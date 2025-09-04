La Capital | Natalia Oreiro

Natalia Oreiro se desmarcó de Guillermo Francella y defendió al cine argentino

Durante el estreno de su nueva película “La mujer de la fila”, la actriz habló de la importancia de la diversidad de proyectos en la industria

4 de septiembre 2025 · 10:06hs
Natalia Oreiro habló de la importancia de la diversidad en el cine argentino

Natalia Oreiro habló de la importancia de la diversidad en el cine argentino, diferenciándose de Guillermo Francella

Natalia Oreiro habló de la actualidad del cine argentino y cruzó a Guillermo Francella. En el marco de la premiere de “La mujer de la fila”, su nueva película que se estrena este jueves en cines, la actriz uruguaya sostuvo la importancia de la diversidad de proyectos en la industria. “Creo que todos pueden convivir”, expresó.

“Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, que sea respetada su expresión, aunque uno no esté de acuerdo. En lo personal, creo que hay que hacer cine de todo tipo de género. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla”, aseguró Oreiro en diálogo con los periodistas presentes en el evento.

Vale recordar que, durante la campaña de promoción de “Homo Argentum”, Francella cuestionó la existencia de un cine argentino “que es muy premiado” pero que “le da la espalda al público”. De esta manera, el actor planteó una dicotomía entre una suerte de cine “arte” (que según sus dichos, sería también el que financiaba el Incaa) que no convoca al público, y un cine popular que representa a la mayoría de los espectadores.

Embed - NATALIA OREIRO SE METE EN LA POLÉMICA POR EL CINE NACIONAL: "ESTAMOS EN UN MOMENTO DIFÍCIL"

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: terror de una reconocida franquicia, un drama argentino y una comedia extranjera

A favor de la diversidad en el cine

Ante esto, Oreiro celebró la existencia de las producciones masivas, pero que consideró que su existencia no debe ir en detrimento de otros tipo de propuestas independientes o de realizadores emergentes. “A mí, siendo una actriz popular, me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine y que se identifique, que se ría, pero también creo muy necesario el cine de autor, el cine emergente, las óperas primas”, dijo Natalia.

En este sentido, la actriz destacó el trabajo del director Benjamín Ávila, director de “La mujer de la fila” a quien Oreiro había conocido en “Infancia Clandestina”. Esta película, estrenada en 2012, fue la ópera prima del realizador y ganó múltiples reconocimientos: arrasó en los Premios Sur y los Premios Cóndor de Plata, fue nominada a los Goya y fue la candidata argentina a para los Oscar. “Nuestro cine es nuestra historia”, subrayó la uruguaya.

A su vez, Natalia no rivalizó con Francella, sino que planteó un desacuerdo. “A Guillermo lo quiero mucho porque hice mi primera película con él. Imaginate si no lo voy a recordar con cariño. Es un tanque”, afirmó sobre la recordada “Un argentino en Nueva York”, de 1998.

Embed - LA MUJER DE LA FILA || Trailer Oficial

>> Leer más: En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

“Voy a ver su película y le voy a mandar la invitación para que vea la nuestra. Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Yo abogo por la diversidad de proyectos, de opiniones. Creo que pueden convivir”, sumó la actriz.

“Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado. El país está complicado, el mundo está complicado, pero creo que hay que seguir haciendo cosas y creo que, por el contrario, de intentar separar un público del otro, hay que hacer cosas que a la gente le emocionen y la haga conectar. Lo que necesitamos es conectar y el cine nos conecta”, sumó Oreiro.

“Decirle a una persona cómo tiene que ver una película, cómo tiene que pensar para ver determinado cine, me parece que es subestimar al público. Yo jamás le diría al público que tiene que ver una película por su ideología. No. El arte no es eso. El cine no es eso”, destacó, poniendo el acento en la libertad de elección”, cerró la actriz.

De qué trata "La mujer de la fila", la nueva película de Natalia Oreiro

"La mujer de la fila", coescrita y dirigida por Benjamín Ávila, muestra la realidad de las mujeres que tienen familiares privados de su libertad. Está basada en la historia real de Andrea Casamento, referente argentina de la lucha por los derechos de las personas detenidas y fundadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD).

En la ficción, Oreiro es Andrea, una mujer de clase media de la Ciudad de Buenos Aires cuya vida se ve sacudida por la detención inesperada de su hijo. En primera persona, descubre los desafíos que enfrentan cotidianamente los familiares de detenidos: las burocracias del sistema penitenciario y judicial, los prejuicios sociales y las visitas a la cárcel. De esta manera, conoce a otras "mujeres de la fila", que al igual que ella esperan para ingresar a visitar a sus seres queridos. Ellas, al principio frías y hostiles, se convertirán en su sostén emocional y red de contención.

Por fuera de la ficción, el hijo de Casamento fue detenido el 4 de abril de 2004, con 18 años, acusado de robar empanadas en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió tres días después de una gran marcha contra la inseguridad convocada por Juan Carlos Blumberg, de la que la propia Andrea dijo haber participado.

Su hijo fue trasladado al Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde permaneció seis meses en prisión preventiva hasta ser absuelto y liberado.

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Lo último

Incorporan tres líneas de transporte urbano de pasajeron en Puerto San Martín

Incorporan tres líneas de transporte urbano de pasajeron en Puerto San Martín

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dos conductores fueron denunciados en menos de un mes. Uno se fue a Funes con una adolescente y el otro llegó a Roldán con una joven, cuando los viajes eran dentro de Rosario

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Ovación
Fue la joya de Rosario Central y cotizaba 60 millones de euros: hoy enfrenta multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Rosario Central y cotizaba 60 millones de euros: hoy enfrenta multa millonaria

Fue la joya de Rosario Central y cotizaba 60 millones de euros: hoy enfrenta multa millonaria

Fue la joya de Rosario Central y cotizaba 60 millones de euros: hoy enfrenta multa millonaria

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newells enfrentará a Belgrano

Copa Argentina: este jueves se confirmaría el estadio donde Newell's enfrentará a Belgrano

Policiales
La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

La Ciudad
Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei