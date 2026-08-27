Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia y usurpaciones

La justicia imputó a 22 personas en Rafaela en el marco de una causa por asociación ilícita. La organización se dedicaba a cometer delitos vinculados al microtráfico y a violencias altamente lesivas. Se trata de 15 hombres y 8 mujeres que tienen entre 18 y 74 años. El jefe de unidades fiscales sobre narcotráfico, Franco Carbone, y las fiscales Fabiana Bertero y María Cecilia Doro les adjudicaron "hechos graves contra las personas y la seguridad pública que tuvieron lugar en Rafaela entre mayo y junio de este año, La banda se dedicaba al comercio organizado de estupefacientes y, mediante otros delitos, buscaba imponer su dominio territorial en distintos barrios” . La audiencia la presidió el juez Nicolás Stegmayer este jueves en los tribunales rafaelinos.

Carbone indicó que “a partir de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General y la Fiscalía Regional 5, a cargo de Carlos Vottero, llevamos adelante un análisis estratégico que permitió desentrañar el accionar de los imputados”.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se realizará la próxima semana, en día y horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial.

Carbone expresó que “las imputaciones se enmarcan en 17 legajos penales conexos, en los que atribuimos portación y tenencia de armas de fuego, extorsión, secuestro coactivo y usurpación, entre otros delitos”. También mencionó que “además de las 22 personas imputadas, se investiga a otros dos hombres que están prófugos y con pedidos de detención vigentes”.

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Una banda con poder territorial

Los fiscales detallaron que “la organización criminal funcionó al menos entre marzo de 2025 hasta el viernes de la semana pasada, cuando se concretaron 17 allanamientos en 12 barrios rafaelinos”. Al respecto, recordaron que “en el marco de esos operativos fue detenido parte del grupo delictivo y se secuestraron estupefacientes y armas de fuego, entre otros elementos de interés para la investigación”. A su vez, aclararon que “en ese momento, 14 de los imputados ya estaban privados de su libertad a raíz de diligencias ordenadas previamente en otros legajos penales”.

A uno de los hombres investigados se le atribuyó ser jefe de la asociación ilícita. Los fiscales expusieron que “era a quien directa o indirectamente reportaban todos los miembros, facilitaba los medios para la venta de drogas al menudeo en búnkeres que controlaba, recibía el dinero generado a partir de esa actividad y tenía participación activa en el brazo armado de la estructura”. También se lo investiga por la autoría de comercio de estupefacientes en su modalidad de microtráfico agravada (por la participación de tres o más personas), portación indebida de arma de fuego y abuso de armas.

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Microtráfico

A otro de los investigados se le endilgó ser organizador de la asociación ilícita, así como autor de comercio de estupefacientes en su modalidad de microtráfico agravada (por la participación de tres o más personas), portación indebida de arma de fuego de guerra, abuso de armas y daños.

De acuerdo con las atribuciones del MPA, los demás imputados formaban parte de la asociación ilícita en carácter de miembros. “Con diferentes roles, estas personas intervinieron en otros delitos relacionados al microtráfico y a violencias altamente lesivas, que incluyeron ataques y amedrentamientos con armas de fuego”, sostuvieron los fiscales. “Entre otros ilícitos, investigamos balaceras, amenazas, extorsiones y usurpaciones”, precisaron.