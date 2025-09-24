"Belén", de Dolores Fonzi, representará a Argentina en los Oscar y los Goya

Derrotó a "Homo argentum" y ahora buscará un lugar en la categoría Mejor Película Internacional (en el caso de los Oscar) y Mejor Película Iberoamericana (Goya)

"Belén", la película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi, será la representante argentina para competir en los premios Oscar 2026 y en los Goya que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

El filme de Fonzi derrotó a "Homo argentum" (de Mariano Cohn y Gastón Duprat), que llegaba con el respaldo del público masivo tras un excelente paso por los cines, y también dejó en el camino a "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado" (de Hernán Rosselli) y "La mujer de la fila" (de Benjamín Ávila).

Graciela Borges y Peto Menahem fueron los encargados de anunciar el filme que eligió la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas para representar a Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lbaini/status/1970978001505677486&partner=&hide_thread=false Así Graciela Borges junto a Peto Menahem anunciaban que #Belén, de Dolores Fonzi, es la película seleccionada para competir al Oscar en la categoría Mejor Pelicula Internacional.



Empieza el camino hacia la nominación. pic.twitter.com/QNXb4mB9jp — L Baini (@Lbaini) September 24, 2025

"Belén" está basada en una historia real, la de una chica tucumana arrestada por sufrir un aborto espontáneo. Con el aplauso del público y la crítica, la película se mete en el debate sobre el aborto y los derechos de las mujeres.

“La película reivindica algo no solo para Argentina, que es la unión de las mujeres. Si entonces pudimos cambiar una ley, ahora también podemos. Hay que traer aire fresco, si lo logramos entonces, lo podemos lograr ahora. La película tiene varias capas, y queremos que te inspire para ser mejor persona”, sostuvo Fonzi sobre su segunda incursión como directora.