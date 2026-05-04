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"El diablo viste a la moda 2" ya rompe récords de taquilla en todo el mundo

La secuela de la popular comedia dramática fue un suceso global inmediato, con una recaudación de 233 millones de dólares en el primer fin de semana

4 de mayo 2026 · 13:19hs
Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan la esperada secuela de El diablo viste a la moda

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan la esperada secuela de "El diablo viste a la moda", que ya es un éxito global

“El diablo viste a la moda 2” era sin dudas uno de los estrenos más esperados del año. Veinte años después la primera parte, que se convirtió en un clásico contemporáneo, la secuela trajo de vuelta a los icónicos personajes interpretados por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. La película llegó a salas de todo el mundo entre el jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, y a pesar de que había buenas expectativas, la realidad superó toda previsión.

Sólo durante su primer fin de semana en cartelera, el filme recaudó 233 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el segundo debut más exitoso del año, después de “Super Mario Galaxy” y por encima de “Michael” (la biopic de Michael Jackson).

Se estima que la producción de Disney tuvo un presupuesto de aproximadamente 100 millones (sin contar lo invertido en marketplace). Según dijo el director David Frenkel, que regresó también para la secuela junto con el elenco y la guionista Aline Brosh McKenna, la mayor parte del presupuesto fue para las actrices.

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: "El diablo se viste a la moda" y se renueva la cartelera

La apuesta por la segunda parte, que había generado resquemor en algunos fanáticos, demostró ser una buena decisión. En Argentina, acumuló más de medio millón de espectadores en todo el país durante el fin de semana largo, con algunas funciones (incluso en Rosario) completamente agotadas. Aunque la crítica especializada tuvo respuestas variadas, el público que ya pasó por las salas

De qué se trata la secuela de "El diablo viste a la moda"

La película original, estrenada en 2006, se basó en una novela homónima de 2003, escrita por Lauren Weisberg. Basada en hechos reales, narraba la historia de una joven que llega a ser asistente de la directora de una de las revistas de moda más importantes del mundo (que se asume se trata de una referencia a Anna Wintour y Vogue).

En esta segunda parte, Andy Sachs (Anne Hathaway), Emily Charlton (Emily Blunut), y Miranda Priestley (Meryl Streep) se reecuentran en medio de un paisaje mediático en crisis. También participan en la secuela Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley y Kenneth Branagh.

Andy se convirtió en una periodista de moda reconocida, pero es despedida de manera abrupta junto con todos sus compañeros. Inesperadamente, y para disgusto de ambas, termina trabajando de nuevo para Miranda, que enfrenta una crisis de legitimidad. Para recuperarse, necesitan negociar con otra antigua conocida: Emily, que ahora es una poderosa ejecutiva de una de las marcas de alta costura más importantes del mundo.

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