, ahora el oficialismo intentaba aprobar el proyecto de Inocencia Fiscal II, en una sesión que se estimaba duraría hasta la madrugada de este jueves.

Cruce picante

Un durísimo encontronazo verbal tuvo lugar entre el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, inmediatamente después de la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

El desencadenante del incidente fue la decisión del riojano de pasar a sufragar por título en la votación en particular, a contramano de la intención opositora de votar artículos por separado.

"No tenés palabra", le espetó Martínez a Menem, quien le respondió subiendo el volumen: "Conmigo no".

"Bajá el dedito que no te da", desafió el rosarino al presidente de la Cámara baja. Tras la intervención del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se concedió la posibilidad de abrir la votación del título 1, para poder sufragar artículos en particular.

El festejo de Milei

En tanto, el presidente Javier Milei celebró que la Cámara de Diputados haya sancionado la reforma a la carta orgánica del Banco Central.

Con un corto mensaje en X, el jefe del Estado agradeció la predisposición de los legisladores aliados y pidió que el Senado acompañe la iniciativa.

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