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Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"

El senador nacional advirtió que en Santa Fe uno de cada dos despidos formales responde a las industrias. "Lo importante es tener un concepto de país", apuntó

26 de agosto 2026 · 18:38hs
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Uno de cada cuatro despidos formales que hay en la Argentina responde a la industria

"Uno de cada cuatro despidos formales que hay en la Argentina responde a la industria", dijo Lewandowski.

El senador nacional Marcelo Lewandowski advirtió que la Argentina no puede resignarse a un modelo exclusivamente extractivista y reclamó que los recursos estratégicos del país sean el motor de una industria nacional fuerte, competitiva y generadora de empleo. Lo hizo al disertar en el Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, donde compartió panel con el senador nacional Jorge Capitanich y el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato.

Allí expuso sus iniciativas para sostener al entramado productivo, entre ellas la suspensión por 365 días de embargos y ejecuciones fiscales de Arca (exAfip) y el reintegro automático de los saldos a favor de IVA en un plazo máximo de 30 días para MiPymes.

“Ahora estamos actuando de bomberos para parar la sangría, pero lo importante es tener un concepto de país. No podemos ser solamente extractivistas: esto tiene que redundar en un desarrollo industrial que genere empleo y oportunidades”, señaló.

Empleo y modelo de país

En ese sentido contrapuso los efectos del actual modelo económico y el impacto sobre el trabajo: “Uno de cada cuatro despidos formales que hay en la Argentina responde a las industrias. Y en Santa Fe, uno de cada dos”.

“Lo importante es tener un concepto de país en donde pensemos que no seamos solamente extractivistas, sino que esa explotación redunde en un beneficio de un desarrollo de las industrias”, sostuvo.

Por último Lewandowski sostuvo que no cuestiona el desarrollo de la minería, el gas o el petróleo, sino que reclama que las empresas argentinas puedan participar de esas cadenas de producción para que puedan ser ellas las que provean a las empresas que vienen a invertir. "Con el Rigi las casas prefabricadas y los galpones que se necesitan para proyectos mineros las trajeron de China, cuando las podríamos haber construido acá, como históricamente fue", ejemplificó.

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