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De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado de un control pero lo arrestaron

Un joven intentó escapar a la madrugada, cuando se realizaba un operativo de rutina. Lo detuvieron por desobediencia a casi diez cuadras del lugar

27 de agosto 2026 · 09:15hs
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El motociclista fue identificado cerca de Moreno y Riobamba.

Foto: Policía de Santa Fe.

El motociclista fue identificado cerca de Moreno y Riobamba.

Un hombre de 33 años quedó demorado este jueves en la comisaría 2ª de Rosario tras un operativo de tránsito en bulevar Oroño y avenida Pellegrini. Según fuentes oficiales, iba manejando alcoholizado y se fugó cuando lo interceptaron para realizar los controles de rutina.

Alexis S. fue identificado durante la madrugada, cuando la policía empezó a perseguirlo en la zona del parque de la Independencia a bordo de una motocicleta. Casualmente, lo interceptaron a unas pocas cuadras del corralón municipal ubicado en Moreno al 2400, a donde suelen trasladarse los vehículos por infracciones de este tipo.

El procedimiento concluyó con el arresto del conductor en inmediaciones Moreno y Riobamba, donde confluyen la avenida Dante Alighieri y la calle Solano López desde el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER). En ese momento, los inspectores comprobaron que no estaba en condiciones legales de circular a bordo del rodado.

Un Motociclista alcoholizado en Oroño y Pellegrini

El examen realizado por agentes de la Municipalidad determinó que el detenido tenía 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre. A partir del resultado del test, lo llevaron hasta la seccional de Paraguay al 1100 para completar el procedimiento.

El primer reporte oficial indica que el motociclista viajaba en un vehículo Motomel de 110 centímetros cúbicos. Cuando se cruzó con el personal a cargo del operativo, decidió alejarse en vez de ponerse a disposición de las autoridades.

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El conductor no llegó a recorrer diez cuadras desde que empezó la persecución frente al Museo Castagnino. La Brigada Motorizada lo alcanzó alrededor de las 3.30 de la mañana y llamó a los inspectores para analizar si estaba alcoholizado.

Además del incumplimiento de las leyes de tránsito, Alexis S. quedó bajo arresto por desobediencia a las fuerzas de seguridad provinciales. Los agentes también secuestraron el vehículo rojo para completar el operativo.

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