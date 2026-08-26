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Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa León XIV a Argentina

La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiástico afirmó que el Vaticano "continúa con el negacionismo ante los abusos”

26 de agosto 2026 · 20:11hs
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Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa León XIV a Argentina

La mayor organización argentina de víctimas de abuso clerical rechazó la visita que realizará el Papa León XIV al país en un duro comunicado en el que acusó al Vaticano de encubrir a los perpetradores.

La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos manifestó su oposición a la visita papal que tendrá lugar en noviembre y afirmó que no tiene “ninguna intención” de reunirse con el pontífice.

>> Leer más: El plan del gobierno provincial para que el papa León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina

El grupo agregó que todas las promesas realizadas por la iglesia y “la mencionada 'tolerancia cero' a los abusos” que planteó el anterior Papa, el argentino Jorge Bergoglio, “son el verdadero humo blanco del Vaticano: una verdadera cortina de humo para seguir encubriendo y ocultando”.

Además indicó que a fines de 2025 envió a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores un informe con un listado de supuestos abusadores y denuncias sobre la falta de acciones concretas de la Iglesia para reparar los daños causados. Señaló que no obtuvo respuesta y que por ello “es lógico pensar que no hay un verdadero interés en tratar el tema y que continúan con el negacionismo ante los abusos”.

Un referente de la Conferencia Episcopal Argentina se limitó a responder: “Respetamos todas las opiniones”.

El reclamo del Papa en España

En su visita a España en junio, el Papa León XIV pidió a la jerarquía católica que brinde reparación a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y que aborde la crisis con transparencia.

León XIV recibirá el jueves en el Vaticano a las máximas autoridades del obispado argentino para pulir los detalles de la visita que realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre en el marco de su primer viaje a Latinoamérica que incluirá también a Uruguay y Perú.

La Red de Sobrevivientes, que agrupa a víctimas y cuenta con asesores legales y acompañantes psicológicos, exigió que “los delincuentes por pederastia de la Iglesia católica no tengan los privilegios que ostentan impunemente”.

El caso Grassi

Una de las críticas recurrentes de las víctimas argentinas al Vaticano es la falta de severos castigos eclesiásticos para los sacerdotes con condenas firmes por abuso como Julio Grassi. La Corte Suprema ratificó en 2017 la condena a 15 años de prisión en su contra por el abuso de un menor, pero hasta ahora el Vaticano no indicó si dispuso su expulsión o dimisión del estado clerical.

En su comunicado, el grupo destacó la adhesión de pares de Europa y del continente americano, como la Red de Sobrevivientes de Chile y la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical de Colombia.

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