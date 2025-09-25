La Capital | La Ciudad | pasajero

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Víctor Ojeda, representante legal de uno de los choferes acusados de lesiones graves, dijo que su cliente "fue el primero en ser atacado" por quien terminó siendo la víctima.

25 de septiembre 2025 · 09:39hs
El fiscal Artacho imputó a tres taxistas por la violenta agresión a un pasajeros. A uno por tentativa de homicidio y a dos por lesiones graves. 

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El fiscal Artacho imputó a tres taxistas por la violenta agresión a un pasajeros. A uno por tentativa de homicidio y a dos por lesiones graves. 

“La intención de los taxistas no fue generar el daño que finalmente causaron. La intención fue ayudar a una la compañera y se vieron en una situación de violencia que no pudieron frenar”, señaló este jueves Víctor Ojeda, abogado de Matías V.. uno de los choferes detenidos e imputados por violenta agresión un pasajero en Montevideo al 2100. Según la acusación que presentó ayer el fiscal Lisandro Artacho, Matías V. y Omar F. enfrentan cargos por lesiones graves y estarán tras las rejas 45 días.

El otro acusado en este caso, el más comprometido, es David C., quien fue imputado por tentativa de homicidio y estará detenido al menos hasta mediados de diciembre, mientras la causa judicial sigue en marcha. El hecho sucedió el sábado 13 de septiembre a la madrugada y la víctima de la agresión es un contador de 43 años que está internado en la sala de cuidados intensivos en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

En declaraciones a LT8, el representante legal de Matías V. remarcó que su cliente “fue el primero en ser atacado por el pasajero y luego reaccionó con un golpe de puño y una patada. Ayer tuvimos la audiencia en la que acordamos con el fiscal la prisión preventiva por 45 días”.

>> Leer más: Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Víctor Ojeda sostuvo: “En principio, estuvimos de acuerdo con el fiscal. En las imágenes captadas por las cámaras se vio que Matías fue el primero que llegó al lugar. Acudió ese sitio por un llamado del Radio Taxi, en el que se pedía auxilio porque una compaña había tenido un problema. Y en las cámaras también se vio que Matías fue el primer agredido, la agresión comenzó por parte de quien hoy es la víctima y está internada. Matías fue el primero en ser atacado por el pasajero. Después, mi cliente respondió la agresión y según la Fiscalía, y eso también se ve en las imágenes, mi cliente le dio un golpe de puño y después una patada”.

Cómo fue la agresión al pasajero

Ojeda explicó que, según la reconstrucción que hizo Fiscalía, el hecho tuvo dos momentos. “El primero fue la pelea entre el pasajero mi cliente y el otro taxista imputado por lesiones graves y que también quedó en prisión preventiva por 45 días. Y el segundo momento fue en el que intervino el chofer (David C.) que terminó imputado por tentativa de homicidio”.

Embed - TAXISTAS DETENIDOS POR AGREDIR A UN PASAJERO - VICTOR DANIEL OJEDA

El abogado negó que Matías V. se haya fugado del lugar del hecho para evadir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación. Y agregó: “Mientras se dio la pelea que duró muy poco, Matías ingresó dos veces al taxi para llamar a la policía. Incluso, cuando vio a la víctima tirada en el piso, tras la segunda agresión, volvió a comunicarse con el radio taxi y directamente pidió una ambulancia porque en ese momento no había llegado la policía”.

>> Leer más: Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

“Esas grabaciones todavía no las tiene el fiscal. Matías no se dio a la fuga. Se retiró del lugar y da la vuelta por Balcarce, Pellegrini, Oroño, y ahí se encontró con un patrullero de la Policía y les avisó a los agentes lo que había sucedido. Cuando volvieron al sitio, la Policía se hizo cargo de la situación y Matías, quizás erróneamente, le preguntó a los efectivos si se podía retirar para seguir trabajandir, y los policías le dijeron que se podía ir. En ese momento, la Policía parecía tener la situación controlada, hay que tener en cuenta que el lugar se llenó de taxistas y que hubo al principio 6 personas demoras”.

“Matías acudió al llamado porque había una compañera que necesitaba ayuda. Estaba cerca, en Pellegrini y Paraguay, y decidió ir. Y Matías fue agredido primero por la otra parte. La intención de los taxistas no fue causar el daño que al final generaron. La intención fue ayudar a la compañera y se vieron en una situación de violencia que no pudieron frenar”, opinó.

Si bien hubo un acuerdo con la Fiscalía en la audiencia de ayer, Ojeda remarcó que “el delito de lesiones graves tiene a cientos de personas esperando el proceso en libertad. No es un delito para prisión preventiva. La expectativa de pena es uno a seis años de prisión. Ninguno de los imputados tienen antecedentes”.

