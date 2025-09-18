La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: dos argentinas, terror coreano y conciertos musicales

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 18 de septiembre. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

18 de septiembre 2025 · 06:30hs
Papá por dos

"Papá por dos", la nueva película de Celeste Cid y Benjamín Vicuña, es uno de los estrenos que llega a las salas de cine rosarinas
Belén de Dolores Fonzi desembarca en las salas de cine de Rosario este jueves

"Belén" de Dolores Fonzi desembarca en las salas de cine de Rosario este jueves

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este jueves 18 de septiembre, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del 18 de septiembre en cines

“Papá por dos” - Argentina. 105 minutos.

Esta comedia argentina reúne a algunos de los nombres más conocidos de la televisión para hacerlos formar parte de una familia particular y poco convencional. En “Papá por dos” el tridente protagónico que redefine la noción de hogar está compuesto por Celeste Cid, Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin.

La cinta cuenta la historia de Ana (Cid) y Santiago (Vicuña) que sueñan con formar una familia. El asunto es que, con su relación en el mejor momento, Ana le cuenta que está embarazada pero de su ex novio Pancho (Akoskin). Frente a esta situación, Santiago decide mantener su vínculo y formar parte de esa nueva y compleja familia. Pero la convivencia con Pancho desatará una competencia por Ana que se convertirá en una guerra.

Dirigida por Hernán Guerchuny, la película propone una mirada divertida de los lazos familiares y los enredos afectivos, dándole protagonismo a una composición familiar diversa a través del humor. Está llena de sorpresas, escenas memorables y la risa en medio del caos como el componente más importante.

>>Leer más: El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

“Belén” - Argentina. 108 minutos.

Este drama argentino está dirigido por Dolores Fonzi y basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional. “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. Se trata de una joven tucumana que había tenido un aborto espontáneo y ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero que de todas maneras fue perseguida y condenada.

“Belén” también pone el foco sobre Soledad Deza (Dolores Fonzi), una valiente abogada que toma el caso para defender a Julieta y hacer justicia en nombre de todas las mujeres. En esta cinta se honra el trabajo del movimiento de mujeres, organizaciones humanitarias y la presión de la calle que se manifestaba en contra de una de las más grandes injusticias.

Este intenso drama judicial protagonizado por Camila Pláate es sin duda una crítica a las injusticias del sistema y una celebración a la resiliencia y hermandad.

“El gran viaje de tu vida” - Estados Unidos - (Título original: “A Big Bold Beautiful Journey”). 109 minutos.

Margot Robbie y Colin Farrell encabezan este romance estadounidense lleno de reflexión e introspección. Con paisajes e imágenes vibrantes, los protagonistas invitan a los espectadores a formar parte de un viaje mágico, donde cada puerta alberga un recuerdo.

¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que, al poco tiempo de conocerse, terminan adentrándose en el viaje más importante de sus vidas juntos. En su aventura apasionante, fantástica e íntima, la dupla revivirá momentos significativos de sus historias, experiencia que los hará considerar cómo han llegado a su presente y los hará preguntarse si es posible cambiar su futuro.

>>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una original película de terror y animaciones para todos los gustos

“Noise: Sonidos del más allá” - Corea. 77 minutos.

Esta semana, el terror llega desde Corea con una historia de presencias misteriosas y sus sonidos imposibles de ignorar. Dirigida por Kim Soo-jin, “Noise: Sonidos del más allá” genera una distorsión de las percepciones y la realidad que sumerge a los espectadores en un espiral de terror.

La historia comienza cuando Ju-young se muda con su hermana menor Ju-hee a un nuevo departamento. Desde el primer momento, algunas malas sensaciones invaden a las protagonistas, pero la verdadera alerta se enciende cuando Ju-hee desaparece sin dejar rastro. A pesar de su discapacidad auditiva, Ju-young empieza a percibir sonidos desde lugares indescifrables y, a medida que va investigando, empieza a develar una trama de horror protagonizada por una presencia desconocida que se manifiesta a través del sonido.

“David Gilmour: Live at the Circus Maximus, Rome” - Gran Bretaña. 150 minutos.

La música tiene un lugar especial en esta semana de estrenos. Una de las experiencias que podrán vivir los espectadores es un concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour. Se trata de la actuación de Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira “Luck and Strange” en 2024.

La película, dirigida por su colaborador Gavin Elder, captura este espectáculo imperdible, filmado con las antiguas ruinas de Roma como telón de fondo. En el recital, Gilmour combina temas en solitario de su álbum más reciente así como los grandes clásicos de Pink Floyd. Sin futuras fechas anunciadas, este estreno es una gran oportunidad para disfrutar de la música del destacado artista.

“Una velada con Dua Lipa” - Gran Bretaña. 63 minutos.

Otra gran artista llega desde Gran Bretaña para que sus fans la disfruten en pantalla grande. “Una velada con Dua Lipa” presenta el concierto de la destacada artista en el imponente Royal Albert Hall en 2024. Allí, la cantante interpreta su último álbum y grandes éxitos acompañada de la Heritage Orchestra, con un sonido distintivo y potente.

La producción, dirigida por Paul Dugdale y Marcus P. Liversedge, también recopila reflexiones personales de Lipa sobre el show y su carrera. A la par de las impactantes imágenes del evento, la película presenta flashbacks y recuerdos del crecimiento de Dua y su camino hasta la fama.

>>> Leer más: El Festival La Mujer y el Cine llega a Rosario con una muestra itinerante

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 18 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de septiembre en cartelera

  • "Together: juntos hasta la muerte": (Suspenso/Sobrenatural) Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación y de sí mismos.

  • "200% Lobo": (Animación) Después de “100% Lobo”, el caniche Freddy se envuelve en otra disparatada historia donde el destino del mundo depende de él. En esta entrega, su capricho de volverse un hombre lobo finalmente se hará realidad.

  • "Toy Story" 30 aniversario: (Animación) Woody, el juguete favorito de Andy, teme que tras recibir su regalo de cumpleaños, un nuevo juguete llamado Buzz Lightyear, su importancia disminuya. Por ello, diseña un plan para eliminar a Buzz.

  • “El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.
  • “La mujer de la fila”: (Drama) El hijo de Andrea (Natalia Oreiro) es encarcelado sin muchas explicaciones. Para verlo, deberá vivir la experiencia de visitar una prisión por primera vez. Allí conocerá a otras “mujeres de la fila” en las que, a pesar de las distancias iniciales, encontrará fuerza y apoyo para enfrentar sus batallas y develar la verdad. Inspirada en hechos reales.

>>> Leer más: Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Estrenos de agosto en cartelera

  • "Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.
  • “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.
  • "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.
  • “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos en cartelera

  • “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”
  • “Los Tipos Malos 2”
  • "F1"

>>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

