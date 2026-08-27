Tremendo temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Un temporal con granizo, ráfagas, viento y daños golpeó esta mañana localidades del sur provincial y el epicentro del fenómeno fue Las Rosas, donde cayeron árboles y volaron decenas de techos.
En las rutas hubo camiones varados y a cerca de 30 casas se le volaron los techos. ¿Cuál es el estado actual de las rutas en la zona?
Un temporal con granizo, ráfagas, viento y daños golpeó esta mañana localidades del sur provincial y el epicentro del fenómeno fue Las Rosas, donde cayeron árboles y volaron decenas de techos.
Las fuertes ráfagas de viento, que superaron los 100 km/h, provocaron incidentes viales complejos en los accesos regionales, incluyendo el vuelco de un utilitario entre Las Rosas y San Genaro que transportaba ataúdes, además de camiones varados.
El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, detalló que “hubo viento muy fuerte y se volaron más de 20 techos". El funcionario remarcó que "no hubo heridos de gravedad", pero en el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil y bomberos de localidades aledañas.
La Municipalidad de Las Rosas emitió un comunicado urgente solicitando a la comunidad permanecer en lugares seguros y evitar circular debido al peligro en la vía pública por cables sueltos y ramas caídas. En el lugar trabaja un comando conjunto integrado por personal municipal, Defensa Civil de la provincia y dotaciones de Bomberos Voluntarios locales en colaboración con cuarteles de localidades vecinas como Las Parejas, Montes de Oca, Bouquet y El Trébol.
Las clases en la localidad fueron suspendidas preventivamente.
La ciudad quedó completamente sin suministro eléctrico debido a la caída de postes de luz, cableado y árboles enteros arrastrados por las ráfagas.
Según se detalló, se registraron múltiples evacuaciones de vecinos cuyas viviendas sufrieron daños estructurales severos.
Cómo están las rutas de la región
A esta hora de la tarde, la ruta provincial 65 (tramo Las Rosas - San Genaro) se encuentra actualmente liberada al tránsito. Previamente sufrió un corte total a la altura del acueducto por cables de alta tensión caídos sobre la calzada, pero tras el trabajo de las cuadrillas de la Empresa de la Energía (EPE) y bomberos, la circulación ya fue restablecida.
La ruta Nacional 178, en tanto, está transitable pero se exige circular a velocidad mínima y con balizas. El fuerte viento provocó despistes, camiones varados y presencia de ramas y objetos sobre el asfalto en los tramos que conectan con Las Parejas y Villa Eloísa.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial solicita no viajar a menos que sea una urgencia, ya que las banquinas están inestables debido al agua y la acumulación de granizo
Hay 29 viviendas afectadas y hubo que evacuar a dos familias. Las imágenes de lo que dejó el paso de las ráfagas de viento y el granizo por la zona