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Qué hizo la familia de Lali con sus ganancias: la diferencia con el caso Tini

En medio del conflicto de Tini Stoessel con su familia por la administración de sus bienes, la mamá de Lali Espósito contó cómo administraron las ganancias de la cantante

27 de agosto 2026 · 13:32hs
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Majo Riera

Majo Riera, la mamá de Lali, habló sobre el manejo de los bienes y ganancias de la cantante pop 

En los últimos días, los artistas que comenzaron sus carreras siendo menores de edad volvieron a estar en el centro de la conversación. El debate resurgió a partir del conflicto que atraviesa Tini Stoessel con su padre, Alejandro Stoessel, y su madre, Mariana Muzlera, en torno a la administración de sus bienes y ganancias. En este contexto, la mamá de Lali Espósito fue consultada sobre cómo se manejaron los bienes y los ingresos de su hija a lo largo de su carrera.

Tini Stoessel, a sus 29 años habría pedido una revisión de la gestión de sus bienes. Según trascendió, el relevamiento detectó que los derechos económicos vinculados con su carrera artística y su imagen pertenecen a sociedades comerciales en las que Tini no figura como propietaria ni accionista, mientras que el control y el cobro quedarían en manos de su padre.

Hay una larga lista de famosos que tuvieron problemas con sus finanzas y sus padres. Britney Spears, Michael Jackson y Luis Miguel son algunos de los que atravesaron distintos conflictos relacionados con el manejo de su dinero y sus carreras durante los primeros años de sus vidas profesionales.

En este contexto, la mamá de Lali Espósito, la cantante pop que comenzó su carrera en televisión cuando apenas tenía diez años, brindó una entrevista y explicó cómo manejaron las finanzas de su hija a lo largo de su vida.

>>Leer más: La interna familiar de Tini Stoessel: sus inicios, el amor con De Paul y la disputa por dinero

Qué dijo la mamá de Lali Espósito

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito estuvo presente en el programa "Patria y Familia", de Luzu TV, conducido por una de sus hijas, Anita Espósito, y habló sobre las finanzas y el manejo de los bienes de Lali desde que comenzó su carrera siendo menor de edad.

“Lo primero que quiero decir es que desde el minuto cero Lali tiene un estudio que se ocupa de todo eso, más allá de mí”, comenzó explicando. En ese sentido, aclaró que ella no es la única persona involucrada en la administración de los bienes de su hija ya que no tiene conocimientos sobre finanzas e inversiones.

“Nosotros tenemos un estudio con el que Lali trabaja desde los 17 años, es la misma gente que cuida sus finanzas”, explicó. Y agregó: “Yo soy su representante en determinadas situaciones en las que ella no puede estar. Pero hay un estudio y un auditor desde el minuto cero manejando todo eso”.

Y relató que fue ella misma quien decidió establecer este mecanismo de control desde el comienzo de la carrera de su hija. “Ella está al tanto de todo lo que sucede. La plata no fue un tema porque desde que ella tuvo que empezar, siendo menor de edad, a hacer facturas, lo manejamos así”, contó.

“Nosotros tenemos reuniones mensuales, donde se muestra todo su estado financiero y qué se hace. Es clarísimo. Por supuesto, sus cuentas están a nombre de ella”, concluyó.

>>Leer más: Tras la pelea con su padre, ahora Tini quiere recuperar sus ganancias

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