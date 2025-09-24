La Capital | EPE

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

La compañía energética ya había acelerado los procesos de habilitación de medidores particulares en torres que pedían factibilidad. La actual gestión también puso en marcha una drástica reducción de plazos

24 de septiembre 2025 · 06:10hs
La EPE redujo los tiempos de conexión regular por medidores domiciliarios en los edificios nuevos y así se redujo la existencia de los palo-cajón

La EPE redujo los tiempos de conexión regular por medidores domiciliarios en los edificios nuevos y así se redujo la existencia de los "palo-cajón", denominado a la luz de obra.

En lo que va de la actual gestión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) los edificios terminados que solicitaban el alta para los reguladores domiciliarios superaban los 700. Luego de varias gestiones en conjunto con las empresas constructoras, el número se redujo a menos de 200, según datos oficiales de la propia empresa energética. "A estos pendientes de instalaciones, que se conocen como palo-cajón, los estamos resolviendo con personal propio y también con firmas contratistas", destacó una fuente directiva de la compañía estatal. El lunes pasado también se puso en marcha un sistema para simplificar y digitalizar los trámites de factibilidad energética para reducir las habilitaciones de 9 meses a 15 días.

El año pasado, los actuales funcionarios del área admitían un problema de arrastre. La propia secretaria de Energía santafesina, Verónica Geese, admitió una situación de atraso y falta de respuesta "muy importante, no solo en Rosario sino en toda la provincia”. Luego, la funcionaria explicó: “Tenemos situaciones con hasta cuatro años de atraso en la demora para solucionarlo, que viene de la gestión anterior. No lo vamos a resolver de un día para otro, pero estamos avanzando”, había remarcado en febrero del año pasado.

>>Leer más: La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

La respuesta oficial llegaba tras un panorama de situación que los empresarios de la construcción habían hecho pública: en diciembre de 2022, había 80 conexiones definitivas a nuevos edificios, pero dos años después las conexiones adeudadas en torres nuevas superaban las 150. Entre las críticas del sector se advertía que la lentitud complicaba las obras por desarrollarse, con un sector de la ciudad complicado como Puerto Norte.

epe6

Ahora, y con un racconto a fines de 2023, entre las obras pendientes y las que debían ejecutarse se habían acumulado unos 700 pedidos entre torres de departamentos y otro tipo de construcciones. "Hoy estamos en menos de 200", marcaron desde las altas esferas de la EPE.

El denominado “palo-cajón” es lisa y llanamente la permanencia dela conexión eléctrica que se otorga para la obra del edificio. En la mayoría de los casos, cuando los vecinos se instalan en las nuevas unidades descubren que siguen con la luz de obra y que por ese motivo sufren cortes permanentes de energía. Allí es cuando comienzan los reclamos ya que el suministro eléctrico no da abasto y cuando los vecinos enchufan los artefactos eléctricos todo salta por los aires. Una consecuencia directa de que nunca se instalaron los medidores individuales.

>>Leer más: Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Drástica reducción en la EPE

La semana pasada se lanzó un plan de reducción de plazos en los trámites de factibilidad energética para achicar los plazos entre 9 y 18 veces.

Uno de los puntos centrales, y que mayor impacto tendrá es la reducción en los plazos consiste en que las factibilidades de hasta 300 kilovatios deberán resolverse en un plazo de entre siete y 15 días, como máximo, contra los dos y nueve meses que demoran actualmente. En tanto, las factibilidades de más de 300 kilovatios (que actualmente demora entre seis y 18 meses) deberían resolverse en un plazo máximo de hasta 50 días.

Además, todos los emprendimientos productivos se verán beneficiados por exenciones en cargos de expansión de la red de alta tensión, especialmente para solicitantes hasta 190 kW y, particularmente, para industrias hasta 300 kW durante seis meses.

>>Leer más: Empresarios exigen obras a la EPE para seguir construyendo

Full digital en conexiones

La digitalización completa del trámite, la centralización de la gestión y la eliminación de etapas y plazos extendidos son algunas de las principales mejoras que se implementarán. El trámite será 100 por ciento digital, eliminando la necesidad de concurrir a sucursales y transportar documentación física. De esta forma cada cliente podrá iniciar su expediente desde su oficina o desde su casa. Además, se extendió el plazo a 12 meses para la presentación del proyecto técnico, con prórroga automática en caso de adecuaciones.

epe5

Esta medida facilitará la gestión financiera al reducir las instancias de pagos, permitiendo al solicitante optar por un único momento de liquidación, compensando deudas y créditos automáticamente. También se unificarán los criterios para todos los tipos de suministro y se establecerán plazos y responsables concretos para la resolución de cada etapa, incrementando el control sobre los tiempos del proceso.

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Lo último

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

El ataque se produjo en inmediaciones de Carriego y Rafaela. Su mamá lo llevó hasta el Centenario, donde falleció poco después.
Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Ovación
En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Por Gustavo Conti
Ovación

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

A Central se le fue el veranito de la localía y debe empezar a sacar pecho fuera del Gigante

A Central se le fue el veranito de la localía y debe empezar a sacar pecho fuera del Gigante

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Policiales
Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La Ciudad
Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos