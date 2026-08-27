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Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

El intendente Javkin destacó "lo que no se ve de la obra", con la implementación de 26 pilotes de 15 metros para consolidar los muelles

27 de agosto 2026 · 20:58hs
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Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad

Celina Mutti Lovera / La Capital

Rosario inauguró los renovados muelles de la Terminal Fluvial y su paseo abierto, con nuevas explanadas y pisos de adoquines, sectores verdes y bancos, iluminación led y áreas para el movimiento de embarcaciones.

“Lo primero que uno destaca es lo que no se ve de la obra. Debajo de estos muelles nuevos hay más de 26 pilotes enterrados sobre el río, es una gran obra de ingeniería para consolidar muelles", destacó el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien añadió que "esto significa atraer mejores embarcaciones que van a permitir más uso y aprovechamiento del río para la navegación de barcos y lanchas, como por ejemplo lo hará dentro de un tiempito el Barco Ciudad de Rosario renovado, y lo más importante es que la zona recupera las navegaciones con máxima seguridad".

>> Leer más: Con el desarrollo del frente costero central, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Además, el jefe municipal valoró que la zona "recupera su vínculo con la ciudad, porque esto queda como un paseo abierto, y se integra a la Costa Nueva: ahora vamos a tener totalmente integrada la costanera para caminar desde La Fluvial hasta la obra del Parque España, que es la última que nos falta terminar", y resaltó: "Vamos a tener un paseo costero que no tiene nadie en el país".

En ese sentido, afirmó que “debe haber pocos lugares que tengan este privilegio, y que integra todos los usos, el uso recreativo de familias; luego habrá ofertas gastronómicas y como estación fluvial para cruzar y disfrutar del del río y de nuestras islas”.

Por último, Javkin se refirió a la reconversión de las instalaciones del Enapro y remarcó que el objetivo es "que se consolide una lógica de aprovechar este edificio para el uso de la ciudad vinculado a lo productivo también”, recordando que la próxima semana el espacio albergará el Santa Fe Business Forum 2026.

Obras en tiempo y forma

La reconstrucción y transformación de los muelles de La Fluvial contó con un monto de adjudicación de $2.690 millones, correspondiente a noviembre de 2025. La obra fue adjudicada luego de un proceso licitatorio que contó con 11 ofertas, resultando seleccionada una propuesta cuyo monto se ubicó aproximadamente un 30 % por debajo del presupuesto oficial.

Los trabajos se ejecutaron en 270 días corridos, sin prórrogas y en tiempo y forma, interviniendo más de 3.500 metros cuadrados de superficie operativa sobre 150 metros de frente lineal de muelle.

La solución adoptada combina 26 pilotes de 15 metros de profundidad en el sector terrestre y bases apoyadas sobre los arcos de mampostería existentes en el sector del muelle, vinculando ambos sistemas mediante un emparrillado de vigas y una losa ejecutada in situ, que conforman la nueva plataforma operativa.

Para la ejecución de la obra se utilizaron aproximadamente 120 toneladas de acero y 1.300 m³ de hormigón, con un movimiento de suelo estimado de entre 5.000 y 6.000 m³.

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