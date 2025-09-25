La Capital | La Ciudad | jardín

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

El jardín Nº 44 Arco Iris festejó este miércoles sus 50 años de vida en las puertas de la sede fundacional ubicada en barrio Francetti

25 de septiembre 2025 · 09:50hs
La comunidad educativa del jardín 44 festejó sus 50 años de vida.

La comunidad educativa del jardín 44 festejó sus 50 años de vida.
La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La del jardín Nº 44 es una historia ligada a la cooperación de los vecinos de la zona oeste de Rosario, que en 1975 impulsaron la creación de una institución educativa para los más chicos del barrio Francetti. Con un acto en la calle, torta y un reconocimiento del Concejo, el Jardín Arco Iris festejó este miércoles los 50 años de la institución.

"En estos años han pasado tantas cosas. Cada directivo, docente y familia dejó su huella en el jardín y la comunidad merecía festejar", dijo a La Capital Carolina Sanabria, la vicedirectora del establecimiento.

La fiesta fue este miércoles por la mañana con un acto en la calle, en las puertas de la sede fundacional del jardín, en la esquina de Bemporat y Guatemala, a la altura de Riobamba al 7100.

Allí se preparó una celebración para la cual invitaron a las escuelas de la zona. Además recibieron un reconocimiento por parte del Concejo Municipal para el jardín público. El acto estaba pensado originalmente para el 15 de septiembre, pero la tormenta de ese día obligó a reprogramarlo.

jardin44 (3)

La historia del jardín

Las tierras en donde fue construido el jardín, en Bemporat y Guatemala, pertenecían a una mujer que, al no tener herederos, se contactó con un sacerdote del barrio (el padre Tito) y le donó el terreno, con la condición de que se realice allí una obra de beneficencia para el barrio Francetti, delimitado por las calles Provincias Unidas, 27 de Febrero, colectora de Circunvalación y Pasco.

Fue así que en ese lugar funcionó primero una vecinal con biblioteca y luego el Centro Cultural Santa María. Con el tiempo y las dictaduras militares la entidad fue disuelta. Hasta que surgió en el barrio la necesidad de tener un jardín de infantes. Las familias de la zona comenzaron a movilizarse y en 1975 el Centro Cultural Santa María ofreció su local para la creación del jardín, que esta semana festejó sus 50 años de vida.

jardin44 (4)

En la década del 80 se elaboró un proyecto para darle identidad al jardín y se eligió el nombre de Arco Iris, el honor a los colores de la bandera de la cooperatividad que simbolizan la diversidad y la unión. La cooperación entre vecinos y docentes fue el motor para la concreción de este proyecto, que funciona en dos sedes: la original de pasaje Bemporat y otra en un edificio de Nicaragua y Monte Flores. Entre ambas suman 14 salas para albergar a 234 chicos y chicos en salas de tres, cuatro, y cinco años.

"Hay generaciones de familias que vinieron a este jardín. Y hasta docentes de otros barrio que eligen trabajar acá. Por algo será", resumió la vicedirectora.

Noticias relacionadas
La primavera no parece instalarse en Rosario: el SMN emitió una alarma amarilla por tormenta

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cambios en el exbar Munich. Se viene un gimnasio hacia marzo en el Parque Urquiza.

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

el tiempo en rosario: jueves con fuertes rafagas que seguirian hasta el sabado

El tiempo en Rosario: jueves con fuertes ráfagas que seguirían hasta el sábado

terapia ocupacional en la unr, una carrera pionera que la dictadura interrumpio

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Lo último

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La titular de la SRR, María Soledad Aramendi, sostuvo que “hay enojo de productores y acopiadores" porque la suspensión del gravamen duró apenas 72 horas

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Ovación
Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo
Ovación

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, obvio que el club lo hizo

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo"

Sergio Almirón: Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newells

Sergio Almirón: "Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newell's"

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein