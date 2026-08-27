Despliegan operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro tras el fuerte temporal

Hay 29 viviendas afectadas y hubo que evacuar a dos familias. Las imágenes de lo que dejó el paso de las ráfagas de viento y el granizo por la zona

El gobierno provincial, a través de distintos organismos, asiste a Las Rosas y San Genaro, las localidades más afectadas por el temporal registrado durante la mañana de este jueves. El fenómeno estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo, que provocaron la caída de árboles y la voladura de techos.

El secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo, junto al coordinador regional, Aníbal Gómez, precisaron que las Rosas fue una de las localidades más afectadas por el temporal de esta mañana. “Allí trabaja personal de la Secretaría de Protección Civil de la Provincia, junto con Bomberos Voluntarios locales y de la zona”, destacaron.

Sobre los daños, señalaron que “hay 29 viviendas afectadas, con daños de diversa consideración. Dos familias fueron evacuadas y reciben asistencia de la Municipalidad de Las Rosas. Por suerte, solo se registraron daños materiales: no hay víctimas ni heridos”.

Por último, se indicó que también trabajan en la localidad agentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de la Policía. “Vamos a permanecer aquí hasta que la situación vuelva a la normalidad”, afirmaron los funcionarios.

Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, en un trabajo articulado con la Secretaría de Protección Civil y los Gobierno locales, desplegó equipos territoriales en las localidades afectadas por el temporal para relevar los daños ocasionados. Se están evaluando las estrategias de asistencia necesarias, con el objetivo de brindar respuestas rápidas y acompañar a los vecinos que sufrieron las consecuencias del fenómeno climático.

La situación en San Genaro

Por su parte, el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Daniel Basile, explicó que “a media mañana el cielo se oscureció sobre San Genaro y se registró una ráfaga de viento muy fuerte. Como consecuencia, se volaron techos y resultó dañada la galería de una escuela. Hay 24 familias con afectaciones en sus viviendas”.

Basile añadió que no se reportaron víctimas y que las personas afectadas se autoevacuaron en casas de familiares.

En San Genaro colaboran Bomberos Voluntarios, la Municipalidad, un equipo de Protección Civil y personal del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y de la EPE, que trabaja para restablecer el suministro eléctrico, interrumpido en toda la ciudad. Además, agentes de Seguridad Vial ordenan el tránsito sobre la ruta debido a que los semáforos no funcionan, señaló el funcionario.

Las otras localidades de la zona no tuvieron gran afectación. Tuvieron caída de granizo y vientos fuertes pero sin mayores consecuencias.