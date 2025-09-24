La Capital | Política | Discapacidad

Ley de discapacidad vs. retenciones: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La diputada nacional remarcó que la quita de los derechos de exportaciones a los granos y carnes "representa más del 66% de lo que se necesita para aplicar la ley de discapacidad".

24 de septiembre 2025 · 12:08hs
El Gobierno Nacional promulgó este lunes la ley de emergencia en discapacidad

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El Gobierno Nacional promulgó este lunes la ley de emergencia en discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación argumentando falta de fondos.

El gobierno nacional dejó en suspenso la promulgación de la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta tanto el Congreso establezca una fuente de financiamiento para cubrir los servicios de ese sector. La reacción de los legisladores no se hizo esperar, y ayer se presentó una moción de censura al jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, para que vaya a dar explicaciones al Parlamento sobre esa posición. Entre los impulsores de esa especie de pedido de interpelación se encuentra la diputada nacional rosarina Mónica Fein, quien cuestionó a la administración de Javier Milei por la suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes.

"La quita de retenciones a las exportaciones hasta 31 de octubre representa más del 66% de lo que se necesita para implementar la ley de emergencia en discapacidad. O sea: cuando quieren, hay plata, cuando no, nos obligan a decir de dónde saldrá el dinero", afirmó la legisladora y exintendenta de Rosario.

Fein recordó que “la ley de discapacidad surgió después de haber sido aprobada por las dos cámaras del Congreso. El gobierno se tomó diez días y decidió vetarla en forma total. La ley volvió a las cámaras de orígenes y por mayorías importantísimas, en ambas cámaras, insistimos con la ley, y el presidente otra vez se tomó su tiempo, que legalmente no corresponde, porque debe promulgarla en forma inmediata, y no la publicó en el Boletín Oficial”.

En declaraciones a LT8, Fein agregó que con su compañero de banca Esteban Paulón enviaron una carta documento al presidente pidiéndole que “cumpliera con publicarla. No lo hizo. Y cuando publicó la ley, decidió suspenderla a través del decreto 681. No existe ese proceso ni en la Constitución, ni en el camino de las leyes, sino cada uno elegiría el camino que quiera”.

>> Leer más: El Congreso acorrala a Francos por patear la ley de discapacidad y quiere echarlo

Recordó que la oposición “He perdido leyes que fueron vetadas por el presidente, que no se han aplicado; por ejemplo el tema jubilatorio. Pero en el caso de Discapacidad, no puede suspenderse una ley. Ante eso, hemos presentado una denuncia penal a Milei, Francos y Lugones por mal desempeño de funcionarios públicos. También firmamos una moción de censura que es obligar al jefe de Gabinete, que va al Congreso periódicamente a informar los pasos del Gobierno, a quedé explicaciones sobre esto, que es insólito”.

Embed - MOCIÓN DE CENSURA CONTRA GUILLERMO FRANCOS - MÓNICA FEIN

“Si cada gobierno decide que tiene mecanismos nuevos para no aplicar una ley, estaríamos ante un hecho absolutamente destituyente del Congreso Nacional. La Constitución plantea que una de las atribuciones del Congreso es aplicar una moción de censura para pedirle explicaciones al jefe de Gabinete. Varios bloques adhieren a que venga Francos a decirnos por qué inventan mecanismos que no existen y afectan a gente que está desesperada”, subrayó.

La ley y sus partidas presupuestarias

Al ser consultada sobre los argumentos que esgrimió el gobierno nacional para no aplicar la ley y pedirles a los legisladores que establezcan los fondos para sostener la normativa, Fein fue tajante: “Ese argumento no es atendible. En la ley de emergencia en discapacidad le dimos la atribución al jefe de Gabinete para que reorganice las partidas para cumplir con esta ley. Este gobierno decidió no tener prespuesto y retirarlo del Congreso. Difícilmente, el Congreso pueda reorganizar partidas cuando hubo una decisión del Ejecutivo de no tener presupuesto”.

>> Leer más: Discapacidad: diputada rosarina afirma que Milei "no tiene facultades" para suspender la ley

“Además, el mismo día en que suspendió la aplicación de la ley de discapacidad, el gobierno decidió no cobrar durante un mes y medio las retenciones por los derechos de exportación de los granos. Eso demuestra que cuando hay decisión política, toman resoluciones que afectan al presupuesto general con el objetivo de acumular dólares, decisiones que benefician a las exportadoras y no a los pequeños productores”, destacó la titular del Partido Socialista.

Fein subrayó que “el valor de lo que el gobierno le está perdonando a las exportadoras es más del 66 por ciento de lo que se necesita para aplicar esta ley de discapacidad. Cuando quieren y toman decisiones, hay plata y deciden a quienes les perdonan los recursos, y cuando no quieren nos obligan a nosotros a decir de donde saldrá el dinero para discapacidad”.

Noticias relacionadas
Guillermo Francos, acorralado por la no aplicación de la ley de discapacidad.

El Congreso acorrala a Francos por patear la ley de discapacidad y quiere echarlo

El Gobierno Nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación argumentando falta de fondos.

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

La ley que busca aumentar las prestaciones al sector de Discapacidad quedó suspendida hasta que el Congreso asigne los fondos

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Si bien el gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, quedó suspendida su aplicación

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Lo último

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: No tenía amigos, estaba solo

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Policiales
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Ciudad
Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores
La Ciudad

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas