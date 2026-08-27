Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Es un problema de la coagulación: la enfermedad de von Willebrand. Los cuidados que hay que tener. Por qué es importante el diagnóstico especializado

El análisis para detectar esta enfermedad es pedido por un hematólogo a partir de la evaluación cllínica del paciente

Sangrados nasales frecuentes o durante una práctica odontológica , moretones que se hacen con facilidad, menstruaciones prolongadas y abundantes en las mujeres, y hasta hemorragias internas que pueden ser severas en el contexto de una intervención quirúrgica: estos son signos y síntomas de un trastorno de la coagulación denominado enfermedad de von Willebrand, que se considera poco habitual pero sin embargo en Rosario se diagnostica con cierta frecuencia. De acuerdo a registros nacionales el 12% de las personas con trastorno de la coagulación tienen este problema específico. "Hay muchos casos sin diagnóstico, por eso es importante la difusión" , destaca Laura Fornasiero, bioquímica, especialista en hematología, con larga trayectoria en este temática.

La experta es directora del Laboratorio LAHT de hemostasia y trombosis de Rosario, un centro de referencia para el diagnóstico de enfermedades de la sangre, y advirtió que "hay mucho subdiagnóstico". Es una enfermedad que puede provocar hemorragias, de leves a severas, dependiendo del caso. Tiene un componente hereditario, por lo tanto, si en una familia alguien ha sido diagnosticado es "fundamental que los demás miembros consulten al hematólogo aunque no tengan ningún síntoma".

En la Argentina, no hay datos específicos sobre la cantidad de personas que tienen von Willebrand. Una publicación de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular señala que 1 de cada 1000 personas puede tenerla, por lo que alrededor de 46 mil personas podrían tener este trastorno en la sangre en el país. "Uno puede tenerlo y que no se presente ningún problema grave, pero siempre es recomendable saberlo", destaca Fornasiero. De hecho, la mayor parte de los diagnósticos en Rosario corresponden a casos leves o moderados.

"Para definir este problema de coagulación se necesita la parte médica, la evaluación cínica. Se diagnostica por una serie de signos y síntomas del paciente, además de los resultados de laboratorio", detalla la bioquímica.

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Datos alterados

"Esos resultados, por ejemplo, pueden mostrar una alteración leve y luego el médico hematólogo en base a estos datos solicita el estudio específico. Podemos decir que el estudio de la enfermedad empieza en el consultorio del hematólogo", comenta Fornasiero.

"Nos llegan muchos pacientes en Rosario y zona. Si bien nosotros somos especialistas en cuestiones hematológicas y por lo tanto concentramos más este tipo de estudios, no es algo infrecuente, al contrario", destaca.

Llegan a hacerse estudios personas que tienen antecedentes familiares, que han tenido algún sangrado más importante en una cirugía o en el dentista, mujeres con hipermenorrea, sangrados nasales y/o cutáneos, que han hecho consultas al hematólogo, "quien evalúa cada caso y determina si hay que profundizar con datos de laboratorio".

"No, no es un análisis de rutina", comenta la bioquímica.

Dentro de lo que es coagulación "están las pruebas básicas, orientadoras, que se hacen por ejemplo en un paciente que requiere un prequirúrgico: es lo que conocemos como tiempos de coagulación. El estudio para von Willebrand es específico, no se piden en ese contexto", comenta la especialista.

La importancia de saber

"La mayoría de quienes tienen este trastorno hacen vida completamente normal. Pero al conocer que lo tienen se pueden tomar medidas preventivas en el caso que deban pasar por una cirugía, un parto o una atención odontológica con extracción de piezas dentarias".

"Dentro de las enfermedades hemorrágicas hereditarias es la más frecuente pero muchos no saben que la tienen", remarca la bioquímica.

Si bien está presente en todas las poblaciones, "es común encontrarla entre quienes tienen ascendencia europea, algo frecuente en la Argentina".