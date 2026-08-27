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Newell's: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Cayeron 2 a 0 con Belgrano y van resignando aspiraciones de meterse entre los que tienes chances de pasar de ronda

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

27 de agosto 2026 · 18:12hs
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En Newells participó entre los titulares Blas Benedetto

CANOB

En Newell's participó entre los titulares Blas Benedetto, quien venía entrenando con el plantel superior. 

La reserva de Newell's no logra hacer pie en este segundo semestre y de esa manera le sigue perdiendo pisada al lote de los que están protagonizando el grupo B del torneo Proyección En la tarde de hoy sumó otro tropiezo, esta vez en condición de visitante, y no logra conseguir unidades para afirmarse y aspirar a más.

En esta ocasión, en un encuentro que se desarrolló apenas pasado el mediodía en el centro de formación Armando Pérez, cayó 2 a 0 frente a Belgrano, en un cruce que pertenece a la fecha 6ª del certamen de la categoría.

Vale precisar que para el Pirata, anotaron durante el complemento, Amy Fleurilus y Román Tapia. Mientras que lo más destacado en la Lepra fue que participó entre los titulares Blas Benedetto, quien venía entrenando con el plantel superior y fue bajado para este pleito en Córdoba.

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Todos los goles en el segundo tiempo

Vale destacar también que en el entretiempo, el marcador exhibía un 0 a 0 que decía muy poco del trámite del cotejo. Pero, en el segundo tiempo, el dueño de casa fue dándole goles y razones a la victoria local, con anotaciones, a los 4', de Amy Fleurilus y, a los 28', e Román Tapia.

Los pibes rojinegros quedaron en la 11º posición, con 6 puntos en 6 partidos, en tanto, Belgrano subió al 5º puesto con 11 unidades en 6 cotejos.

Hay que recordar que en esta divisional, sólo pasan de ronda los cuatro primeros de cada zona, lo que vuelve muy competitivo y atractvo al certamen.

Para el recorrido de Newell's en este campeonato, hay que puntualizar que su próximo partido será ante Deportivo Riestra, el miércoles 2 de septiembre, a las 15, en Rosario.

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Las formaciones

Para este duelo, el entrenador Lucas Bernardi decidió formar de arranque con Francisco Sciarini; Gino Barrio (Ivo Pavicich), Néstor Boretto, Valentín Rosso, y Renzo Mignacco (Felipe Calderone); Tomás Viola (Agustín Melgarejo), Kevin Gómez (Sebastián Montero), y Tiago Grondona (Elián Sosa); Mateo Villalba, Joaquín Amadío, Blas Benedetto.

Por su parte, Belgrano alineó a Santiago Ferez; Mateo Bruslatoni, Lautaro Pérez, Joaquín Flandes y Jeremías Biani; Mateo Casas (Rustichelli), Tiago Gaona (Zicovich), Agustín Caciorgna (Cortés); Julián Núñez (Cuellos), Fabricio Mendieta (Tapia), y Amy Fleurilus.

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