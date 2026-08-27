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Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue en marcha

Los abogados del músico habían pedido un nuevo informe médico y un juicio con jurado popular, pero fue denegado

27 de agosto 2026 · 10:03hs
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Pity Álvarez seguirá sentado en el banquillo de acusados.

Pity Álvarez seguirá sentado en el banquillo de acusados.

El juicio a Pity Álvarez sigue adelante. El músico está acusado de ser el autor del homicidio de su vecino Cristian Maximiliano Díaz en 2018. El proceso se retomó el pasado 10 de agosto, después de que Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 considerara que el músico está en condiciones físicas y psicológicas para atravesarlo.

Sin embargo, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que asumieron la representación del artista en lugar del defensor oficial Javier Marino, señalaron que el acusado mostró señales de no tener la capacidad psíquica y cognitiva necesaria para afrontar el proceso, como los varios episodios de quedarse dormido durante las declaraciones de los testigos.

El pedido de la defensa de Pity Álvarez

Los letrados pidieron entonces la incorporación de un nuevo informe psiquiátrico, elaborado por el prestigioso perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, la realización de nuevos estudios médicos (como una resonancia magnética nuclear de cerebro), y que sea juzgado por un jurado popular. Sin embargo, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, rechazó la solicitud.

>> Leer más: Juicio al Pity Álvarez: quiénes declararon en la tercera jornada

La defensa argumentó también que los exámenes del Cuerpo Médico Forense (CMF) habían señalado en 2023 un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo. El diagnóstico se presentó como una consecuencia del consumo de drogas.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes, citó la última pericia del mismo organismo —realizada el año pasado— e indicó que el músico tenía una "reserva cognitiva necesaria" para afrontar el proceso penal. Además, acusó a Pity de hacer "un intento sobreactuado" en el juicio porque en sus shows se lo ve "lúcido y despierto".

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