Dónde ver las películas de Spider-Man con Tom Holland

La última entrega del Hombre Araña interpretado por Tom Holland brilla en los cines. Dónde ver las películas anteriores de la saga

Tom Holland encarna al icónico Spider-Man en la saga más reciente de películas

“Spider-Man: un nuevo día” , la nueva película del Hombre Araña interpretado por Tom Holland, causa furor en los cines. Tras su reciente estreno, los fanáticos se acercan a las salas para conocer la nueva historia de uno de los superhéroes más icónicos. Pero antes de sumarse a la oleada de espectadores, conviene conocer las anteriores películas de la saga que, afortunadamente, se encuentran disponibles en Streaming.

Son cuatro las películas que conforman la colección de Spider-Man interpretada por Holland. A estas se le suman tres apariciones especiales en otras cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Todas ellas se encuentran disponibles en distintas plataformas de streaming.

Es importante saber que la trama de “Spider-Man: un nuevo día” retoma los hechos de la entrega anterior , por lo que conviene darle un buen vistazo a las cintas. A la par de Tom Holland, el elenco también sigue contando con Zendaya (como Mary Jane), Jacob Batalon (como Ned, mejor amigo de Peter Parker), Jon Bernthal (como Frank Castle/Punisher), Michael Mando (como Mac Gargan/Escorpión) y Mark Ruffalo (como Bruce Banner/Hulk).

Dónde ver y cuáles son las películas de la saga de Spiderman

Las principales películas que vale la pena ver antes de la última de Spider-Man son las tres que forman parte de la saga. Sin embargo, el Hombre Araña de Holland aparece en otras películas del Universo Marvel que tienen puntos clave para el desarrollo del personaje en relación con el resto de los superhéroes.

La primera aparición oficial del actual Peter Parker de Tom Holland es en “Capitán América: Civil War (2016)”. Después, aparece en “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019). Todas estas películas están disponibles en Disney+ y si se desea verlas pueden aportar a la narración del personaje.

Pero fundamentalmente, la saga oficial con Tom Holland en la piel del superhéroe se compone de estas películas:

Spider-Man: De regreso a casa (2017)

Peter Parker asume su nueva identidad como Spider-Man y regresa a vivir con su tía después de su aventura con los Vengadores. Al volver, descubre que ha surgido un nuevo y despiadado enemigo que pretende destruir todo lo que ama.

El film está disponible para ver de forma gratuita en Mercado Libre Play.

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Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Los superhéroes también necesitan vacaciones. Pero cuando una nueva amenaza se asoma durante un viaje escolar a Europa, Peter Parker debe entrar en acción.

La historia está disponible en Netflix y Prime Video.

Spider-Man: Sin camino a casa (2021)

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, se revela la identidad de nuestro héroe y amigable vecino, lo cual hace que sus responsabilidades como superhéroe entren en conflicto con su vida normal, así como pone en riesgo a las personas que más quiere.

Esta tercera entrega de Spider-Man se puede disfrutar en Prime Video.

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Spider-Man: Brand New Day (2026)

La nueva película del superhéroe retoma los hechos de la entrega anterior. Tras el hechizo del Dr. Strange al final de “Sin camino a casa”, el mundo se olvidó de la existencia de Peter Parker. Cuatro años después, Parker protege anónimamente la ciudad de Nueva York como Spider-Man e investiga una nueva y poderosa amenaza mientras sus superpoderes experimentan una evolución sorprendente y potencialmente peligrosa.

El film está disponible en cines.