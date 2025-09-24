La Capital | Información General | fentanilo

Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado: "Hay responsabilidades de organismos de control"

Este miércoles quedará constituida la comisión especial para "una lectura de carácter político" sobre la causa que tiene a 76 víctimas, un tercio en Rosario

24 de septiembre 2025 · 15:51hs
Fentanilo

Fentanilo

A una semana de la aprobación de la comisión especial de seguimiento e investigación sobre los casos de fentanilo contaminado, este miércoles quedará constituida y se definirán los pasos a seguir. Se anticipa un llamado al ministro de Salud, Mario Lugones, como representante máximo del gobierno nacional. También a las familias de las 96 víctimas para que tengan su lugar en la investigación.

La Cámara de Diputados de la Nación concreta el pedido por conformar este grupo de trabajo legislativo, sobre todo de las familias de Buenos Aires, para investigar relaciones políticas con la causa que investiga el Juzgado N°3 de La Plata, a cargo del Ernesto Kreplak.

Desde las 16 se conocerán los integrantes de esta comisión, que hasta el momento tiene a Mónica Fein y Eduardo Toniolli como representantes de Santa Fe. Además, se trazarán los pasos a seguir, los días y horarios de trabajo y si no existen diferencias entre sus integrantes, y se apuntaría una lista preliminar de convocados para exponer sobre el caso.

Hay al menos 96 casos en la causa, de los cuales 26 son de Rosario fallecidos en hospitales públicos y privados. Por su parte, la justicia pudo detectar irregularidades en la producción de dos lotes de fentanilo (31.202 y 31.244), como falta de control de calidad, documentación, deficiencia en esterilización y condiciones de higiene deficientes. Además, se investiga por un tercer lote perdido en el mercado negro. En la causa judicial hay 17 imputados, todavía faltan evaluar 77 historias de fallecidos y hay otros 30 pacientes que se sospecha pudieron haber agravado su cuadro por recibir este opioide en mal estado.

“Hay responsabilidades empresariales que se están investigando, del Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, pero también responsabilidades de los organismos de control, particularmente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”, indicó Toniolli a La Capital.

Toniolli aseguró que la investigación del Congreso “fundamentalmente busca llegar a la verdad” en torno al carácter político “que también tiene su responsabilidad por el alcance y la grave afectación a la salud pública”.

La investigación de los diputados

La comisión llevará adelante una lectura a partir de la evidencia empírica de qué es lo que falló en los lotes contaminados, “más allá de las responsabilidades penales, que lo va a definir la justicia”, explicó Toniolli. La comisión podrá convocar funcionarios, expertos en medicina, representantes de los organismos públicos o los sanatorios involucrados, así como recibir denuncias. Todas estas reuniones serán públicas, salvo que se haga un pedido formal de reserva.

Tiene que haber también una lectura de carácter político de esa evidencia en el sentido de generar las condiciones para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir”, agregó el diputado de Unión por la Patria. La comisión de investigación estará en funcionamiento hasta el 9 de diciembre, cuando deberá presentar un informe final con conclusiones, responsabilidades y propuestas legislativas.

El legislador por Santa Fe no descartó el llamado a Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, y funcionarios de la Anmat y planteó el llamado a las familias de las víctimas del opioide contaminado porque “no sólo tiene que haber una expresión clara de los actores intervinientes en el sistema de salud”.

Las niñeras y cuidadores no tienen negociado ningún aumento para octubre

Tras el aumento, cuánto cobran niñeras y cuidadores en octubre

Desaparición de tres chicas en La Matanza: fueron vistas por última vez subiéndose a una camioneta blanca

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

La prohibición de Anmat alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos

Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas

El pozo vacante está llegando a su récord histórico

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez
Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El padre de Messi maneja todo en Inter Miami: la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

"El padre de Messi maneja todo en Inter Miami": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad vs. retenciones: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
Ley de discapacidad vs. retenciones: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200
La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos
Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión
Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones
El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum