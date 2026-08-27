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Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la aprobó por unanimidad y es ley

Acompañaron el proyecto los legisladores de Unidos y el peronismo. El PJ votó en contra de la Paso de vicegobernadores

27 de agosto 2026 · 17:38hs
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La reforma electoral consiguió amplio consenso político en la Legislatura santafesina. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La reforma electoral consiguió amplio consenso político en la Legislatura santafesina. 

El Senado completó el trámite parlamentario de la reforma electoral de Santa Fe y este jueves le dio sanción definitiva a la ley.

Al igual que en Diputados, en el Senado hubo un amplio consenso político. En la Cámara baja la votación había salido 43 votos a favor y sólo cuatro en contra. En la Cámara alta fue por unanimidad: votaron a favor en general los 19 senadores. Tanto los 14 de Unidos para Cambiar Santa Fe como los cinco del PJ.

El peronismo sí se desmarcó de uno de los cambios que trae la nueva ley: la posibilidad de que en las Paso un mismo precandidato a gobernador pueda ir con hasta tres vices diferentes. Los cinco senadores del PJ votaron en contra.

Qué cambia con la reforma electoral de Santa Fe

Con la aprobación de la ley, Santa Fe tendrá nuevas reglas de juego en las elecciones del año próximo.

Las primarias se mantendrán como hasta ahora. Serán obligatorias y habrá cinco boletas, una por cada categoría: gobernador, diputado, senador, intendente y concejal.

En la Paso de vices el voto no será acumulativo cuando un mismo precandidato a gobernador tenga distintos vices. Pasará a la final la fórmula más votada.

Además, habrá otro cambio en las primarias: el umbral de votos para pasar a las generales baja de 1,5 % a 1 % del padrón.

En las generales la cantidad de boletas bajará a tres. Una para gobernador y diputado, otra para senador y otra para intendente y concejal.

En esa instancia, el elector tendrá dos opciones. Podrá votar lista completa o bien elegir un gobernador de una fuerza política y diputados provinciales de otro espacio. Lo mismo aplicará en la elección de intendente y concejales.

La alternativa de lista completa es para generar un efecto arrastre de la candidatura ejecutiva hacia la legislativa. Este tema es clave en Diputados ya que, a partir de 2027, se termina la mayoría automática de 28 para la lista más votada y las 50 bancas se repartirán de modo proporcional por sistema D'Hondt.

>> Leer más: Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos para la seguridad de Santa Fe"

La intención de Unidos es evitar la fragmentación de la Cámara. A ese objetivo también apunta la suba del piso para entrar al reparto de bancas, que pasa del 3 % al 4 % del padrón electoral.

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