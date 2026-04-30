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Estrenos de cine en Rosario: "El diablo se viste a la moda" y se renueva la cartelera

Títulos para todos los gustos en las salas de cine de la ciudad. Hay promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

30 de abril 2026 · 08:24hs
El diablo viste a la moda 2 se esteran oficialmente en todas las salas de cine de Rosario

"El diablo viste a la moda 2" se esteran oficialmente en todas las salas de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una nueva lista de estrenos, y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con nuevas propuestas. Aunque hoy el mundo del streaming tiene una gran predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande sigue siendo un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Esta semana, algunas películas se despiden de la cartelera pero también llega un nuevo título que se destaca una producción muy esperada por el público y que generó gran expectativa en los últimos meses.

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Estrenos del jueves 30 de abril

- "El diablo viste a la moda 2"- Estados Unidos (Título: "The devil wears Prada"). 120 minutos.

Después de tanta espera y expectativa llega a la cartelera de todos lo cines de rosario, “El diablo viste a la moda 2". . El film original que marcó una generación, recaudó más de 326 millones de dólares en todo el mundo y se transformó en un clásico. Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

Meryl Streep vuelve como Miranda Priestly, editora de la ficticia revista de moda “Empire” , Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel. Entre vestidos de alta costura, looks llamativos y alfombras rojas, esta vez, Miranda, en medio de la crisis de los medios gráficos, se ve enfrentada a su ex asistente Emily, ahora una ejecutiva altamente influyente.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

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  • “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.
  • “El drama”: (Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado.
  • "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.
  • “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.
  • “Proyecto fin del mundo”: (Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol.

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