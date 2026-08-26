Rosario marchó por el centro contra los femicidios bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Miles de mujeres y disidencias se movilizan en el centro reclamando el fin de la violencia machista. La concentración culmina en la plaza San Martín

Justicia por las que no están y un desgarrador pedido: “Paren de matarnos” . Bajo esos lemas, mujeres y disidencias marcharon este miércoles en Rosario como reacción de la seguidilla de episodios de violencia de género en la ciudad. En lo que va del año, cinco mujeres fueron asesinadas por cuestiones de violencia de género.

Carteles por Gabriela Banach, folletos por Carina Candelas y remeras por Sophia Civarelli , entre otras víctimas de la violencia machista desbordaron la plaza 25 de Mayo bajo un cielo que mezclaba nubes con los últimos rayos de sol del día. Pasadas las 17 la marcha organizada por la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario partió en dirección a la plaza San Martín.

En el ambiente se respiraba una mezcla de tensión y angustia. Muchas lloraron recordando los recientes femicidios, que sólo en agosto concentró tres casos. La concentración comenzó a andar frente al Palacio de Los Leones bajo una bandera que resumía la convocatoria: “Nuestras vidas están en riesgo. ¡Paren de matarnos!”.

Los reclamos se replicaron en cada rincón de la plaza y en la columna de mujeres que marchó directo hacia la plaza San Martín. “Sus hijos están matando a nuestras hijas” y “los discursos de odio también matan”, exponían dos carteles en las primeras filas.

“Es hora de pasarnos 90 pueblos”, proponía otra pancarta que llevaba una joven. También había carteles con los nombres de los femicidas de los recientes y anteriores casos que provocaron la reacción de las mujeres.

Las estadísticas oficiales de la Observatorio de Seguridad Pública señalaron que 13 mujeres murieron en el departamento de Rosario en lo que va del año. Y según los registros de La Capital, cinco de ellas se dieron en contexto de violencia de género y bajo la calificación de femicidios.

Mujeres en emergencia

La referente de la Asamblea Lebsotranfeminista, Liliana Leyes, sumó a los femicidios de Candelas, Banach y Bordón, el caso de Lara Valentina Carballo, ocurrido el 19 de julio mientras Argentina disputaba la final del Mundial de fútbol ante España.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Leyes apuntó que en las últimas semanas se incrementaron los casos de violencia machista. “Desde julio suceden muchos hechos de violencia cotidiana que venimos acompañando”, sostuvo en diálogo con LT8 la militante feminista y lamentó los femicidios ocurridos en agosto.

Según los registros de Leyes, en lo que va del año se registraron casi 170 femicidios y transfemicidios en Argentina y planteó que la marcha es en exigencia: “Todos los gobiernos, el nacional, provincial y municipal deben accionar con políticas y voluntad públicas con presupuesto porque lo que hay no alcanza”.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Leyes recordó las reiteradas denuncias de discursos de odio que parten desde el gobierno nacional, “que ni bien asumió nos quitó derechos para trabajar con compañeras más vulnerables de Rosario”. En este punto, contó que hubo más de 40 programas “arrebatados” por el gobierno de Javier Milei tras la eliminación del Ministerio de Mujeres.

Por su parte, el gobierno nacional expone que bajaron la cantidad de femicidios tras la aplicación de su política, sin embargo, Leyes remarcó que “cada vida es importante y no se puede hablar de que las cifras bajan cuando estamos denunciando violencia machista estructural, si hay un caso la violencia sigue existiendo”.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En esta línea, Leyes defendió el Programa Acompañar que estaba pensando para las mujeres y disidencias que querían salir del círculo de violencia. “En el 90% de los casos las mujeres son víctimas de sus parejas, exparejas o en el ámbito del hogar, con este programa las compañeras podían tener autonomía, salir de ese círculo y tener una economía propia. Eso es parte de lo que arrebató el gobierno, hablamos de políticas de vida y por eso estamos en emergencia”, concluyó la militante.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.