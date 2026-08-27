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Un crimen entre las barras de Central y Newell's: mataron a Juancito en el barrio Itatí

Un delincuente en auto acribilló a Juan José Gómez, vinculado con Pillín Bracamonte. El año pasado había sido imputado por simular una balacera mafiosa

27 de agosto 2026 · 07:20hs
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La víctima del crimen fue trasladada desde Garibaldi al 2400 hasta el Heca.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La víctima del crimen fue trasladada desde Garibaldi al 2400 hasta el Heca.

La policía rosarina confirmó este jueves el crimen de un exintegrante de la barra brava de Central. El asesinato de Juan José "Juancito" Gómez ocurrió la noche anterior y le puso punto final a la historia de otro hincha que intentó dar el salto hacia la tribuna de Newell's tras la muerte de Andrés "Pillín" Bracamonte, histórico líder canalla.

De acuerdo a la versión preliminar, el joven de 26 años fue baleado a última hora de este miércoles en inmediaciones del barrio Itatí. Después del ataque lo llevaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde las autoridades constataron que había fallecido.

La víctima cayó herida en Garibaldi al 2400 y ya había sido trasladado al nosocomio municipal cuando llegaron las fuerzas de seguridad provinciales. Según los primeros testimonios que recogieron los investigadores, un delincuente le disparó desde un automóvil y escapó sin ser identificado.

¿Cómo fue el crimen de Juancito Gómez?

El homicidio de Gómez se confirmó alrededor de las 23.40 en el Heca. El autor del crimen abrió fuego al menos cinco veces, de acuerdo a la cantidad de vainas servidas que quedaron en la calle.

Agentes del Comando Radioeléctrico hicieron un operativo que concluyó sin arrestos en la zona del ataque. En primera instancia, los testigos mencionaron que el agresor iba a bordo de un Peugeot 208 gris.

>> Leer más: Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

Además de los restos de los proyectiles, los policías hallaron manchas de sangre en la escena del crimen. Hasta entonces no había indicios sobre otras personas lesionadas como consecuencia de la balacera.

Hace casi un año, el joven asesinado estuvo involucrado en otro ataque con armas de fuego como partícipe primario. El fiscal Pablo Socca lo imputó como colaborador de Norma Acosta, una mujer acusada por organizar un autoatentado mafioso en su casa de la zona sur de Rosario.

Juancito Gómez, de la barra brava de Central a la de Newell's

Gómez fue imputado a principios de septiembre de 2025, cuando se entregó en las oficinas de la división de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Fuentes oficiales precisaron que lo liberaron en julio, después de diez meses privado de su libertad por orden de la Justicia provincial.

El joven asesinado estuvo en la barra brava de Central hasta que se produjo el doble crimen de Andrés Bracamonte y Raúl "Rana" Attardo, acribillados el 9 de noviembre de 2024 en inmediaciones del Gigante de Arroyito. Desde entonces, Los Menores asumieron el liderazgo en las tribunas auriazules y su jefe, Matías Gazzani, se mantiene como el prófugo con la recompensa más alta en Argentina.

Pasados unos seis meses desde el fallecimiento de Pillín, Juancito se subió al paravalanchas de la Lepra junto a Juan Domingo Ramírez, otro simpatizante que también había cruzado la vereda futbolera. Cascarita tenía 51 años y fue baleado el 22 de julio de 2025 frente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Unas dos semanas después, murió en el Heca como consecuencia del ataque.

El último capítulo en la historia de Gómez se escribió en el marco otros negocios ilegales, cuando trascendió la megacausa sobre fraude en la compra de combustible para la Policía de Rosario. En septiembre pasado quedó bajo prisión preventiva por una balacera registrada sobre pasaje Larguía al 3400. La dueña de la casa denunció que habían disparado contra su casa en represalia por supuestas denuncias de corrupción, pero el fiscal concluyó que mintió para tratar de incriminar a distintas autoridades de la fuerza. Gómez fue imputado entonces por intimidación pública agravada y abuso de armas.

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