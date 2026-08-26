La Capital | Política | Senado

Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Unidos cuenta con los votos necesarios para aprobar este jueves sin cambios la iniciativa que modifica el sistema de boletas, reduce pisos para las generales e introduce cambios clave en las candidaturas

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

26 de agosto 2026 · 20:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se espera que el Senado de Santa Fe convierta en ley el nuevo Código Electoral.

Foto: Archivo / La Capital

Se espera que el Senado de Santa Fe convierta en ley el nuevo Código Electoral.

El Senado de Santa Fe convertirá en ley este jueves las nuevas reglas del juego electoral de cara a los decisivos comicios de 2027, los cuales rediseñarán el mapa político de la provincia.

Todo indica que la reforma electoral fogoneada por el oficialismo —que una semana atrás cosechó la media sanción en la Cámara baja santafesinase convertirá en ley sin modificaciones.

En Diputados, el proyecto obtuvo 43 votos provenientes de Unidos, el PJ y el espacio de Amalia Granata. Sólo cuatro legisladores sufragaron en contra y no hubo abstenciones. Tras varias horas de debate, la coalición oficialista avanzó con una iniciativa que, para la Casa Gris —a punto de anotarse otro logro reformista—, consiste en ordenar el sistema mediante normas más claras.

El objetivo de Unidos

Unidos no tendría problemas en el Senado para sancionar la ley, ya que cuenta con una amplia mayoría en ese cuerpo parlamentario. No obstante, el oficialismo pretende que la reforma quede consagrada por unanimidad.

Por eso, el radicalismo, uno de los pilares de la alianza de gobierno, convocó para este miércoles a su mesa partidaria y, posteriormente, a un encuentro con los demás partidos que integran Unidos.

Como hasta el momento las negociaciones corrieron por cuenta de las fuerzas mayoritarias de la coalición, el cónclave fue programado para interiorizar a los espacios minoritarios sobre el alcance del Código Electoral y la ley de Partidos Políticos.

El rol del peronismo en el Senado

Sin embargo, de cara a la inminente sesión en la Cámara alta, los cinco senadores del peronismo recién definirán a último momento el sentido de su voto. A este grupo de legisladores, que en su momento también presentó un proyecto reformista, le inquietan algunos artículos de la iniciativa aprobada en Diputados y el escaso margen de negociación otorgado por el oficialismo.

En ese sentido, el senador justicialista por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, señaló uno de los puntos que genera discrepancias en su bancada: “No logramos entender ese engendro de que un gobernador pueda ir con tres vices”.

Si bien en las Paso continuará el uso de una boleta por cada categoría a renovar, en las generales solo se utilizarán tres.

Si bien en las Paso continuará el uso de una boleta por cada categoría a renovar, en las generales solo se utilizarán tres.

Aludió, de ese modo, a la posibilidad de disputar una interna entre quienes se postulen a la vicegobernación una vez consumada la reforma.

Cada aspirante a la Casa Gris podrá llevar hasta tres precandidatas a vice. Los sufragios no serán acumulativos para la fórmula sino que esta quedará integrada por la postulante más votada.

“El gobernador aparecerá tres veces en la boleta, lo que genera, de algún modo, una ventaja comparativa”, advirtió Traferri.

El texto a votar en la Cámara alta

Además de ratificar las primarias obligatorias, el texto a votar en el Senado reduce del 1,5 por ciento al 1 % del padrón el umbral de votos necesario para acceder a las elecciones generales.

En cuanto a los pisos requeridos para la distribución de cargos, las listas deberán alcanzar un total de votos equivalente al 4 por ciento del padrón.

Tras haber expresado sus objeciones a ese punto por considerar que se minimizan las chances de las fuerzas políticas minoritarias en el futuro reparto de bancas en la Cámara baja, el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) ratificó su intención de judicializar algunos artículos de la reforma.

>>Leer más: Rosario tendrá boletas adicionales para votar a los redactores de su Carta Orgánica

Si bien en las Paso continuará el uso de una boleta por cada categoría a renovar, en las generales solo se utilizarán tres. La papeleta incluirá la opción de elegir “voto lista completa”, modificando así su diseño tradicional. Con esta opción se busca generar un efecto arrastre de la categoría ejecutiva hacia la legislativa.

Por otra parte, ya no se exigirá que una lista de candidatos a diputado provincial lleve acoplada una nómina de postulantes a la Gobernación. Lo mismo ocurrirá en el caso de los aspirantes a intendente y concejal.

El texto final dictaminado en Diputados consta de 297 artículos y 117 páginas. La norma regula también los alcances de la veda electoral y el financiamiento de los partidos políticos, entre otros aspectos.

Asimismo, establece que la Justicia electoral pasará al fuero Contencioso Administrativo y que la Corte Suprema provincial solamente intervendrá frente a recursos de inconstitucionalidad.

Noticias relacionadas
El gobierno  libertario deberá coordinar bien las negociaciones con los bloques aliados en el Senado para evitar otros sobresaltos, como con la ley de Tierras.

El oficialismo en el Senado se enfoca en el paquete de medidas económicas

pullaro se reunio con monteoliva: avanzamos en nuevos desafios y objetivos

Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos"

Tras un debate largo e intenso, Diputados dio media sanción a la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Uno de cada cuatro despidos formales que hay en la Argentina responde a la industria, dijo Lewandowski.

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"

Ver comentarios

Las más leídas

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newells en busca de la final

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newell's en busca de la final

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Lo último

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

El último posteo de Rubén Rada: un emotivo mensaje para un cantante rosarino

El último posteo de Rubén Rada: un emotivo mensaje para un cantante rosarino

Netflix: Robert Pattinson protagoniza una película de ciencia ficción recién incorporada

Netflix: Robert Pattinson protagoniza una película de ciencia ficción recién incorporada

Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Unidos tiene los votos. La iniciativa modifica el sistema de boletas, reduce pisos para las generales e introduce cambios clave en las candidaturas
Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos
La Ciudad

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
La Ciudad

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newells en busca de la final

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Central y Newell's en busca de la final

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Ovación
Vóley: Sonder marca el rumbo en los torneos de la AVR

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder marca el rumbo en los torneos de la AVR

Vóley: Sonder marca el rumbo en los torneos de la AVR

Vóley: Sonder marca el rumbo en los torneos de la AVR

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

Policiales
Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

La Ciudad
El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
La Ciudad

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente
Policiales

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga
Policiales

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas
La Ciudad

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Volvieron las estafas a jubilados de Pami: una guía para evitar engaños
Información General

Volvieron las estafas a jubilados de Pami: una guía para evitar engaños

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos
Economía

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos

El Complejo Astronómico abre para la Luna de Sangre, el último eclipse del año
La Ciudad

El Complejo Astronómico abre para la Luna de Sangre, el último eclipse del año

Demoraron a un camionero cerca de la autopista a Santa Fe por un homicidio
Policiales

Demoraron a un camionero cerca de la autopista a Santa Fe por un homicidio

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio
Policiales

Identifican al hombre hallado sin vida en las vías e investigan homicidio

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas
Política

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes
Información General

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo
Policiales

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires
Política

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste

Cayó de cuatro metros un operario que trabajaba en peatonal Córdoba
La Ciudad

Cayó de cuatro metros un operario que trabajaba en peatonal Córdoba

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años
Policiales

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del PJ santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del PJ santafesino

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas
La Ciudad

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

No pisar las cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas
Información General

No pisar las cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas

Robo en un minimarket de Funes, persecución, choques y vuelco en Rosario
Policiales

Robo en un minimarket de Funes, persecución, choques y vuelco en Rosario