La Capital | Zoom | Netflix

La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

Dirigida por el aclamado Stanley Kubrick y protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, la historia explora el lado más oscuro de la alta sociedad

13 de agosto 2026 · 19:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Nicole Kidman y Tom Cruise protagonizan este thriller intenso en Netflix

Nicole Kidman y Tom Cruise protagonizan este thriller intenso en Netflix

Netflix recibió un título de 1999 de esos que hay que ver al menos una vez en la vida. Se trata de “Eyes Wide Shut”, un film de Stanley Kubrick protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman lleno de intriga y suspenso.

El thriller comienza cuando una discusión sobre la fidelidad con su esposa abre la mente de un médico de Nueva York a un mundo de fantasías y sexualidad. Cuando los celos invaden a la pareja, este comienza una gira nocturna que lo lleva hasta una mansión donde un grupo clandestino organiza encuentros de los que no será fácil salir.

Onírica y controvertida, “Eyes Wide Shut” tiene ese tono inquietante y psicológico que caracteriza a su director. En su momento, la película causó furor por los temas tratados y por ser leída como una crítica a la impunidad de las élites. Poco después de finalizar su montaje, Kubrick falleció dejando algunos mitos alrededor de su despedida y esta obra magistral como la última de su legado.

Ahora que acceder a ella es tan fácil como abrir Netflix, los usuarios no pueden perderse esta historia surrealista que desdibuja los límites entre la realidad y los sueños en una Nueva York escalofriante y fría.

>>Leer más: Netflix: intriga y ciencia ficción en una película apocalíptica

De qué se trata “Eyes Wide Shut”

La historia sigue a William Harford, un médico de Nueva York que lleva una vida aparentemente normal junto a su esposa Alice y su hija. Todo cambia cuando Alice le confiesa una fantasía que había tenido hace algunos años con otro hombre, que la había hecho considerar dejar su relación para irse con él. Esta revelación despierta una mezcla de celos, inseguridad y deseos ocultos en William.

Después de visitar a uno de sus pacientes, comienza un recorrido nocturno por Nueva York que lo lleva a conocer la existencia de una misteriosa sociedad secreta que organiza reuniones sexuales ritualizadas. Pese a las advertencias, decide ingresar a la mansión y se dará cuenta de que ese mundo es tan oscuro como peligroso.

Lo que comienza como una búsqueda de libertad y satisfacción de sus deseos personales, se transforma en una experiencia inquietante de la que será difícil salir. Entre elementos ambiguos y preguntas que quedan abiertas, la película desdibuja todo límite entre la realidad y los miedos y fantasías de los personajes.

>>Leer más: Netflix: tres documentales impresionantes que no podes dejar de ver

Noticias relacionadas
Jenna Ortega, que alcanzó la fama internacional con la serie Merlina, habló de sus comienzos como niña actriz en Disney

Jenna Ortega contó que como niña actriz pasaba días enteros sin comer ni beber

“Acaramelados” es el K-drama que enamora en Netflix

Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos

Día de los enamorados es una de las comedias románticas imperdibles en Netflix

Netflix: tres comedias románticas imperdibles con personajes icónicos

Series icónicas como Dr. House se encuentran disponibles en Netflix

La sección de Netflix para conocer tu próxima serie favorita

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Lo último

Central enciende motores para la Copa Libertadores, ya con equipo confirmado

Central enciende motores para la Copa Libertadores, ya con equipo confirmado

La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

La joya de suspenso que llegó a Netflix y nadie puede perderse

A sus 51 años, Cristian Castro se graduó en sus estudios secundarios

A sus 51 años, Cristian Castro se graduó en sus estudios secundarios

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

El hombre, de 24 años, fue apresado en Moreno al 1900 y es considerado el principal sospechoso del asesinato de la mujer trans

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta
Central enciende motores para la Copa Libertadores, ya con equipo confirmado

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central enciende motores para la Copa Libertadores, ya con equipo confirmado

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco
Policiales

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Rechazo de colectividades a limitar las banderas extranjeras del Monumento

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán restricciones en el partido con Corinthians

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en un equipo de la liga de los campeones del mundo

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en un equipo de la liga de los campeones del mundo

Ovación
En Newells siguen muy de cerca la evolución física del Zorro Cóccaro

Por Aníbal Fucaraccio
Ovació n

En Newell's siguen muy de cerca la evolución física del Zorro Cóccaro

En Newells siguen muy de cerca la evolución física del Zorro Cóccaro

En Newell's siguen muy de cerca la evolución física del Zorro Cóccaro

Artes marciales: los rosarinos que llegaron hasta la cuna mundial del kumdo

Artes marciales: los rosarinos que llegaron hasta la cuna mundial del kumdo

Hizo un icónico gol para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el ascenso

Hizo un icónico gol para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el ascenso

Policiales
Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta
Policiales

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

El 20 % de los presos en la provincia cometieron delitos de abuso sexual

El 20 % de los presos en la provincia cometieron delitos de abuso sexual

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural por liderar una banda narco

La Ciudad
Proponen brindar programas gratuitos de inserción laboral sin distinción de género ni límite de edad
La Ciudad

Proponen brindar programas gratuitos de inserción laboral sin distinción de género ni límite de edad

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami
Ovación

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?
La Ciudad

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?

Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos tiene su proyecto y abre el juego con la oposición

Seguirá preso el acusado de robar la billetera de una persona que agonizaba
Policiales

Seguirá preso el acusado de robar la billetera de una persona que agonizaba

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación
La Ciudad

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Por Patricia Martino
Mercados ganaderos

La ganadería: menos oferta y un negocio que exige vender valor

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo
La Ciudad

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo

Demoran a hinchas de Independiente por entradas falsas en El Coloso
Policiales

Demoran a hinchas de Independiente por entradas falsas en El Coloso

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada
La Región

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida
La Ciudad

Se realizó la primera promesa de lealtad a la bandera extendida

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 
La ciudad

Rosario celebra los 30 años del proyecto Ciudad de los Niños 

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa
Policiales

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Cae sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones
Información General

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Central recibe a Corinthians por la Copa Libertadores y Marco Ruben está entre los concentrados

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central recibe a Corinthians por la Copa Libertadores y Marco Ruben está entre los concentrados

Newells se prepara para recibir a Deportivo Riestra y Kudelka prende velas por Cóccaro
Ovación

Newell's se prepara para recibir a Deportivo Riestra y Kudelka prende velas por Cóccaro

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco
Policiales

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco