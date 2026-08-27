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Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Los clientes vendieron sus coches y además pagaron dinero para conseguir un cero kilómetro. La empresa pidió el concurso preventivo de acreedores

27 de agosto 2026 · 12:55hs
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El local de San Martín al 2600 ofrece autos de distintas marcas.

Foto: Instagram/@rosariomotorsport.

El local de San Martín al 2600 ofrece autos de distintas marcas.

Una firma dedicada a la compra y venta de autos en Rosario quedó cerca de afrontar denuncias penales por estafas. El abogado de un grupo de clientes de Motorsport se refirió al conflicto este jueves y dijo que hay más de cien personas que no recibieron los vehículos en la agencia de la zona sur.

El letrado anunció que la empresa pidió la convocatoria al concurso preventivo de acreedores frente a una situación complicada. "Hace varios meses que venían con atrasos", comentó Santiago Barbarach durante un reportaje en LT8 sobre el denominador común de los reclamos en el local ubicado sobre avenida San Martín al 2600.

El representante de los clientes de la agencia multimarcas aclaró que las demoras son generales y no se limitan a un modelo en particular. Pero el inconveniente principal es que la mayoría de las personas afectadas entregaron la unidad que tenían y nunca les dieron la que habían adquirido.

¿Qué ofrecía la agencia de autos intimada por incumplimientos?

Barbarach patrocina a unos 30 clientes de Motorsport que están pendientes de la resolución judicial sobre las deudas. En cuanto al funcionamiento del negocio, señaló que la propuesta consistía en "tomar el usado y algún dinero con la promesa de un cero kilómetro".

A los compradores les daban "un plazo aproximado de 40 días" para llevarse su coche nuevo. No obstante, la rueda de comercialización empezó a trabarse y la agencia decidió ir a los Tribunales provinciales en busca de otra solución porque ya no tienen chances de cumplir con lo pactado.

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El abogado aclaró que "el concurso todavía no está abierto", pero la iniciativa ya encendió alarmas entre los clientes. En este sentido, detalló que los dueños "no presentaron documentación de la compra en las terminales" para obtener los rodados que habían ofrecido. Luego concluyó: "Es muy difícil saber si hicieron el pedido, si van a entregarlos".

El letrado advirtió que más de 100 acreedores van a tener que ir a verificar sus créditos si se abre la convocatoria judicial por el incumplimiento. Mientras tanto, muchos de ellos se quedaron sin los vehículos que habían decidido cambiar, ya que no pudieron recuperarlos.

Muchas marcas y compradores sin solución

La agencia rosarina no es una concesionaria oficial, sino que trabaja con distintas marcas. Entre ellas, el asesor legal de algunos compradores mencionó a Baic, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet.

"Lamentablemente, mucha gente aportó su vehículo y entregó dinero aparte. Algunas ya tienen hechas las transferencias del usado, o sea que ya está vendido", explicó el abogado. En primera instancia, el estudio jurídico decidió intimar a los vendedores mediante cartas documento, pero reconoció que dicha estrategia "ya no tiene mayor sentido" si se abre el concurso preventivo.

Barbarach deslizó que el conflicto puede llegar a expandirse porque "están llegando bastantes denuncias en lo penal". El letrado admitió que no descarta tomar ese camino y recurrir al Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la "presunta comisión de estafa" detrás de las operaciones.

Mientras espera la respuesta en el fuero civil y comercial, el representante de un grupo de compradores está tratando de dar con los nuevos dueños de los coches usados que recibió Motorsport. "Estamos intentando conseguir a la persona que lo adquirió para que diga quién se lo vendió", acotó.

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