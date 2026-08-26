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Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y más de 400 desaparecidos

La violenta riada arrasó comunidades y paralizó los viajes en partes del país himalayo

26 de agosto 2026 · 19:41hs
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Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y más de 400 desaparecidos

Gigantescas y repentinas inundaciones en una zona fronteriza de Nepal y China dejaron al menos 160 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas, además de arrasar comunidades y paralizar los viajes en partes del país himalayo. Expertos indicaron que una avalancha procedente de un glaciar fue la causa probable del siniestro.

La Policía nepalí reportó al menos 157 muertos. La televisora estatal china CCTV reportó un deslave en el condado de Gyirong, en la región del Tíbet, cerca de la frontera, donde murieron al menos tres personas y había 265 desaparecidos. Imágenes de drones mostraban carreteras destruidas y edificios sepultados.

Funcionarios en Nepal declararon que se reportó la desaparición de 403 personas, incluidos 341 extranjeros. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo nacional, precisó que 133 de los desaparecidos eran de India en peregrinación al monte Kailash en la región autónoma china del Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes. También estaban desaparecidos 47 personas de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Reino Unido y 24 de Canadá, según indicó.

Muchos desaparecidos fueron sorprendidos por la riada cuando hacían senderismo en el lago Gosaikunda en Rasuwa, coincidiendo con el festival nepalí de Janai Purnima.

El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana y destruyó varias aldeas, proyectos hidroeléctricos y al menos 19 puentes.

“Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate”, apuntó Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

El primer ministro indio Narendra Modi ofreció ayuda y detalló que ambos equipos "están coordinando estrechamente las labores de rescate y socorro”.

Algunos organismos de Naciones Unidas estaban desplegándose “en un esfuerzo por atender lo que claramente será una necesidad humanitaria masiva”, aseveró el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Una avalancha y un glaciar

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

“Las observaciones hidrológicas indican la velocidad y magnitud excepcionales de la ola de inundación”, expresaron, y afirmaron que los niveles de agua en un punto del río Trishuli aumentaron hasta 9 metros en media hora.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en catorce meses, esta vez el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

Señaló la importancia de las alertas tempranas en “un Himalaya que se está calentando”.

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