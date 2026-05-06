Declararon la emergencia agropecuaria en el norte santafesino por las inundaciones

El gobierno provincial prorrogó los vencimientos de impuestos y generará crédito fiscal para los productores afectados por los anegamientos

La emergencia agropecuaria en los campos inundados se extiende hasta el 30 de septiembre.

El gobierno de Santa Fe formalizó este martes la declaración de emergencia agropecuaria por inundaciones en el norte provincial . La medida regirá por un plazo de seis meses con distintas medidas de alivio fiscal para asistir a los damnificados en el sector rural.

El decreto 926/26 se refiere a los distritos anegados en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado . También incluye a los productores del cinturón hortícola de la región de la ciudad capital , otro de los sectores castigados por los excesos hídricos que se produjeron como consecuencia de las lluvias de fines de abril y el escurrimiento del agua desde Santiago del Estero.

Según fuentes oficiales, las precipitaciones afectaron alrededor de 1.300.000 hectáreas dedicadas a las actividades agrícolas y ganaderas . Ante este perjuicio económico, el Poder Ejecutivo decidió establecer una serie de modificaciones en el régimen tributario desde el primero de abril hasta el 30 de septiembre para ayudar a los productores.

Por un lado, el decreto establece una prórroga de los vencimientos del impuesto inmobiliario rural para quienes cuentan con el certificado de emergencia . Esta medida se aplica para las cuotas 3, 4 y 5 de 2026.

En el caso de los productores de zonas suburbanas, el gobierno adoptó la misma medida para las cuotas 2, 3 y 4 del impuesto inmobiliario urbano. Por otro lado, los productores que tengan el certificado de desastre agropecuario podrán acceder a la condonación total de ambos tributos.

>> Leer más: Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

El decreto también prevé que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o tramite devoluciones para condonar el pago de cuotas que luego resulten condonadas. Las tres medidas se implementaron tras una serie de lluvias que superaron largamente el promedio histórico en varios distritos del norte.

Desde el gobierno santafesino señalaron que los cultivos de soja y algodón fueron los más castigados por las inundaciones. Por otra parte, el anegamiento de los campos bajos perjudicó a unos 430.000 animales.

Tras el anuncio del plan de alivio fiscal, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Ignacio Mántaras, manifestó: "Estas medidas buscan dar previsibilidad en un momento muy complejo". A continuación planteó que el objetivo principal es sostener la capacidad productiva hasta que se normalice la situación en el territorio.

¿Cómo obtener el certificado de emergencia agropecuaria?

Los productores que necesitan el certificado de emergencia deben ingresar a la página web del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea). El trámite puede realizarse hasta el 30 de junio, según indicaron las autoridades. En el caso del sector apícola es preciso ingresar a la plataforma Proap.

Al margen de la cuestión tributaria, el decreto también crea el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe). Así se suma una herramienta para relevar y organizar recursos productivos y servicios del sector.

Según voceros de la Casa Gris, la iniciativa apunta a identificar terrenos disponibles para pastaje, alimentos para hacienda y servicios de transporte. De esta manera se abre la posibilidad de mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.