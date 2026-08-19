Se viene un nuevo Bafici Rosario: cuatro días, cuatro salas y más de cuarenta películas

Del 20 al 23 de agosto se realizará la edición número 23 de la muestra itinerante, una oportunidad para ver lo mejor del cine independiente de mundo

El documental "Los vencedores", sobre el viaje de un director de cine a Malvinas, es una de las propuestas destacadas del 23º Bafici Rosario

Una vez más, Rosario alojará lo mejor del cine independiente. A partir de este jueves 20 de agosto y hasta el domingo 23, en las salas locales se podrá disfrutar la edición número 23 del Bafici Itinerante. Entre cortos y largos, se proyectarán cuarenta producciones seleccionadas para el reconocido festival de Buenos Aires, y habrá encuentros con directores y actores. La programación completa se puede consultar en las redes del evento .

En esta nueva edición del Buenos Aires Festival de Cine Independiente en Rosario, la muestra se desarrollará en cuatro sedes: el cine El Cairo (Santa Fe 1120) , el Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027), la Sala de la Asociación Médica de Rosario (España 401, donde funciona el histórico Cine Club de Rosario) , y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo (Av. Belgrano 656) . En este último espacio, las funciones serán gratuitas. En las demás, será con entradas a precios muy accesibles, y descuentos especiales para jubilados, estudiantes y estudiantes de cine.

En épocas donde el mundo audiovisual está permeado por la economía de plataformas, los festivales de cine son cada vez espacios más valiosos para escapar al algoritmo, las narrativas formuleras y los visionados solitarios. Es la oportunidad única, en muchos casos irrepetible, de encontrarse con producciones de distintas partes del mundo y dar con joyitas que sólo circulan por este tipo de circuitos.

En palabras de los organizadores locales, encabezados por Calanda Producciones, se trata de la “posibilidad de lograr el encuentro de públicos cinéfilos diversos con películas y autores innovadores de distintos orígenes y estilos”, una propuesta mucho más “motivadora que ir al cine de vez en cuando: es una ventana al mundo y una puerta abierta al enriquecimiento cultural”.

“Siempre promovimos un festival internacional de cine autoral en nuestra región que también lo merece, como Buenos Aires u otras provincias, no solo porque así llegan a la ciudad películas inconseguibles de otro modo, sino porque también llevan la ciudad y su producción audiovisual al mundo”, apuntaron.

El Bafici, “que ha logrado convertirse en el Festival Internacional de Cine Independiente más importante de Latinoamérica”, cumplió este año 27 ediciones, mientras que la Muestra Itinerante de Rosario celebra su 23ª, dando cuenta de una colaboración potente y estable entre ambos eventos.

“En estas más de 20 ediciones se afirmó la creación de otra dimensión del cine a través de los filmes y visitas que entablan un vínculo único con los espectadores locales. Se evidencia así en esa conexión fértil, la afluencia masiva de otro concepto de espectador que espera la Muestra, elige, arriesga, mira y escucha con libertad. Claro que este año aciago para la producción nacional daremos también un tratamiento cuidadoso a nuestro cine argentino”, dijeron desde la organización local.

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Sin dudas, en un momento de crisis para la industria cinematográfica nacional, eventos de este tipo son también cada vez más fundamentales para la circulación de lo que aún se produce en el país. En esas películas hay un gesto de resistencia, una disputa de sentidos (estéticos, políticos, productivos) clave a aquellas nociones que circulan de manera hegemónica a través de los canales del poder.

“Desde el equipo organizador (integrado por cineastas, periodistas, realizadores y estudiantes de cine), venimos sosteniendo de modo autogestivo y con mucho esfuerzo esos objetivos, colocando pasión, perseverancia y conocimientos por delante de intereses fatuos, por lo que agradecemos todos los apoyos recibidos. Buscamos conectar las obras con el público; a sabiendas de que el cine se renueva constantemente, y que es una valiosa conexión cultural con este mundo tan convulsionado, comienza otro nuevo encuentro cinéfilo que celebramos e invitamos a todos a compartir”, cerraron desde Bafici Rosario.

La organización local destaca la presencia en muchas funciones de invitados especiales, como directores o directoras, o el programador de Bafici Sebastián Rosal. Esta es otra instancia especial de la muestra: la posibilidad de encontrarse cara a cara con los cineastas, dialogar sobre la obra y enriquecer así la instancia de visionado.

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El primer largometraje que se proyectará en esta edición del evento (el jueves a las 18 en El Cairo) es “El tren fluvial”, dirigida de manera conjunta por Lorenzo Ferro y Lucas Vignale (el joven realizador fallecido recientemente en un accidente de helicóptero en Brasil, junto al youtuber Gaspi). El filme fue parte de la Competencia Oficial Internacional de Bafici y recibió una mención especial de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina

Para continuar, a las 20.30 se podrá ver “Miss Jobson”, de Amanda Sans Pantling: un “retrato íntimo de Diane Jobson, figura rastafari en Jamaica, amiga cercana y abogada de Bob Marley. Con más de 80 años, afronta el paso del tiempo y revisa su legado como defensora de los más vulnerables con ironía y una honestidad inquebrantable”.

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El viernes 21, a las 20.30, también en El Cairo, habrá un doble programa de cine rosario para aprovechar. Primero se proyectará el cortometraje “Todos los nombres empiezan con M”, de Carla Scolari, que narra la historia de “Maya, una mujer trans de 40 años, que vuelve a su pueblo para reencontrarse con su madre enferma. Recibió el Premio del Público y una Mención especial como cortometraje de ficción en el 31º Festival de Cine Latinoamericano de Rosario. Luego, se podrá ver “Mis premios”, de Nicolás Valentini, sobre “un realizador” que “intenta descifrar qué busca el jurado para ganar el premio”. Ambas funciones contarán con la presencia de representantes de sus equipos de realización.

El sábado 22, a las 20.30, nuevamente en El Cairo, se proyectará una de las películas más celebradas de este Bafici. Se trata del documental “Los vencedores”, de Pablo Aparo. Un director argentino viaja a Malvinas para explorar las huellas de la guerra del 82. Lo que empieza como un retrato del conflicto se transforma en una inesperada historia de amistad con el enemigo. Ideal para este momento de renovado entusiasmo soberano post bandera de Malvinas en el Mundial y pelea popular en contra de la Ley de Extranjerización de la Tierra.

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Finalmente, habrá misa ricotera para ir cerrando esta edición de la muestra. A las 20.30, siempre en El Cairo, se podrá ver “El infierno está encantador - GULP. 1985”, de Lisandro Carcavallo, que estará presente en la función. En el día en que se cumplen exactamente 41 años del lanzamiento del disco “Gulp!”, el Bafici Rosario proyecta esta “joya documental”: una reconstrucción de la noche en que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentó ese álbum en Cemento. Con material inédito y testimonios, el film captura el origen de una mística que marcó el rock argentino.