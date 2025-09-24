Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a las víctimas

Las pericias confirmaron que las jóvenes fueron asesinadas entre el viernes y el sábado. El caso de triple femicidio conmociona al país

Los resultados preliminares de las autopsias a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15 ) confirmaron este miércoles que las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela fueron atacadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado. De acuerdo con la información difundida por el periodista Ignacio González Prieto (TN), las víctimas del triple femicidio fueron asesinadas una por una y presentaban distintos signos de violencia extrema.

Los primeros resultados revelaron que una de las chicas murió tras recibir un fuerte golpe en el cráneo que le provocó hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado después de su muerte. Por último, la tercera sufrió golpes, puñaladas y un intento de calcinar el cuerpo.

Además, a una de las víctimas —todavía no se estableció cuál— le cortaron parte de los dedos de una mano.

Un almacenero del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, aseguró que días atrás atendió a uno de los detenidos y que el hombre tenía un corte sangrante en la mano, una situación que ahora aparece como un indicio clave para la investigación.

En diálogo con TN, el comerciante relató: “Tenía la mano con un poquito de sangre. Parecía un corte. Incluso hablaba con otro chico que le decía: ‘Ponete La Gotita para que se te pegue’. Ahí donde estás vos, dejó una mancha de sangre que después mi señora salió a limpiar”.

El testigo precisó que el hombre en cuestión era el novio de la dueña de la casa donde la Policía halló enterrados los cuerpos de las jóvenes. “Después me lo crucé el lunes caminando. Me saludó como si nada. Cuando me enteré de la noticia, dije ‘qué frialdad la de esta persona’”, señaló.

El hallazgo de los cuerpos

Los cadáveres fueron encontrados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela, a más de 30 kilómetros del lugar donde las chicas habían sido vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada. Allí subieron a una camioneta blanca que quedó registrada en cámaras de seguridad.

En el momento del allanamiento, dos personas limpiaban la propiedad en medio de un fuerte olor a lavandina. Los restos fueron localizados gracias al rastreo de uno de los celulares de las víctimas, que impactó en una antena de la zona.

La confirmación de las identidades fue realizada por Antonio, abuelo de Brenda y Morena: “Pasó el desenlace que no queríamos. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”, dijo.

Hipótesis de venganza narco

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que las tres jóvenes fueron engañadas con la excusa de participar en un evento y terminaron en una “trampa tendida por una organización transnacional de narcotráfico”.

“Iban a participar en un evento sin saber que estaban cayendo en una estrategia para asesinarlas. Todo da cuenta de una venganza narco”, aseguró el funcionario. Y agregó sobre el sospechoso señalado por el almacenero: “Es quien tenía tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa. Tiene una responsabilidad muy importante”.

chicas desaparecidas

El testigo expresó además su preocupación por el hijo de la mujer dueña de la vivienda: “Tiene un nene de 7 u 8 años. Queda solo, porque al padre tampoco se lo vio más. Me da cosa la criatura”, lamentó.

Mientras tanto, familiares de las víctimas realizaron un corte de ruta en La Tablada con un pedido unánime: “Que paguen todos”. El caso mantiene en vilo a todo el país y la investigación apunta a determinar quiénes fueron los autores materiales y los responsables intelectuales de un crimen que conmociona por su brutalidad.