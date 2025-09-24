La Capital | Zoom | café

Martín Piroyansky abrió un café para evitar que construyan un edificio al lado de su casa

El actor y director inauguró Café Mar del Plata en La Paternal. Nació como defensa barrial, pero también cumplió su sueño de tener un espacio gastronómico

24 de septiembre 2025 · 15:43hs
El actor Martín Piroyansky y su equipo

El actor Martín Piroyansky y su equipo

Un barrio de casas bajas, talleres mecánicos y fábricas, con veredas arboladas y vecinos que caminan a paso lento. Ese paisaje porteñísimo de La Paternal es el marco en el que el actor y director Martín Piroyansky debutó en la gastronomía con Café Mar del Plata, un emprendimiento que abrió sus puertas por un motivo tan curioso como inesperado: evitar que le construyeran un edificio de siete pisos al lado de su casa.

“Primero me puse contento porque pensé que iban a poner un bar, pero después me enteré de que iban a hacer un edificio. Como los conocía, les escribí uno por uno pidiéndoles que no lo hicieran. Se me rieron. Hasta que uno me dijo: ‘Si querés, te alquilo la propiedad y vos poné un café’”, contó el creador de la serie Porno y helado.

“Maté dos pájaros de un tiro”, dice Piroyansky. Evitó perder luz y aire en su casa y, al mismo tiempo, cumplió el sueño de abrir un café, algo que siempre había deseado. Así nació Café Mar del Plata, que funciona de miércoles a domingo, de 10 a 19, en Añasco 2543, con una propuesta centrada en sándwiches de miga con un toque renovado y café “a la vieja usanza”.

>> Leer más: "Porno y helado" estrena segunda temporada y sus protagonistas cuentan detalles

Un menú simple pero con vueltas de tuerca

La carta combina clásicos como el crudo y queso —pero con manteca de tomates secos— con creaciones más originales, como rúcula, brie y peras; kimchi y queso; mortadela con pesto; o trucha ahumada con queso crema. También hay chipá, torta vasca y medialunas de la tradicional Fonte D’Oro marplatense.

“La idea es volver al cafetín porteño clásico: café con leche, cortado, cortado doble. Sin evangelizar con términos en inglés. Queremos que la gente se sienta cómoda, como siempre”, explica.

Una casa “chorizo” convertida en café

El local funciona en una casa típica de techos altos y patio lateral, que conserva pisos, aberturas y frente originales. Remodelada y puesta en valor, mantiene la impronta porteña que buscaban. El proyecto lo comparte con su socio y amigo Diego Berakha, director de publicidad y diseñador gráfico, con quien ya había trabajado en sus películas.

“No somos gastronómicos, así que cada paso fue un descubrimiento. Desde habilitar el lugar hasta contratar gente. Es mucho trabajo, pero nos gusta. Yo aprovecho y vengo a escribir acá, ahora estoy con la tercera temporada de Porno y helado”, confiesa.

El espíritu de los cafés

Fan declarado del Varela Varelita y de La Noire, Piroyansky quiere replicar algo de esa atmósfera en su nuevo espacio: un lugar para sentarse a trabajar, escribir, reunirse o simplemente disfrutar. “Podés venir con la laptop y quedarte todo el día, nadie te va a apurar. Mientras haya un lindo clima, nosotros vamos a estar contentos”, asegura.

El nombre, Mar del Plata, surgió naturalmente: “Queríamos un nombre que pudiera tener cualquier café clásico. Además, nos encanta Mar del Plata. Yo voy dos veces al año, en invierno y para el festival de cine. Nos pareció perfecto”, explica.

Noticias relacionadas
Este martes volvió el icónico talk show Jimmy Kimmel Live!

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión

Desde 2021 que Tylor Chase no se mostraba públicamente, año en el que deja de publicar videos en su canal de Youtube

Tylor Chase, antigua estrella de Nickelodeon, fue encontrado en situación de calle

Thaigo Medina atraviesa uno de los cuadros más complicados desde que está internado

Thiago Medina, en grave estado: "Necesitamos un milagro"

El espectáculo francés Les petites geometries es una de las obras que formará parte de la programación de la quinta edición del Festival FAER

Llega la quinta edición de FAER, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Lo último

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ovación
Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez
Ovación

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El padre de Messi maneja todo en Inter Miami: la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

"El padre de Messi maneja todo en Inter Miami": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad vs. retenciones: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad vs. retenciones: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos
Información General

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión
Zoom

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum