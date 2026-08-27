Tremendo temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

En las rutas hubo camiones varados y a cerca de 30 casas se le volaron los techos. ¿Cuál es el estado actual de las rutas en la zona?

Un temporal con granizo, ráfagas, viento y daños golpeó esta mañana localidades del sur provincial y el epicentro del fenómeno fue Las Rosas , donde cayeron árboles y volaron decenas de techos.

Las fuertes ráfagas de viento, que superaron los 100 km/h, provocaron incidentes viales complejos en los accesos regionales, incluyendo el vuelco de un utilitario entre Las Rosas y San Genaro que transportaba ataúdes, además de camiones varados.

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe , Marcos Escajadillo, detalló que “h ubo viento muy fuerte y se volaron más de 20 techos". El funcionario remarcó que "no hubo heridos de gravedad" , pero en el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil y bomberos de localidades aledañas.

La Municipalidad de Las Rosas emitió un comunicado urgente solicitando a la comunidad permanecer en lugares seguros y evitar circular debido al peligro en la vía pública por cables sueltos y ramas caídas. En el lugar trabaja un comando conjunto integrado por personal municipal, Defensa Civil de la provincia y dotaciones de Bomberos Voluntarios locales en colaboración con cuarteles de localidades vecinas como Las Parejas, Montes de Oca, Bouquet y El Trébol .

Las clases en la localidad fueron suspendidas preventivamente.

Hace instantes en las rosas , provincia de Santa Fe https://t.co/qQzVbrYjQ2 pic.twitter.com/W3ZkCsSHhQ — Diego (@DHFERRARI) August 27, 2026

La ciudad quedó completamente sin suministro eléctrico debido a la caída de postes de luz, cableado y árboles enteros arrastrados por las ráfagas.

Según se detalló, se registraron múltiples evacuaciones de vecinos cuyas viviendas sufrieron daños estructurales severos.

Cómo están las rutas de la región

A esta hora de la tarde, la ruta provincial 65 (tramo Las Rosas - San Genaro) se encuentra actualmente liberada al tránsito. Previamente sufrió un corte total a la altura del acueducto por cables de alta tensión caídos sobre la calzada, pero tras el trabajo de las cuadrillas de la Empresa de la Energía (EPE) y bomberos, la circulación ya fue restablecida.

La ruta Nacional 178, en tanto, está transitable pero se exige circular a velocidad mínima y con balizas. El fuerte viento provocó despistes, camiones varados y presencia de ramas y objetos sobre el asfalto en los tramos que conectan con Las Parejas y Villa Eloísa.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial solicita no viajar a menos que sea una urgencia, ya que las banquinas están inestables debido al agua y la acumulación de granizo