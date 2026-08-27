De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado de un control pero lo arrestaron

Un joven intentó escapar a la madrugada, cuando se realizaba un operativo de rutina. Lo detuvieron por desobediencia a casi diez cuadras del lugar

Un hombre de 33 años quedó demorado este jueves en la comisaría 2ª de Rosario tras un operativo de tránsito en bulevar Oroño y avenida Pellegrini . Según fuentes oficiales, iba manejando alcoholizado y se fugó cuando lo interceptaron para realizar los controles de rutina.

Alexis S. fue identificado durante la madrugada, cuando la policía empezó a perseguirlo en la zona del parque de la Independencia a bordo de una motocicleta . Casualmente, lo interceptaron a unas pocas cuadras del corralón municipal ubicado en Moreno al 2400, a donde suelen trasladarse los vehículos por infracciones de este tipo.

El procedimiento concluyó con el arresto del conductor en inmediaciones Moreno y Riobamba , donde confluyen la avenida Dante Alighieri y la calle Solano López desde el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER). En ese momento, los inspectores comprobaron que no estaba en condiciones legales de circular a bordo del rodado.

El examen realizado por agentes de la Municipalidad determinó que el detenido tenía 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre . A partir del resultado del test, lo llevaron hasta la seccional de Paraguay al 1100 para completar el procedimiento.

Foto: Policía de Santa Fe.

El primer reporte oficial indica que el motociclista viajaba en un vehículo Motomel de 110 centímetros cúbicos. Cuando se cruzó con el personal a cargo del operativo, decidió alejarse en vez de ponerse a disposición de las autoridades.

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El conductor no llegó a recorrer diez cuadras desde que empezó la persecución frente al Museo Castagnino. La Brigada Motorizada lo alcanzó alrededor de las 3.30 de la mañana y llamó a los inspectores para analizar si estaba alcoholizado.

Además del incumplimiento de las leyes de tránsito, Alexis S. quedó bajo arresto por desobediencia a las fuerzas de seguridad provinciales. Los agentes también secuestraron el vehículo rojo para completar el operativo.