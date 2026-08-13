La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

Dirigida por el aclamado Stanley Kubrick y protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, la historia explora el lado más oscuro de la alta sociedad

Netflix recibió un título de 1999 de esos que hay que ver al menos una vez en la vida. Se trata de “Eyes Wide Shut” , un film de Stanley Kubrick protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman lleno de intriga y suspenso.

El thriller comienza cuando una discusión sobre la fidelidad con su esposa abre la mente de un médico de Nueva York a un mundo de fantasías y sexualidad . Cuando los celos invaden a la pareja, este comienza una gira nocturna que lo lleva hasta una mansión donde un grupo clandestino organiza encuentros de los que no será fácil salir.

Onírica y controvertida, “Eyes Wide Shut” tiene ese tono inquietante y psicológico que caracteriza a su director. En su momento, la película causó furor por los temas tratados y por ser leída como una crítica a la impunidad de las élites. Poco después de finalizar su montaje, Kubrick falleció dejando algunos mitos alrededor de su despedida y esta obra magistral como la última de su legado.

Ahora que acceder a ella es tan fácil como abrir Netflix, los usuarios no pueden perderse esta historia surrealista que desdibuja los límites entre la realidad y los sueños en una Nueva York escalofriante y fría.

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De qué se trata “Eyes Wide Shut”

La historia sigue a William Harford, un médico de Nueva York que lleva una vida aparentemente normal junto a su esposa Alice y su hija. Todo cambia cuando Alice le confiesa una fantasía que había tenido hace algunos años con otro hombre, que la había hecho considerar dejar su relación para irse con él. Esta revelación despierta una mezcla de celos, inseguridad y deseos ocultos en William.

Después de visitar a uno de sus pacientes, comienza un recorrido nocturno por Nueva York que lo lleva a conocer la existencia de una misteriosa sociedad secreta que organiza reuniones sexuales ritualizadas. Pese a las advertencias, decide ingresar a la mansión y se dará cuenta de que ese mundo es tan oscuro como peligroso.

Lo que comienza como una búsqueda de libertad y satisfacción de sus deseos personales, se transforma en una experiencia inquietante de la que será difícil salir. Entre elementos ambiguos y preguntas que quedan abiertas, la película desdibuja todo límite entre la realidad y los miedos y fantasías de los personajes.

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