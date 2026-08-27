La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio Una líder de la comunidad gitana le prometió curar los males a una mujer y le robó todos sus ahorros. La víctima se quitó la vida 27 de agosto 2026 · 17:25hs

La mujer de la etnia gitana al momento de su detención en Salta

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a una líder de la comunidad gitana sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por el delito de “instigación al suicidio” y “estafa”. La causa tuvo su origen en enero, cuando la víctima fue abordada por tres gitanas que le habrían prometido realizarle un supuesto ritual de limpieza para “cortarle” un “maleficio económico” que padecía. Para realizar esa práctica, las sospechosas le solicitaron que entregara todos sus ahorros, se trataba de un monto millonario, y le aseguraron que luego del “trabajo” se lo reintegrarían.

Una vez transcurrido un determinado lapso de tiempo, la suma de dinero jamás fue restituida, por lo tanto, la mujer comenzó a sospechar que había sido objeto de una estafa. En ese momento intentó tomar comunicación con las delincuentes, sin obtener respuesta alguna, escribió y dejó una carta, donde aportaba datos para la investigación y exigía que se investigara a las implicadas. Y tomó la drástica decisión de suicidarse.

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Estafa reiterada Por este hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Ignacio Gabriel Torrigino. En julio fueron detenidos en la localidad bonaerense de Temperley dos hombres emparentados familiarmente con la prófuga, quienes habrían actuado de “encubridores”, al facilitar tanto su desplazamiento como su posterior ocultamiento de las autoridades judiciales.