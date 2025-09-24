La Capital | Información General | Femicidio

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a las víctimas

Las pericias confirmaron que las jóvenes fueron asesinadas entre el viernes y el sábado. El caso de triple femicidio conmociona al país

24 de septiembre 2025 · 17:45hs
Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a las víctimas

Los resultados preliminares de las autopsias a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) confirmaron este miércoles que las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela fueron atacadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado. De acuerdo con la información difundida por el periodista Ignacio González Prieto (TN), las víctimas del triple femicidio fueron asesinadas una por una y presentaban distintos signos de violencia extrema.

Los primeros resultados revelaron que una de las chicas murió tras recibir un fuerte golpe en el cráneo que le provocó hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado después de su muerte. Por último, la tercera sufrió golpes, puñaladas y un intento de calcinar el cuerpo.

Además, a una de las víctimas —todavía no se estableció cuál— le cortaron parte de los dedos de una mano.

Un almacenero atendió a uno de los detenidos: “Dejó una mancha de sangre”

Un almacenero del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, aseguró que días atrás atendió a uno de los detenidos y que el hombre tenía un corte sangrante en la mano, una situación que ahora aparece como un indicio clave para la investigación.

En diálogo con TN, el comerciante relató: “Tenía la mano con un poquito de sangre. Parecía un corte. Incluso hablaba con otro chico que le decía: ‘Ponete La Gotita para que se te pegue’. Ahí donde estás vos, dejó una mancha de sangre que después mi señora salió a limpiar”.

El testigo precisó que el hombre en cuestión era el novio de la dueña de la casa donde la Policía halló enterrados los cuerpos de las jóvenes. “Después me lo crucé el lunes caminando. Me saludó como si nada. Cuando me enteré de la noticia, dije ‘qué frialdad la de esta persona’”, señaló.

>> Leer más: Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El hallazgo de los cuerpos

Los cadáveres fueron encontrados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela, a más de 30 kilómetros del lugar donde las chicas habían sido vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada. Allí subieron a una camioneta blanca que quedó registrada en cámaras de seguridad.

En el momento del allanamiento, dos personas limpiaban la propiedad en medio de un fuerte olor a lavandina. Los restos fueron localizados gracias al rastreo de uno de los celulares de las víctimas, que impactó en una antena de la zona.

La confirmación de las identidades fue realizada por Antonio, abuelo de Brenda y Morena: “Pasó el desenlace que no queríamos. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”, dijo.

Hipótesis de venganza narco

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que las tres jóvenes fueron engañadas con la excusa de participar en un evento y terminaron en una “trampa tendida por una organización transnacional de narcotráfico”.

“Iban a participar en un evento sin saber que estaban cayendo en una estrategia para asesinarlas. Todo da cuenta de una venganza narco”, aseguró el funcionario. Y agregó sobre el sospechoso señalado por el almacenero: “Es quien tenía tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa. Tiene una responsabilidad muy importante”.

chicas desaparecidas

El testigo expresó además su preocupación por el hijo de la mujer dueña de la vivienda: “Tiene un nene de 7 u 8 años. Queda solo, porque al padre tampoco se lo vio más. Me da cosa la criatura”, lamentó.

Mientras tanto, familiares de las víctimas realizaron un corte de ruta en La Tablada con un pedido unánime: “Que paguen todos”. El caso mantiene en vilo a todo el país y la investigación apunta a determinar quiénes fueron los autores materiales y los responsables intelectuales de un crimen que conmociona por su brutalidad.

Noticias relacionadas
basta de matarnos: rosario se sumo al pedido de justicia por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

D4vd, un joven artista de 20 años que se hizo viral en TikTok, está siendo investigado por un femicidio en Los Ángeles

Quién es D4vd, el cantante viral de TikTok que es investigado por un femicidio

La esposa del policía falleció en el Hospital Iturraspe.

Femicidio en Santa Fe: murió la esposa del policía que se atrincheró en su casa

La denuncia sobre intento de femicidio apuntó hacia una vivienda en Levalle al 2000.

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Lo último

Rosario podría jugar el partido para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Rosario podría jugar "el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ovación
En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión
Zoom

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum