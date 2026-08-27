Más de 300 días sin financiamiento universitario: suspendieron por lluvia la jornada de estudiantes

La actividad de la FUR estaba prevista para este jueves en Humanidades y Artes. El reclamo por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario continúa en el marco de un paro de 48 horas

“Al margen de la ley”, el reclamo de estudiantes de Rosario por la universidad pública

La jornada de visibilización de la Universidad Pública que había organizado la Federación Universitaria de Rosario (FUR) para este jueves fue suspendida por las condiciones climáticas . La actividad, denominada “Al margen de la ley” , estaba prevista desde las 10 en la puerta de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con paneles y debates para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario .

La suspensión de la jornada estudiantil se produjo en una jornada que, de todos modos, está atravesada por el conflicto universitario. Docentes y nodocentes de la UNR realizan este jueves y viernes un paro de 48 horas en reclamo de la aplicación de la Ley 27.795 y de una recomposición salarial.

La jornada, que se trasladó para la semana que viene, contará con un panel integrado por representantes de los gremios estudiantil, docente y nodocente: la FUR y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con COAD y APUR. Luego habrá un diálogo público sobre educación, ciencia y desarrollo y, finalmente, una mesa con presidentes de centros de estudiantes de Rosario para discutir el acceso de las juventudes al trabajo, la educación y la salud mental.

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Para la FUR, el reclamo excede la discusión salarial de los docentes y está vinculado con el funcionamiento integral de las universidades. Linkenfant cuestionó el argumento oficial según el cual la ley 27.795 no tendría una fuente de financiamiento y, por lo tanto, sería de imposible aplicación.

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La dirigente estudiantil también señaló que, según su mirada, la recomposición salarial alcanzada hasta el momento no recuperó los niveles anteriores y advirtió especialmente sobre la situación de las becas Progresar, que, según indicó, permanecen congeladas desde 2024. “Son 35 mil pesos las que espera el gobierno que cubra todos los gastos y necesidades de un estudiante de hoy en día por un mes”, sostuvo.

Estudiar y trabajar, una combinación cada vez más habitual

Durante la entrevista, la presidenta de la FUR también puso el foco en una transformación del perfil de los estudiantes universitarios. Según afirmó, más del 74% de los estudiantes trabaja o está buscando trabajo, una situación que, planteó, obliga a las universidades a pensar nuevas formas de cursado. “Es una problemática de que no existe tal estudiante pleno”, resumió.

En ese contexto, señaló que la falta de recursos también dificulta la apertura de nuevas comisiones y horarios de cursada. Para muchos estudiantes que trabajan, explicó, que una materia se dicte únicamente por la mañana o por la tarde puede convertirse en una dificultad para avanzar en la carrera.

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La situación se combina además con los problemas que atraviesan los trabajadores universitarios. Lingenfelder sostuvo que durante este año las medidas de fuerza tuvieron impacto en la actividad académica, aunque destacó el esfuerzo realizado por docentes y estudiantes para sostener las clases.

“Desde la federación como desde la universidad se hace todo lo posible para poder mantener el ritmo y la constancia, desde las tutorías hasta las clases de apoyo”, explicó. También mencionó las clases de consulta y las modalidades virtuales como herramientas para evitar que los estudiantes queden afuera.

“No bajamos los brazos”

La jornada de este jueves se inscribe en una serie de medidas de protesta que las universidades vienen realizando durante el año. La dirigente estudiantil reconoció que las interrupciones de clases generan preocupación entre algunos estudiantes y familias, pero consideró que el reclamo por el financiamiento debe sostenerse.

“Si nosotros en este preciso momento, con este contexto, de que nunca se desfinanció tanto la universidad, no hacemos algo al respecto para que el gobierno cumpla una ley, ponga más allá de un presupuesto”, planteó.

En ese sentido, destacó las movilizaciones universitarias realizadas durante el conflicto y sostuvo que la magnitud de las marchas mostró que el reclamo no quedó restringido a docentes, nodocentes y estudiantes.

La FUR sostiene que la discusión también involucra la autonomía universitaria, el acceso a la educación y la posibilidad de que los jóvenes puedan completar sus carreras.

“Es entender que si nosotros en este preciso momento no hacemos algo al respecto para que el gobierno cumpla una ley, no hacemos algo al respecto para que el gobierno cumpla una ley”, insistió Lingenfelder.