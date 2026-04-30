Estrenos de cine en Rosario: "El diablo se viste a la moda" y se renueva la cartelera

Títulos para todos los gustos en las salas de cine de la ciudad. Hay promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"El diablo viste a la moda 2" se esteran oficialmente en todas las salas de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una nueva lista de estrenos, y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con nuevas propuestas. Aunque hoy el mundo del streaming tiene una gran predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande sigue siendo un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Esta semana, algunas películas se despiden de la cartelera pero también llega un nuevo título que se destaca una producción muy esperada por el público y que generó gran expectativa en los últimos meses.

- "El diablo viste a la moda 2"- Estados Unidos (Título: "The devil wears Prada"). 120 minutos.

Después de tanta espera y expectativa llega a la cartelera de todos lo cines de rosario, “El diablo viste a la moda 2". . El film original que marcó una generación, recaudó más de 326 millones de dólares en todo el mundo y se transformó en un clásico. Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

Meryl Streep vuelve como Miranda Priestly, editora de la ficticia revista de moda “Empire” , Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel. Entre vestidos de alta costura, looks llamativos y alfombras rojas, esta vez, Miranda, en medio de la crisis de los medios gráficos, se ve enfrentada a su ex asistente Emily, ahora una ejecutiva altamente influyente.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

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