Estrenos de cine en Rosario: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 25 de septiembre. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Leonardo DiCaprio vuelve a la pantalla grande en "Una batalla tras otra", la cinta de Paul Thomas Anderson ya disponible en las salas de cine rosarinas

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades . Este jueves 25 de septiembre, la cartelera se renueva en Rosario con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Una de las películas más esperadas llega desde Estados Unidos de la mano del reconocido director Paul Thomas Anderson. “Una batalla tras otra” es la nueva obra de acción con Leonardo DiCaprio a la cabeza , acompañado por Sean Penn y Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti.

La historia sigue al r evolucionario y fracasado Bob , quien vive en un estado de paranoia por los efectos de las drogas , en un hogar aislado con su independiente y enérgica hija. Todo cambia cuando el malvado némesis de Bob resurge y su hija desaparece . Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado.

“Cazadores del fin del mundo” - Estados Unidos - (Título original: “Afterburn”). 105 minutos.

Siguiendo con la acción estadounidense, Dave Bautista, Samuel L. Jackson y Olga Kurylenko son los “Cazadores del fin del mundo” y los protagonistas de una historia llena de tensiones y peligros dirigida por J.J. Perry.

La trama se sitúa 10 años después de que una llamarada solar haya apagado la tecnología. En este mundo, Jake, un ex soldado convertido en cazador de tesoros, es contratado por Valentine para recuperar la Mona Lisa. Así, junto a Drea, irán en busca de su objetivo, el cual les exigirá enfrentamientos con brutales caudillos que van tras lo mismo. Jake, por su parte, deberá resolver una encrucijada: aferrarse al pasado o pelear por el futuro.

“Camina o muere” - Estados Unidos - (Título original: “The Long Walk”). 109 minutos.

Esta adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King se encuentra bajo la dirección de Francis Lawrence. “Camina o muere” es un thriller intenso y profundamente emocional, lleno del suspenso que caracteriza al novelista.

La cinta gira sobre una competencia distópica donde 100 adolescentes son obligados a caminar sin detenerse, custodiados por sujetos armados. Aquel que se detenga o no mantenga la velocidad exigida directamente muere. Por otro lado, solo puede haber un ganador, es decir, un único sobreviviente. Este además, será merecedor de una enorme fortuna. La pregunta es ¿Hasta dónde serían capaces de llegar los participantes?

“Hamilton” - Estados Unidos. 169 minutos.

Combinando lo mejor del teatro y lo mejor del cine, llega a la pantalla grande la versión filmada de la producción original de Broadway “Hamilton”. Se trata de una obra que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación estadounidense.

En este musical se cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Fusionando hip-hop, jazz, R&B y Broadway, “Hamilton” cuenta la historia del Estados Unidos de ese entonces y se ha convertido en una verdadera revolución en el teatro.

“La casa de muñecas de Gabby: la película” - Estados Unidos. 99 minutos.

“La casa de muñecas de Gabby”, la serie de aventuras que encantó a los niños y niñas de todo el mundo, ahora tendrá su película de la mano de DreamWorks Animation. La serie preescolar, creada por Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, presenta un mundo animado lleno de personajes gatunos que viven en la casa de muñecas de Gabby.

En esta nueva historia, Gabby (Laila Lockhart Kraner), realiza un viaje con su abuela Gigi a Cat Francisco. Pero la verdadera acción comienza cuando su casa de muñecas, con sus adorables gatos adentro, queda en manos de una excéntrica señora llamada Vera. Así, Gabby se adentrará en una aventura para reunir a sus animalitos y salvar la casa de muñecas.

“La colina de las amapolas” - Japón - (Título original: “From up on poppy hill”). 90 minutos.

Esta animación japonesa de 2011 dirigida por Goro Miyazaki vuelve a los cines para compartir una historia familiar llena de amistad, romance y la belleza de la vida.

La trama se desarrolla en el Yokohama de los años 60, donde dos estudiantes luchan por salvar un viejo edificio escolar mientras batallan contra las revelaciones de sus pasados familiares. Se trata de una historia llena de dulzura, melancolía y belleza histórica, donde la familia, la amistad y el amor son pilares.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 25 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de septiembre en cartelera

"Belén": (Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal.

(Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. "Papá por dos": (Comedia) Santiago sueña con formar una familia con Ana. Cuando ella le cuenta que está embarazada de su ex novio Pancho, se formará una nueva y compleja familia con dos papás y una mamá.

(Comedia) Santiago sueña con formar una familia con Ana. Cuando ella le cuenta que está embarazada de su ex novio Pancho, se formará una nueva y compleja familia con dos papás y una mamá. "El gran viaje de tu vida": (Romance) Sarah y David se aventuran en un viaje introspectivo a través de puertas que reviven momentos de su pasado.

(Romance) Sarah y David se aventuran en un viaje introspectivo a través de puertas que reviven momentos de su pasado. "200% Lobo": (Animación) Después de “100% Lobo”, el caniche Freddy se envuelve en otra disparatada historia donde el destino del mundo depende de él. En esta entrega, su capricho de volverse un hombre lobo finalmente se hará realidad.

"Toy Story" 30 aniversario: (Animación) Woody, el juguete favorito de Andy, teme que tras recibir su regalo de cumpleaños, un nuevo juguete llamado Buzz Lightyear, su importancia disminuya. Por ello, diseña un plan para eliminar a Buzz.

“El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

Estrenos de agosto en cartelera

"Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.

(Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque. “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.

(Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.

Estrenos más antiguos en cartelera

"F1"

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.