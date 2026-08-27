Newell's: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

La reserva de Newell's no logra hacer pie en este segundo semestre y de esa manera le sigue perdiendo pisada al lote de los que están protagonizando el grupo B del torneo Proyección En la tarde de hoy sumó otro tropiezo, esta vez en condición de visitante, y no logra conseguir unidades para afirmarse y aspirar a más.
En esta ocasión, en un encuentro que se desarrolló apenas pasado el mediodía en el centro de formación Armando Pérez, cayó 2 a 0 frente a Belgrano, en un cruce que pertenece a la fecha 6ª del certamen de la categoría.
Vale precisar que para el Pirata, anotaron durante el complemento, Amy Fleurilus y Román Tapia. Mientras que lo más destacado en la Lepra fue que participó entre los titulares Blas Benedetto, quien venía entrenando con el plantel superior y fue bajado para este pleito en Córdoba.
Todos los goles en el segundo tiempo
Vale destacar también que en el entretiempo, el marcador exhibía un 0 a 0 que decía muy poco del trámite del cotejo. Pero, en el segundo tiempo, el dueño de casa fue dándole goles y razones a la victoria local, con anotaciones, a los 4', de Amy Fleurilus y, a los 28', e Román Tapia.
Los pibes rojinegros quedaron en la 11º posición, con 6 puntos en 6 partidos, en tanto, Belgrano subió al 5º puesto con 11 unidades en 6 cotejos.
Hay que recordar que en esta divisional, sólo pasan de ronda los cuatro primeros de cada zona, lo que vuelve muy competitivo y atractvo al certamen.
Para el recorrido de Newell's en este campeonato, hay que puntualizar que su próximo partido será ante Deportivo Riestra, el miércoles 2 de septiembre, a las 15, en Rosario.
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Las formaciones
Para este duelo, el entrenador Lucas Bernardi decidió formar de arranque con Francisco Sciarini; Gino Barrio (Ivo Pavicich), Néstor Boretto, Valentín Rosso, y Renzo Mignacco (Felipe Calderone); Tomás Viola (Agustín Melgarejo), Kevin Gómez (Sebastián Montero), y Tiago Grondona (Elián Sosa); Mateo Villalba, Joaquín Amadío, Blas Benedetto.
Por su parte, Belgrano alineó a Santiago Ferez; Mateo Bruslatoni, Lautaro Pérez, Joaquín Flandes y Jeremías Biani; Mateo Casas (Rustichelli), Tiago Gaona (Zicovich), Agustín Caciorgna (Cortés); Julián Núñez (Cuellos), Fabricio Mendieta (Tapia), y Amy Fleurilus.
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