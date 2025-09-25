La Capital | Información General | Triple femicidio

Triple femicidio: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Lo dijo el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso. Reveló que esa transmisión fue para un grupo cerrado en el que había 45 personas.

25 de septiembre 2025 · 07:16hs
Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años)

Foto: NA.

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó hoy que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de redes sociales, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas. Una primera versión asegura que se trató de TikTolk aunque otros reportes indicaban que habría sido Instagram. Trascendió que el narco peruano señalado como autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

>> Leer más: Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a las víctimas

Fuentes vinculadas al caso señalaron que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 ó 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio

Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”. Así definió Alonso el triple crimen.

La investigación policial, encabezada por la DDI de La Matanza, permitió allanar en la madrugada del miércoles una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí los efectivos encontraron a dos personas limpiando con lavandina las paredes y los pisos, en un intento de borrar rastros de sangre.

“Cuando llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y un olor muy fuerte a cloro”, describió Alonso sobre la escena. Los dos fueron detenidos en el acto y quedaron imputados por homicidio agravado.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar a los dueños de la casa: una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, el hombre sería un narco que opera en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Ambos fueron localizados poco después en un hotel alojamiento de la zona, donde también quedaron detenidos. Con estas capturas, ya son cuatro los arrestados en la causa, todos bajo la misma acusación.

Hihpótesis: una emboscada narco

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía y del Ministerio de Seguridad bonaerense, las chicas fueron engañadas con la invitación a un supuesto evento. Subieron a una camioneta blanca en La Tablada y, tras un recorrido que incluyó Lomas de Zamora, fueron llevadas hasta Florencio Varela, donde se produjo el crimen.

Fue una venganza narco. Sabemos que hay más personas involucradas, tanto autores materiales como intelectuales, y vamos a seguir avanzando en la investigación”, afirmó Alonso.

La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa e interviene también la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad, por la vinculación con redes transnacionales. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se esperan nuevas medidas en los próximos días.

Mientras tanto, familiares y allegados a las víctimas continúan con movilizaciones y cortes de ruta en reclamo de justicia, en medio de una conmoción que atraviesa a todo el país.

Los resultados de las autopsias

Los resultados preliminares de las autopsias a Brenda, Morena y Lara confirmaron que las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela fueron atacadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado. De acuerdo con la información difundida por el periodista Ignacio González Prieto (TN), las víctimas del triple femicidio fueron asesinadas una por una y presentaban distintos signos de violencia extrema.

Los primeros resultados revelaron que una de las chicas murió tras recibir un fuerte golpe en el cráneo que le provocó hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado después de su muerte. Por último, la tercera sufrió golpes, puñaladas y un intento de calcinar el cuerpo.

Además, a una de las víctimas —todavía no se estableció cuál— le cortaron parte de los dedos de una mano.

Pedido de Justicia en Rosario

La conmoción por el femicidio de tres chicas en provincia de Buenos Aires tuvo eco en Rosario. Este miércoles, desde las 18, organizaciones sociales y feministas concentraron en la plaza San Martín para pedir justicia por Lara, Brenda y Morena.

Bajo la consigna "basta de matarnos", en la ciudad, se pidió justicia por las tres jóvenes. También se replicó en otros puntos del país, donde también están convocando a movilizarse.

"Acompañamos a las familias y amigues de Morena, Brenda y Lara en estos momentos tan duros, repudiamos la violencia que vivimos sobre nuestras cuerpas, el ninguneo que el Estado muestra desde la carencia de políticas de género sumado a la invisibilización del tema. Mientras el presidente sigue ajustando y endeudando al pueblo, odiándonos, nos siguen matando", señalaron desde el área de género de la UNR.

También repudiaron "al periodismo que pasó de un pinkwashing a validar teorías de malas víctimas, apelando al trabajo de las chicas, a si tenían o no vínculos con el narco, si eran esto o aquello".

"Hoy nos enteramos que las mataron. No hay forma de expresar tanto dolor y tanta furia. No aparecemos muertas, nos matan", sentenciaron.

Noticias relacionadas
quini 6: hubo dos ganadores de la segunda, que se reparten $3.700 millones

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.  

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

El triple femicidio conmueve al país. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Foto: Infobae

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Lo último

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Se esperan lluvias fuertes e intensas ráfagas de viento en todo el sur de Santa Fe. Qué precauciones tomar y cuándo vuelve el sol

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al peronismo y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al peronismo y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI y Río Negro se pusieron el traje de candidatos en la A y la B

Por Juan Iturrez
Ovacion

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI y Río Negro se pusieron el traje de candidatos en la A y la B

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI y Río Negro se pusieron el traje de candidatos en la A y la B

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI y Río Negro se pusieron el traje de candidatos en la A y la B

Una mala para Central: River quedó afuera de la Copa Libertadores y le apuntará a la tabla anual

Una mala para Central: River quedó afuera de la Copa Libertadores y le apuntará a la tabla anual

Newells hizo fútbol ante Sportivo Las Parejas pensando en Estudiantes

Newell's hizo fútbol ante Sportivo Las Parejas pensando en Estudiantes

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

La Ciudad
El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El tiempo en Rosario: jueves con fuertes ráfagas que seguirían hasta el sábado

El tiempo en Rosario: jueves con fuertes ráfagas que seguirían hasta el sábado

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión
Zoom

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo