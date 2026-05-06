La Capital | La Región | Emergencia Agropecuaria

Declararon la emergencia agropecuaria en el norte santafesino por las inundaciones

El gobierno provincial prorrogó los vencimientos de impuestos y generará crédito fiscal para los productores afectados por los anegamientos

6 de mayo 2026 · 09:44hs
La emergencia agropecuaria en los campos inundados se extiende hasta el 30 de septiembre.

Foto: Federación Agraria Argentina.

La emergencia agropecuaria en los campos inundados se extiende hasta el 30 de septiembre.

El gobierno de Santa Fe formalizó este martes la declaración de emergencia agropecuaria por inundaciones en el norte provincial. La medida regirá por un plazo de seis meses con distintas medidas de alivio fiscal para asistir a los damnificados en el sector rural.

El decreto 926/26 se refiere a los distritos anegados en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. También incluye a los productores del cinturón hortícola de la región de la ciudad capital, otro de los sectores castigados por los excesos hídricos que se produjeron como consecuencia de las lluvias de fines de abril y el escurrimiento del agua desde Santiago del Estero.

Según fuentes oficiales, las precipitaciones afectaron alrededor de 1.300.000 hectáreas dedicadas a las actividades agrícolas y ganaderas. Ante este perjuicio económico, el Poder Ejecutivo decidió establecer una serie de modificaciones en el régimen tributario desde el primero de abril hasta el 30 de septiembre para ayudar a los productores.

Emergencia agropecuaria en el norte santafesino

Por un lado, el decreto establece una prórroga de los vencimientos del impuesto inmobiliario rural para quienes cuentan con el certificado de emergencia. Esta medida se aplica para las cuotas 3, 4 y 5 de 2026.

En el caso de los productores de zonas suburbanas, el gobierno adoptó la misma medida para las cuotas 2, 3 y 4 del impuesto inmobiliario urbano. Por otro lado, los productores que tengan el certificado de desastre agropecuario podrán acceder a la condonación total de ambos tributos.

>> Leer más: Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

El decreto también prevé que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o tramite devoluciones para condonar el pago de cuotas que luego resulten condonadas. Las tres medidas se implementaron tras una serie de lluvias que superaron largamente el promedio histórico en varios distritos del norte.

Desde el gobierno santafesino señalaron que los cultivos de soja y algodón fueron los más castigados por las inundaciones. Por otra parte, el anegamiento de los campos bajos perjudicó a unos 430.000 animales.

Tras el anuncio del plan de alivio fiscal, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Ignacio Mántaras, manifestó: "Estas medidas buscan dar previsibilidad en un momento muy complejo". A continuación planteó que el objetivo principal es sostener la capacidad productiva hasta que se normalice la situación en el territorio.

¿Cómo obtener el certificado de emergencia agropecuaria?

Los productores que necesitan el certificado de emergencia deben ingresar a la página web del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea). El trámite puede realizarse hasta el 30 de junio, según indicaron las autoridades. En el caso del sector apícola es preciso ingresar a la plataforma Proap.

Al margen de la cuestión tributaria, el decreto también crea el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe). Así se suma una herramienta para relevar y organizar recursos productivos y servicios del sector.

Según voceros de la Casa Gris, la iniciativa apunta a identificar terrenos disponibles para pastaje, alimentos para hacienda y servicios de transporte. De esta manera se abre la posibilidad de mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Noticias relacionadas
El juicio por abuso sexual concluyó este martes en la capital provincial.

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

En cada una de las localidades, el despliegue incluyó estaciones deportivas, actividades recreativas y la presencia de Capi, la mascota oficial del evento.

El Capi Tour llegó a más localidades del sur santafesino

La ruta provincial 1.

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones

La primera audiencia del juicio se desarrolló este martes y fue transmitido por el canal La Retaguardia. La querella solicitó que las próximas audiencias sean transmitidas por el canal oficial del Poder Judicial.

Lesa humanidad: Comenzó el juicio Laguna Paiva II que tiene entre los acusados al exjuez Víctor Brusa

Ver comentarios

Las más leídas

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Lo último

Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Timbúes realizó una jornada de revalorización de su patrimonio histórico, cultural y turístico

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

¿Qué proyector 4K comprar en Argentina a buen precio para ver los partidos del Mundial?

¿Qué proyector 4K comprar en Argentina a buen precio para ver los partidos del Mundial?

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

La Policía Federal Argentina realizó el operativo en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia federal en Rosario

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe
Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores
LA CIUDAD

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco

Diferencias entre el gobierno de Santa Fe y cerealeras por quién paga las rutas hacia los puertos

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Diferencias entre el gobierno de Santa Fe y cerealeras por quién paga las rutas hacia los puertos

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas
La Región

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Ovación
Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia
Ovación

Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia

Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia

Solicitaron la detención de un empresario vinculado a la AFA y amigo de Chiqui Tapia

Newells encara su último entrenamiento: ¿cómo serán los trabajos que se vienen?

Newell's encara su último entrenamiento: ¿cómo serán los trabajos que se vienen?

Bayern Múnich vs PSG, por la Champions League: todos los detalles de la semifinal

Bayern Múnich vs PSG, por la Champions League: todos los detalles de la semifinal

Policiales
Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida durante un mes tras una extorsión narco

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

La Ciudad
Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Figuritas del Mundial 2026: De cada 10 kioscos solo 2 las tienen, advierten comerciantes

Figuritas del Mundial 2026: "De cada 10 kioscos solo 2 las tienen", advierten comerciantes

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Volcó un utilitario y los bomberos tuvieron que rescatar a un conductor atrapado

Volcó un utilitario y los bomberos tuvieron que rescatar a un conductor atrapado

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela
La Región

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones
La Región

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus
Información General

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario
Política

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo
Información General

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante
Información General

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA
Información General

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA

Macron debutó como cantante en una cena de Estado en Armenia
Información General

Macron "debutó" como cantante en una cena de Estado en Armenia

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género
Política

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto
Policiales

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada
La Ciudad

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional
La Ciudad

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido
Policiales

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
Economía

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton
Policiales

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton

Avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado
La Ciudad

Avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa
LA CIUDAD

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión
LA CIUDAD

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa
Policiales

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo

Por Facundo Borrego
Política

Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo