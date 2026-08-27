La Capital | Policiales | Rafaela

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia y usurpaciones

La Justicia imputó a 22 personas y les atribuyó microtráfico, portación de armas de fuego, extorsión, secuestro coactivo y usurpación

27 de agosto 2026 · 17:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Para desarticular la banda delictiva de Rafaela se realizaron varios allanamientos.

Para desarticular la banda delictiva de Rafaela se realizaron varios allanamientos.

La justicia imputó a 22 personas en Rafaela en el marco de una causa por asociación ilícita. La organización se dedicaba a cometer delitos vinculados al microtráfico y a violencias altamente lesivas. Se trata de 15 hombres y 8 mujeres que tienen entre 18 y 74 años. El jefe de unidades fiscales sobre narcotráfico, Franco Carbone, y las fiscales Fabiana Bertero y María Cecilia Doro les adjudicaron "hechos graves contra las personas y la seguridad pública que tuvieron lugar en Rafaela entre mayo y junio de este año, La banda se dedicaba al comercio organizado de estupefacientes y, mediante otros delitos, buscaba imponer su dominio territorial en distintos barrios”. La audiencia la presidió el juez Nicolás Stegmayer este jueves en los tribunales rafaelinos.

Carbone indicó que “a partir de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General y la Fiscalía Regional 5, a cargo de Carlos Vottero, llevamos adelante un análisis estratégico que permitió desentrañar el accionar de los imputados”.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se realizará la próxima semana, en día y horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial.

Carbone expresó que “las imputaciones se enmarcan en 17 legajos penales conexos, en los que atribuimos portación y tenencia de armas de fuego, extorsión, secuestro coactivo y usurpación, entre otros delitos”. También mencionó que “además de las 22 personas imputadas, se investiga a otros dos hombres que están prófugos y con pedidos de detención vigentes”.

Leer más. Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna que circulaban por Santa Fe

Una banda con poder territorial

Los fiscales detallaron que “la organización criminal funcionó al menos entre marzo de 2025 hasta el viernes de la semana pasada, cuando se concretaron 17 allanamientos en 12 barrios rafaelinos”. Al respecto, recordaron que “en el marco de esos operativos fue detenido parte del grupo delictivo y se secuestraron estupefacientes y armas de fuego, entre otros elementos de interés para la investigación”. A su vez, aclararon que “en ese momento, 14 de los imputados ya estaban privados de su libertad a raíz de diligencias ordenadas previamente en otros legajos penales”.

A uno de los hombres investigados se le atribuyó ser jefe de la asociación ilícita. Los fiscales expusieron que “era a quien directa o indirectamente reportaban todos los miembros, facilitaba los medios para la venta de drogas al menudeo en búnkeres que controlaba, recibía el dinero generado a partir de esa actividad y tenía participación activa en el brazo armado de la estructura”. También se lo investiga por la autoría de comercio de estupefacientes en su modalidad de microtráfico agravada (por la participación de tres o más personas), portación indebida de arma de fuego y abuso de armas.

Leer más. Golpe al narco en Rafaela: detienen a una familia dedicada al delivery de drogas

Microtráfico

A otro de los investigados se le endilgó ser organizador de la asociación ilícita, así como autor de comercio de estupefacientes en su modalidad de microtráfico agravada (por la participación de tres o más personas), portación indebida de arma de fuego de guerra, abuso de armas y daños.

De acuerdo con las atribuciones del MPA, los demás imputados formaban parte de la asociación ilícita en carácter de miembros. “Con diferentes roles, estas personas intervinieron en otros delitos relacionados al microtráfico y a violencias altamente lesivas, que incluyeron ataques y amedrentamientos con armas de fuego”, sostuvieron los fiscales. “Entre otros ilícitos, investigamos balaceras, amenazas, extorsiones y usurpaciones”, precisaron.

Noticias relacionadas
La víctima del crimen fue trasladada desde Garibaldi al 2400 hasta el Heca.

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

El momento de la detención del hombre de 33 años en Capitán Bermúdez

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Roxana Paez estuvo perdida un mes.

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Lo último

Las Leonas derrotaron a Australia y jugarán su tercera final de un Mundial de hockey

Las Leonas derrotaron a Australia y jugarán su tercera final de un Mundial de hockey

Newells: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Newell's: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Ansés entrega más de $370 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son

Ansés entrega más de $370 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la aprobó por unanimidad y es ley

Acompañaron el proyecto los legisladores de Unidos y el peronismo. El PJ votó en contra de la Paso de vicegobernadores

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la aprobó por unanimidad y es ley
Tremendo temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas
La Región

Tremendo temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal
La Región

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Economía

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Ovación
Newells: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Newells: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Newell's: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Supercopa Internacional: no es oficial, pero Central iría por el título al Madre de Ciudades

Supercopa Internacional: no es oficial, pero Central iría por el título al Madre de Ciudades

La reserva de Central lo perdía por dos goles, pero metió una gran remontada y llegó al empate

La reserva de Central lo perdía por dos goles, pero metió una gran remontada y llegó al empate

Policiales
Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia y usurpaciones
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia y usurpaciones

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

La Ciudad
Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Todo listo para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Todo listo para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos
La Ciudad

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano
Agro

Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
La Ciudad

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos
Economía

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Por Patricia Martino
Economía

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina
Información General

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos
Información General

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre
Política

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo
Política

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"