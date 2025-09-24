La Capital | La Ciudad | ebrio

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

El administrador del Tribunal de Falta Municipal, Gastón Laville, dijo que el dosaje de alcohol en sangre "fue muy pocas veces visto" en Rosario.

24 de septiembre 2025 · 10:22hs
Choque en el microcentro. El conductor del auto dio positivo de alcoholemia y este martes se conoció la sanción de inhabilitación. 

Foto: Secretaría de Control de la Municipalidad.

Choque en el microcentro. El conductor del auto dio positivo de alcoholemia y este martes se conoció la sanción de inhabilitación. 

El Tribunal Municipal de Faltas de Rosario le aplicó ayer una dura sanción a un conductor que protagonizó un violento choque en el microcentro de la ciudad cuando estaba notoriamente ebrio. Según la prueba de alcoholemia al que fue sometido tras el siniestro, esa persona presentaba 1,95 gramos de alcohol en sangre. “Este fue un caso muy particular, es de los más graves que dieron esa positividad, muy pocas veces se ha visto y, según lo conversado con médicos, dos puntos más de alcohol en sangre podrían derivar en un coma alcohólico”, afirmó este miércoles el administrador del Tribunal, Gastón Laville.

El incidente de tránsito sucedió el sábado a la tarde en calle Rioja, en plena área histórica y comercial de la ciudad. Un joven al mando de un automóvil Volkswagen que circulaba por esa arteria, entre Maipú y San Martín, chocó a otro que estaba estacionado. Pero la cosa no quedó allí. El muchacho siguió de largo, sin siquiera detenerse para ver qué había sucedido y sin hacer caso a las indicaciones que personal policial le hacía para que se detenga. De esa forma, antes de llegar al cruce con Sarmiento embistió a otro auto que estaba detenido antes de llegar a la esquina.

El joven fue reducido por personal policial y minutos después inspectores de la Dirección de Tránsito del municipio lo sometieron a un control de alcoholemia que arrojó el sorprendente índice de 1,95 gramos de alcohol en sangre. Además de que en Rosario rige la ordenanza conocida como “Alcohol cero frente al volante”, el número que marcó el instrumento es uno de los más altos de los que se tenga memoria entre los casos analizados por el Tribunal de Faltas, dijo Laville.

>> Leer más: Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

El incidente del sábado pudo tener un peor desenlace. “Por eso -agregó el funcionario- desde la Justicia de Faltas, en la búsqueda para proteger la seguridad vial con la cuestión preventiva, se dispuso esta sanción. Hay que la Justicia de Faltas trabaja sobre contravenciones, en este caso muy grave, el más grave que tiene el Código de Convivencia, que tuvo su sanción. En caso de que el perjuicio sea mayor, interviene la Justicia Penal”.

Embed - LAS FALTAS DE TRÁNSITO MÁS COMÚNES POR LOS ROSARINOS - GASTÓN LAVILLE

Alcoholemia como medida de prevención

“Lo positivo en este tipo de caso es la cuestión preventiva, con la que se buscan estrategias para prevenir situaciones que pueden llegar a afectar la vida de los ciudadanos. Los test de alcoholemia son procedimientos que hace en forma habitual la Dirección de Tránsito. En Rosario tenemos tolerancia 0 de alcohol frente al volante. La persona que bebió no puede manejar. Eso hizo reducir las alcoholemias positivas en los controles", expresó.

Laville indicó que, según las estadísticas del Tribunal, en Rosario "hay una positividad de alcoholemia del 80 por ciento con registros de entre 0 y 0,65 que son los grados menores, y el resto que son los más graves dan entre 0.75 y 1, y muy pocos de 1.5 para arriba. En el Código de Convivencia hay tipificadas una serie de escalas: del 0 al 0,3; del 0,3 al 0,5; del 0,5 al 0,75; del 0.75 al 1; del 1 al 1,50, y del 1,50 en adelante. Ese rango tiene que ver con la gradualidad de la pena al infractor”.

El funcionario recordó que aquellos conductores que registren 0,5 de alcohol en sangre (antiguo mínimo permitido en test de alcoholemia) podrían solicitar que un familiar o allegado se haga cargo del auto sin que el vehículo termine derivado al corralón municipal. “Ese caso específico está contemplado en la ley. La remisión del auto al corralón es la consecuencia de que alguien que no haya bebido no pueda hacerse cargo del coche, pero siempre en las infracciones más leves”.

“En las faltas más graves, la remisión del vehículo es conveniente para que el infractor tome conciencia de su conducta. Cuando alguien comete una infracción grave debe saber que pone en riesgo la vida de terceros y de la suya. Sobre todo, en estas faltas que son de decisión: tomó alcohol y a pesar de eso decidió manejar un vehículo ”, subrayó .

Noticias relacionadas
Un bólido rojo atravesó el cielo en la madrugada

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Esqueletos de hormigón. Las obras del plan Procrear II siguen paralizadas.

La continuidad del programa de viviendas en el ex predio del Tiro Federal sigue en suspenso

La obra del Monumento a la Bandera formará parte de un movimiento llamado “arte efímero” y comenzará a plasmarse el día miércoles.

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Maquetas a nuevo. Empezó la renovación en las plazas La Esperanza, Yugoslavia y Hume. Durante todo el corriente año, el Plan de Plazas tiene programada la remodelación y la puesta en valor de 27 espacios públicos, en todos los barrios y distritos. 

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Lo último

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Policiales
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Ciudad
Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores
La Ciudad

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas