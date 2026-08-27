El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

La despedida en el Palacio Legislativo uruguayo tuvo un momento cargado de emoción y ritmo, con amigos, artistas y admiradores unidos para homenajear al músico

"Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena", dice una de las canciones más populares de Rubén Rada , el músico y cantante uruguayo fallecido este miércoles a los 83 años . Por eso sus amigos, familiares y compañeros de ruta transformaron su velorio en un emotivo homenaje a la vida .

Fue así como la despedida del músico en el Palacio Legislativo de Montevideo tuvo un momento cargado de emoción y ritmo, con amigos, artistas y admiradores unidos para cantar "Muriendo de plena", uno de sus hits.

Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Giego y Dante Spinetta fueron algunos de los artistas argentinos que se acercaron al velatorio del Negro Rada. Los cuatro viajaron desde Buenos Aires y se sumaron a un momento musical en homenaje a Rada y bailaron al ritmo de dos de sus canciones más emblemáticas: primero “Blumana” y luego “Muriendo de plena”. Lo hicieron rodeados de familiares y fanáticos, que también se sumaron al canto y al baile.

Hermoso el velorio de Rada con todos bailando. Era así. Se lo ve a Gieco y Dante Spinetta. Lo que el Negro quiso. pic.twitter.com/hQdRDkhD6Y

Música para el último adiós a Rubén Rada

El momento tuvo un significado especial por tratarse justamente de “Muriendo de plena”, una canción en la que Rada imaginó su propia despedida. "Cuando yo me muera no quiero llantos ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena", arranca la canción del músico.

Oreiro había llegó al Palacio junto a su pareja Ricardo Mollo minutos antes de las 15. Saludaron a familiares y allegados y le dieron el pésame a Patricia Jodara, viuda de Rada. La actriz ya había despedido públicamente al músico el miércoles, tras conocerse su muerte.

También estuvo presente León Gieco, quien durante la tarde se encontró con el presidente Yamandú Orsi. El mandatario llegó acompañado por su esposa, Laura Alonso Pérez, poco después de las 15.30 y ambos se acercaron al féretro para acompañar a la familia.

Orsi había decretado duelo oficial para este jueves y, tras conocerse la muerte de Rada, recordó el vínculo que mantenía con él. “Era un artista, una persona que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse en una cena, un almuerzo o una reunión, sentarte a conversar sobre cosas de la vida”, expresó.