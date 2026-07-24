Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

Después de su paso por los cines, la propuesta llegó a la plataforma de la N roja para cautivar a los usuarios con su mezcla de thriller, ciencia ficción y humor negro

Entre lo más visto de Netflix, esta semana brilla una película de la que se estuvo hablando por su trama tan impredecible y cautivante . Después de su paso por los cines, la cinta de poco más de 90 minutos desembarcó en la plataforma y enamoró a los usuarios. Su tensión y giros inesperados le han valido un lugar entre lo más visto.

Se trata de “Compañera perfecta” (título original: “Companion”), una película estadounidense dirigida por Drew Hancock y protagonizada por Sophie Thatcher y Jack Quaid. Es una mezcla entre thriller, ciencia ficción y humor negro que mantiene al espectador al borde del asiento, sin poder adelantarse a lo que vendrá.

“Compañera perfecta” explora temas como los usos extremos de la Inteligencia Artificial, la construcción de la identidad y el derecho a la libertad del ser humano, la peligrosa necesidad de control masculino , la cosificación , el consentimiento y distintos dilemas éticos y morales. Pero su fuerte reside en su carácter impredecible y provocador que se traduce en increíbles giros de trama .

De qué se trata “Compañera perfecta”

La película sigue a Iris, una mujer que viaja con su novio a unas pequeñas vacaciones en un lago remoto para encontrarse con un grupo de amigos. Pero lo que en principio parece una reunión común y corriente de fin de semana, toma un giro inesperado a raíz de secretos entre los participantes de la reunión y planes oscuros de los que Iris deberá escapar.

La cinta va revelando información paulatinamente, cambiando de tono pero manteniendo la tensión por sobre todo.

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Trailer de “Compañera perfecta”