Una mala para Central: River quedó afuera de la Copa Libertadores y le apuntará a la tabla anual

River fue agresivo en Brasil, pero Palmeiras se terminó imponiendo 3 a 1. El Millo le apuntará a la Copa Argentina y a la tabla anual, donde compite con Central

River empezó bárbaro y terminó sufriendo en Brasil. Palmeiras, con mucho esfuerzo y un resultado más abultado que el trámite, superó 3 a 1 al Millonario. El equipo de Marcelo Gallardo ya había caído 2 a 1 en el Monumental y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Es un mal resultado para Central, ya que River le pondrá más fichas a la tabla acumulada en pos de meterse en la próxima Libertadores, lo que además puede hacer por la Copa Argentina.

River jugó un gran primer tiempo, todo lo contrario de lo que había sucedido en el duelo de ida en el Monumental, y se plantó con autoridad y determinación ante el duro Palmeiras.

Incluso al inicio el equipo brasileño se vio sobrepasado por el juego agresivo del elenco de Gallardo.

>>Leer más: Rosario podría "jugar el partido" para ser una de las sedes del Mundial de fútbol en 2030

La apertura de River

Así, no tardó en llegar el grito millonario. A los 7 minutos River pegó primero, con un gran anticipo de cabeza de Maximiliano Salas, tras un centro de costado de Juanfer Quintero, para abrir el marcador en Brasil y dejar igualado el resultado global de la llave de cuartos de final.

Luego tuvo un par intervenciones magistrales Franco Armani y en el arco de enfrente pudo facturar nuevamente River, con una chance neta de Castagno y otra de Salas antes del cierre del primer tiempo.

El arranque del complemento no tuvo las mejores noticias para el Millo, ya que Vitor Roque aprovechó el rebote de Armani e igualó el partido para el conjunto brasileño.

A los 89’ cometió penal el Huevo Acuña, vio la roja el lateral de River y Palmeiras definió la llave con el tanto de López para el 2 a 1. El mismo delantero argentino clavó el tercero definitivo.

Juega Estudiantes

Por su parte, Estudiantes de La Plata recibirá este jueves a Flamengo, de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de revertir la serie y meterse en las semifinales, donde espera Racing.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, está programado para las 21.30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.

El árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

Estudiantes deberá revertir el 2 a 1 sufrido en el Maracaná.