La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre

Diego Maciel jurará ese día como integrante del máximo tribunal para cubrir la vacante que dejará Eduardo Spuler

Diego Maciel jurará como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el 4 de septiembre próximo con el objetivo de cubrir la vacante que dejará para esa fecha Eduardo Spuler .

El acto se realizará a las 11.30 en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales de Santa Fe. Maciel ocupará la poltrona que liberará Spuler desde el 1º de septiembre, según la renuncia que presentó en su momento y que aceptó el gobernador Maximiliano Pullaro en diciembre de 2025 .

En ese sentido, el alto tribunal que preside Rafael Gutiérrez adelantó para este lunes su arcodada, la última en la que participará Spuler .

A través de un decreto, Pullaro formalizó a principios de agosto el nombramiento de Maciel como nuevo ministro de la Corte provincial .

El camino hacia la asunción de Maciel incluyó la propuesta oficial del Poder Ejecutivo, que elevó su pliego mediante el mensaje Nº 1 de 2026. El 26 de febrero de 2026 la Asamblea Legislativa prestó el acuerdo parlamentario necesario para el pliego de Maciel.

Tras el dictamen de la comisión de Acuerdos y la intervención de las áreas pertinentes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, se dictó el acto administrativo final para cumplir con lo establecido en la Constitución de Santa Fe.

Maciel se sumará a la Corte en un marco de cumplimiento de los acuerdos institucionales previstos por los artículos 89 y 121 de la Constitución de Santa Fe. Luego se sumarán Aldo Alurralde, en lugar de Gutiérrez, y Jorgelina Genghini por Roberto Falistocco.

El perfil de Maciel

La carrera profesional de Maciel se centra fundamentalmente en la gestión legislativa en la provincia, donde ocupó roles de responsabilidad administrativa y política en ambas Cámaras.

Actualmente está a cargo de la conducción operativa del Senado de Santa Fe como secretario Administrativo.

En 2025 asumió, además, como secretario Administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial. Fue asesor del bloque del Frente Progresista (FPCyS) en la Cámara de Diputados entre 2007 y 2011.

Entre 2011 y 2015 se destacó como subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del Ministerio de la Producción provincial. Luego ocupó cargos clave en la Cámara de Senadores, como el de secretario del bloque del FPCyS.

Más allá de su actividad en el marco de la gestión pública, ejerce la profesión de forma liberal sosteniendo una práctica activa en el Derecho Privado y el asesoramiento legal a gobiernos locales.